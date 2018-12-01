Незаменимых нет

В крымском правительстве снова новые первые лица

Кадровые ротации в эшелонах республиканской власти всё не прекращаются, а под конец года традиционно дополнительно набирают обороты. Минувшие две недели принесли сразу несколько новых увольнений и назначений. Чем запомнились ушедшие чиновники и чего ждать от новых? «Крымский ТелеграфЪ» подводит очередные итоги.

Скорая карьера

Спустя буквально полгода после назначения покинул свой пост министр жилищно-коммунального хозяйства республики Виталий Глотов. Согласно документам, ушёл по собственному желанию. И тут как-то сам собой вспоминается старый анекдот про мужика, который устроился пожарным: «Работа — класс! Но как пожар, хоть увольняйся». Так и тут. Глотов принял ответственный и престижный пост в конце весны, поработал в благодатную летнюю пору, когда к деятельности коммунальщиков вопросов меньше всего, как вдруг случились холода и начало отопительного сезона. Экс-министр, как водится, отрапортовал руководству о полной готовности к подаче тепла: в его докладах даже фигурировал индекс в 100%. Уже это наводило на подозрения — не слишком ли гладко прошла подготовка к началу ответственной кампании? Вскоре выяснилось, что сомнения были не напрасны. Первые заморозки многим крымчанам пришлось встречать в холодных квартирах. Телефоны муниципальных служб разрывались от звонков негодующих абонентов. С горем пополам проблему удалось решить спустя месяц после официального начала отопительного сезона. А министр ЖКХ в итоге благородно подал в отставку, предоставив последователям разбираться со своими «косяками» и недоработками.

Поскольку за полгода работы в качестве главы МинЖКХ Виталий Глотов не успел отметиться чем-то ещё, кроме провального начала отопительного сезона, крымчанам он запомнится именно этим. Что интересно, экс-чиновника вроде бы нельзя упрекнуть в недостатке опыта: с 2006 по 2009 годы он работал в Министерстве ЖКХ АРК. К сожалению, в последующей работе былая практика ему не очень помогла.

Сейчас на должность временно исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства назначен Энвер Аблаев. О нём известно, что чиновник начал трудовую деятельность в 2006 году в Бахчисарайской райгосадминистрации. С декабря 2014-го по апрель 2017-го был заместителем главы администрации Бахчисарайского района. Однако на этом посту Аблаев не задержался и спустя полгода устроился в МинЖКХ начальником управления эксплуатации объектов водопроводно-канализационного хозяйства и коммунальной теплоэнергетики. С июля этого года являлся заместителем главы ведомства.

Интересно то, что в качестве нового министра ЖКХ выбрали именно специалиста в сфере теплоэнергетики — это случайность?

Незаметная карьера

Также по собственному желанию свой пост оставила Наталья Чабан — министр экономического развития республики. А вместе с ней — первый заместитель Андрей Кулик. Экс-глава ведомства чуть не дотянула до годовщины своей работы в качестве министра, и единственное, чем успела запомниться за это время — запуск работы Дома предпринимателя. По понятным причинам этот проект интересен лишь ограниченному кругу лиц, а больше вспомнить нечего.

Кресло министра экономразвития пустовало недолго: его уже заняла Людмила Бланк — человек, так скажем, свой в стенах ведомства. В 2005 году она была принята в Министерство экономики АРК, с 2007-го по 2011-й занимала в нём руководящие должности. В 2014 году стала начальником управления стратегического развития Минэкономразвития республики. Затем снова последовал карьерный рывок, и Людмила Бланк заняла пост заместителя главы ведомства. Что ж, возможно, очевидная целеустремлённость даст новому министру возможность вывести работу вверенного ведомства на новый уровень.

Такая разная карьера

Назначен и новый начальник Службы капитального строительства РК. Им стал первый зам руководителя ведомства Константин Ярычевский. Правда, в СКС он человек новый — появился летом этого года, а прежде трудился на разных должностях в Министерстве транспорта и в Министерстве спорта республики. Столь разносторонние профессиональные интересы нового главы Службы капстроительства слегка обескураживают. Но, конечно, это не повод делать скоропалительные выводы о его компетентности.

А что случилось с предыдущим главой СКС? Светлана Моравская была уволена в связи с заключением под стражу решением Октябрьского райсуда Самары. Чиновницу уличили в злоупотреблении полномочиями при возведении берегоукрепительных сооружений на Волге. Сейчас Моравская находится под домашним арестом. Такой вот специалист долгое время руководил крымской Службой капстроительства. Что тут такого? Дело в том, что именно СКС является государственным заказчиком объектов, которые строятся в Крыму в рамках федеральной целевой программы. Как вы помните, большая часть из них до сих пор не закончена, а по нескольким проектам подрядчики, взяв бюджетные деньги в порядке предоплаты, даже не вышли на стройплощадки. Возможно, всё это никак не связано с непорядочностью Моравской, однако окончательные выводы по данному поводу предстоит сделать компетентным службам.

Завершённая карьера

И, наконец, ещё одна кадровая перемена: свой пост в связи с выходом на страховую пенсию по инвалидности оставила заместитель председателя Государственного комитета по ценам и тарифам РК Ольга Игошина. Она запомнилась нам регулярной сменой должностей в пределах одного ведомства: за время работы в Госкомцен чиновница успела несколько раз побывать то главой ведомства, то заместителем.