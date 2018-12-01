Грипп не пройдёт!

Почти половина жителей полуострова получила прививку от гриппа

Каждый год в начале декабря над Крымом нависает угроза эпидемии гриппа. В этом году картина иная: уровень заболеваемости острыми респираторными заболеваниями традиционно повысился, но циркуляции вирусов гриппа пока не зафиксированы. Однако это не значит, что сезонная угроза миновала.

Смертельно опасен

Мы уже писали о том, что в этом году было как никогда много желающих получить прививку от гриппа. В середине осени даже наблюдался острый дефицит вакцин — в Крыму их оказалось гораздо меньше, чем желающих привиться. К счастью, республике удалось получить дополнительную партию препаратов, и вакцинальная кампания таки состоялась.

Виктория Гудзь, главный специалист — эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю:

«В этом году вакцинация населения против гриппа в Крыму имела массовый характер: привито около 40% жителей полуострова. Благодаря активной популяризации и доступности прививок, из года в год растёт число желающих их получить. Если два-три года назад число вакцинированных составляло около 27% населения полуострова, то в прошлом году этот показатель дошёл до уровня 37%, а в этом составил 42%. Конечно, грипп — вирус изменчивый, однако циркуляция вирусов постоянно изучается с ежегодным обновлением состава вакцин. Потому и рекомендуется прививаться ежегодно».

Вакцинация на сегодняшний день — наиболее рекомендованный специалистами способ профилактики гриппа. Благодаря ей, согласно наблюдениям крымских медиков, каждый сезон происходит снижение заболеваемости. Например, в прошлом году был зафиксирован лишь один случай гриппа с летальным исходом, и то связанный с поздним обращением пациента за медицинской помощью. Больной четыре дня занимался самолечением и поступил в больницу в крайне тяжёлом состоянии — спасти не успели.

Кстати, мнение, будто грипп — это что-то сродни простуде, что проходит легко и бесследно, доставляя минимум неудобств, — большое заблуждение. Данный недуг нередко заканчивается смертью пациента. И это не единственная опасность. Грипп — особая инфекция в группе респираторных, специфика которой в очень тяжёлом течении болезни и способности к эпидемиологическому распространению. Кроме того, данное заболевание часто вызывает серьёзные осложнения, которые могут оказаться страшнее самого гриппа. Причём они развиваются не у всех, а только у пациентов определённых возрастных категорий: детей раннего возраста (особенно до трёх лет) и пожилых людей. По статистике, в 60% случаев у пациентов группы риска после перенесённого гриппа развивается тяжёлая пневмония. Пережить грипп, а потом ещё воспаление лёгких — это очень большая нагрузка для организма, справиться с которой удаётся далеко не каждому. Тем более что на этом фоне часто идёт обострение хронических заболеваний.

Также грипп тяжело протекает у беременных женщин: с учётом особенностей обмена веществ у них очень быстро и часто развиваются осложнения. Вплоть до летального исхода и матери, и ребёнка. Ещё в группе риска (велика вероятность смертельного финала) люди с хроническими заболеваниями эндокринной системы и страдающие ожирением.

Лучшее лечение — профилактика

Пожалуй, всё вышесказанное объясняет ту настойчивость, с которой государство предлагает гражданам получить прививку от гриппа. Напомним, кстати, что вакцинация проводится бесплатно — все расходы берёт на себя федеральный бюджет. Есть категории граждан, которых прививают в обязательном порядке. Это дети (школьники и воспитанники детских садов), студенты, учителя, медики и представители других профессий, предполагающих постоянный контакт с людьми. Надо сказать, что в этом году всего 1,5% граждан, для которых прививка обязательна, наотрез от неё отказались.

Людмила Прокудина, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения РК:

«Я считаю, что вакцинальная кампания обоснована, показана и даёт свои результаты. Пик сезона инфекций в Крыму традиционно приходится на декабрь и январь, но в этом году циркуляции вирусов гриппа до сих пор не зафиксированы. Так что в принципе время получить вакцину ещё есть, несмотря на то что кампания уже завершена. Главное, чтобы после прививки в организме успел выработаться иммунитет. Для этого нужно минимум две недели, но в среднем — месяц-полтора».

Если же вы не сторонник вакцинации, напомним об альтернативных способах профилактики гриппа. Первейший и самый важный — поддержание себя в нормальном физическом состоянии. Если человек в принципе здоров, полноценно отдыхает и не переутомляется, у него достаточно сил, чтобы бороться с любой инфекцией или, в крайнем случае, легче её перенести. Также медики в пору расцвета острых респираторных заболеваний рекомендуют обильное питьё — не дожидаясь, пока недуг свалит вас с ног. Можно также включать в рацион витаминизированные напитки.

Если в семье появился больной с респираторной инфекцией, особенно с гриппом, его придётся изолировать от остальных домочадцев. Желателен строгий масочный режим (одноразовые маски необходимо менять каждые четыре часа). Если болеет маленький ребёнок, на которого маску не надеть, повязку носят взрослые. Это снизит для них риск подхватить инфекцию и повторно заразить малыша. Обязательны регулярная влажная уборка и проветривание. Для очищения носа лучше пользоваться одноразовыми салфетками, а не платками — вирусы, оседающие на ткани вместе с выделениями, могут стать источником повторного заражения.

Если больной появился в коллективе, врачи дают 95% гарантии, что слягут все, кто работает поблизости от него. Пощадите коллег — не ходите больными на работу.