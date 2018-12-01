Народный патруль Или Дружинники снова в строю

В прошлом номере (еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» № 507) мы писали о том, как крымские власти намереваются возрождать явления, долгое время считавшиеся пережитками прошлого. В частности, практику государственного распределения выпускников вузов и институт сельских старост. Ещё один возвращённый элемент прежней жизни — народные дружины. Люди с красными нарукавными повязками вновь появляются на крымских улицах.

Гражданская инициатива

Несмотря на то что народные дружины воспринимаются как атрибут советской эпохи, практика участия населения в правоохранительной деятельности появилась ещё в царской России. В СССР прообраз дружин возник в 1926 году в Ленинграде, когда были образованы комиссии общественного порядка. Они состояли из добровольцев и оказывали помощь правоохранительным органам. К концу 20-х годов практика распространилась на другие города, а также на сельскую местность. Впоследствии общества преобразовали в бригады, которые создавались при отделениях милиции.

В середине 50-х по инициативе рабочих коллективов на заводах появились первые народные дружины в привычном советскому человеку формате. А в 1959 году вышло постановление об участии трудящихся в охране общественного порядка. Началось создание дружин на предприятиях, в учреждениях, в совхозах, колхозах, учебных заведениях и домоуправлениях под контролем и руководством партийных органов. Дружинники патрулировали улицы и территории промышленных предприятий, следили за порядком в общественных местах, совершали рейды и участвовали в правовой пропаганде. В сельской местности отряды охраняли объекты хранения материальных ценностей. В случае нарушения дружинники имели право задержать человека и доставить его в отделение милиции для разбирательства. В качестве мер поощрения для добровольцев установили дополнительный оплачиваемый отпуск, предусмотрели почётные грамоты, нагрудные знаки, денежные премии и подарки.

В 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон об участии граждан в охране общественного порядка. То есть, фактически о возрождении практики народных дружин. Сейчас по всей стране полиции внештатно помогают более 21,5 тыс. человек.

Роман Космовский, заместитель начальника УОООП МВД по РК, полковник полиции:

«Мы стремимся возродить тот формат взаимодействия правоохранительных органов и граждан, который был при Советском Союзе. Согласитесь, раньше у людей было больше осознанности, ответственности и патриотизма. Они стремились помочь поддержанию порядка. И сейчас мы хотим привлечь к этому делу как можно больше граждан. Есть механизм создания народных дружин и федеральный закон, который его регламентирует. Могу сказать, что взаимодействие органов внутренних дел с общественными организациями создаёт положительную динамику в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан».

Повязка, наручники и баллончик

Итак, чем занимаются современные дружинники? Добровольные отряды вместе с полицейскими патрулируют улицы, дежурят в местах проведения массовых мероприятий, следят за общественным порядком в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Дружинники как гражданские лица могут быть штатными понятыми. Их привлекают для охраны мест происшествия с целью сохранения следов и вещественных доказательств от прохожих и зевак. В принципе, в деле охраны порядка достаточно функций, не требующих особой подготовки, для выполнения которых правоохранители могут привлекать дружинников. В ходе дежурства добровольцы имеют право не только делать замечания нарушителям общественного спокойствия и порядка, но и задерживать их в случае необходимости.

Естественно, наличие определённых прав не означает вседозволенности. В случае превышения полномочий, произвола и других противоправных действий добровольцы могут быть привлечены к законной ответственности.

Ещё нюанс: многие задаются вопросом, не опасно ли это — быть дружинником? Правоохранители, курирующие работу добровольческих отрядов, уверяют, что нет. Во-первых, дружинники не допускаются к самостоятельному несению службы — дежурство проходит исключительно в сопровождении сотрудника полиции. Во-вторых, никто не отправит добровольца на дежурство без должной экипировки. Согласно федеральному закону, дружинники имеют право получить специальные средства защиты: палку, наручники, газовый баллончик. Кстати, помимо этого им полагаются определённые внешние знаки отличия: в виде специального жилета или нарукавной повязки.

Учитывая степень ответственности, которую берут на себя народные дружины, в ряды добровольцев принимают далеко не каждого. По закону дружинниками не могут быть судимые граждане и лица с криминальным прошлым, пациенты, состоящие на учёте у нарколога и психиатра, люди, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными, иностранцы, а также те, кто в последнее время неоднократно привлекался к административной ответственности. Все остальные, а именно граждане РФ, достигшие восемнадцатилетнего возраста, могут внести свою лепту в дело поддержания общественного порядка.

Не корысти ради

Как вступить в ряды дружинников? Прежде всего, нужно найти единомышленников. Собравшись компанией, к примеру в пять человек, и выбрав председателя, надо составить устав (или просто найти его в Интернете — там соответствующих образцов достаточно). После того, как отряд сформирован, можно подавать заявку в МВД. В течение месяца сотрудниками полиции проводится необходимая проверка поданных сведений и принимается решение о внесении добровольческого отряда в реестр.

Юрий Тарабара, заместитель начальника отдела ООП УОООП МВД по РК, подполковник полиции:

«На сегодняшний день основной проблемой привлечения граждан в отряды народных дружин является отсутствие материального стимулирования. Хотя это предусмотрено федеральным законом об участии граждан в охране общественного порядка. Функции по выделению необходимого финансирования законодательно возложены на органы местного самоуправления. Конечно, было бы неплохо, если бы на уровне муниципалитетов появилось какое-то материальное поощрение для граждан, желающих помочь поддержанию порядка».

Это могут быть, к примеру, небольшие денежные премии, предоставление права бесплатного проезда в общественном транспорте, льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг и тому подобное. Не такая уж непосильная финансовая нагрузка для местных бюджетов в свете того, что поддержание порядка на территории муниципалитетов — это сфера интересов и ответственности, в первую очередь, городских и районных властей.

А пока местные руководители не выражают готовности поощрять дружинников рублём, помогать полиции можно на безвозмездных началах. В конце концов, многие возмущаются тем, что на родных улицах нет порядка. Теперь у всех неравнодушных есть реальная возможность что-то изменить. А заодно не на словах, а на деле продемонстрировать свою гражданскую позицию.

Цифры

— На сегодняшний день крымской полиции помогают 436 народных дружинников. Больше всего их в Симферополе, Джанкое, Феодосии и Керчи.

— Всего в 2018 году на территории полуострова в совместных с сотрудниками полиции патрулях задействовалось 7950 дружинников. Из них 6870 — в пеших патрулях, 340 — в автопатрулях, 740 — на обеспечении охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

— При совместном с дружинниками несении службы было задержано 6248 правонарушителей.