Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Вотчина произвола... или Суд чиновнику ...
Говорят, что... не хватило асфальта
Говорят, что... симферопольцы раскритико ...
В два раза меньше помощи?
Бездорожье в Каменке
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
ПолитикаВласть

Незаменимых нет

В крымском правительстве снова новые первые лица

Кадровые ротации в эшелонах республиканской власти всё не прекращаются, а под конец года традиционно дополнительно набирают обороты. Минувшие две недели принесли сразу несколько новых увольнений и назначений. Чем запомнились ушедшие чиновники и чего ждать от новых? «Крымский ТелеграфЪ» подводит очередные итоги.

Скорая карьера

Спустя буквально полгода после назначения покинул свой пост министр жилищно-коммунального хозяйства республики Виталий Глотов. Согласно документам, ушёл по собственному желанию. И тут как-то сам собой вспоминается старый анекдот про мужика, который устроился пожарным: «Работа — класс! Но как пожар, хоть увольняйся». Так и тут. Глотов принял ответственный и престижный пост в конце весны, поработал в благодатную летнюю пору, когда к деятельности коммунальщиков вопросов меньше всего, как вдруг случились холода и начало отопительного сезона. Экс-министр, как водится, отрапортовал руководству о полной готовности к подаче тепла: в его докладах даже фигурировал индекс в 100%. Уже это наводило на подозрения — не слишком ли гладко прошла подготовка к началу ответственной кампании? Вскоре выяснилось, что сомнения были не напрасны. Первые заморозки многим крымчанам пришлось встречать в холодных квартирах. Телефоны муниципальных служб разрывались от звонков негодующих абонентов. С горем пополам проблему удалось решить спустя месяц после официального начала отопительного сезона. А министр ЖКХ в итоге благородно подал в отставку, предоставив последователям разбираться со своими «косяками» и недоработками.

Поскольку за полгода работы в качестве главы МинЖКХ Виталий Глотов не успел отметиться чем-то ещё, кроме провального начала отопительного сезона, крымчанам он запомнится именно этим. Что интересно, экс-чиновника вроде бы нельзя упрекнуть в недостатке опыта: с 2006 по 2009 годы он работал в Министерстве ЖКХ АРК. К сожалению, в последующей работе былая практика ему не очень помогла.

Энвер Аблаев

Сейчас на должность временно исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства назначен Энвер Аблаев. О нём известно, что чиновник начал трудовую деятельность в 2006 году в Бахчисарайской райгосадминистрации. С декабря 2014-го по апрель 2017-го был заместителем главы администрации Бахчисарайского района. Однако на этом посту Аблаев не задержался и спустя полгода устроился в МинЖКХ начальником управления эксплуатации объектов водопроводно-канализационного хозяйства и коммунальной теплоэнергетики. С июля этого года являлся заместителем главы ведомства.

Интересно то, что в качестве нового министра ЖКХ выбрали именно специалиста в сфере теплоэнергетики — это случайность?

Незаметная карьера

Также по собственному желанию свой пост оставила Наталья Чабан — министр экономического развития республики. А вместе с ней — первый заместитель Андрей Кулик. Экс-глава ведомства чуть не дотянула до годовщины своей работы в качестве министра, и единственное, чем успела запомниться за это время — запуск работы Дома предпринимателя. По понятным причинам этот проект интересен лишь ограниченному кругу лиц, а больше вспомнить нечего.

Людмила Бланк

Кресло министра экономразвития пустовало недолго: его уже заняла Людмила Бланк — человек, так скажем, свой в стенах ведомства. В 2005 году она была принята в Министерство экономики АРК, с 2007-го по 2011-й занимала в нём руководящие должности. В 2014 году стала начальником управления стратегического развития Минэкономразвития республики. Затем снова последовал карьерный рывок, и Людмила Бланк заняла пост заместителя главы ведомства. Что ж, возможно, очевидная целеустремлённость даст новому министру возможность вывести работу вверенного ведомства на новый уровень.

Константин Ярычевский

Такая разная карьера

Назначен и новый начальник Службы капитального строительства РК. Им стал первый зам руководителя ведомства Константин Ярычевский. Правда, в СКС он человек новый — появился летом этого года, а прежде трудился на разных должностях в Министерстве транспорта и в Министерстве спорта республики. Столь разносторонние профессиональные интересы нового главы Службы капстроительства слегка обескураживают. Но, конечно, это не повод делать скоропалительные выводы о его компетентности.

А что случилось с предыдущим главой СКС? Светлана Моравская была уволена в связи с заключением под стражу решением Октябрьского райсуда Самары. Чиновницу уличили в злоупотреблении полномочиями при возведении берегоукрепительных сооружений на Волге. Сейчас Моравская находится под домашним арестом. Такой вот специалист долгое время руководил крымской Службой капстроительства. Что тут такого? Дело в том, что именно СКС является государственным заказчиком объектов, которые строятся в Крыму в рамках федеральной целевой программы. Как вы помните, большая часть из них до сих пор не закончена, а по нескольким проектам подрядчики, взяв бюджетные деньги в порядке предоплаты, даже не вышли на стройплощадки. Возможно, всё это никак не связано с непорядочностью Моравской, однако окончательные выводы по данному поводу предстоит сделать компетентным службам.

Завершённая карьера

И, наконец, ещё одна кадровая перемена: свой пост в связи с выходом на страховую пенсию по инвалидности оставила заместитель председателя Государственного комитета по ценам и тарифам РК Ольга Игошина. Она запомнилась нам регулярной сменой должностей в пределах одного ведомства: за время работы в Госкомцен чиновница успела несколько раз побывать то главой ведомства, то заместителем.

Белла Добронравова
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 508 от 7 декабря 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 122 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:44

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Декабрь 2018 (25)
Ноябрь 2018 (85)
Октябрь 2018 (88)
Сентябрь 2018 (81)
Август 2018 (85)
Июль 2018 (84)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru