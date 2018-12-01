Особая среда

В каких условиях существуют крымские инвалиды и что для них делает власть и волонтёры

Уже более четверти века каждое 3 декабря мир отмечает День инвалидов для того, чтобы привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями. В этот важный день проводится множество различных мероприятий, необычных и социально полезных акций. На одной из них побывали и наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Мир на ощупь

Социальная работа — одно из главных направлений деятельности волонтёров, общественных организаций и государства. Власти стараются вникать в проблемы людей с особенностями, помогать им и повышать уровень жизни.

Елена Лось, заместитель министра труда и социальной защиты РК:

«Проводятся различные чтения. Допустим, Всероссийское общество глухих проводит такие чтения, которые также направлены на повышение правовой культуры. Чтобы люди могли ориентироваться. Мы также запустили ролики на сайте для родителей тех детей, у которых есть пониженный слух. Это было сделано для того, чтобы они могли адаптироваться и применять в общении со своими детками и научить их русскому жестовому языку. То есть комплекс этих мероприятий очень разнообразен».

Кроме этого, для людей очень важен процесс социализации и общения с другими людьми. Возможность разделить счастье и тягость помогает жить полноценно, работать и быть счастливыми. Таким образом, ко Дню инвалидов представители республиканского общества слепых решили провести необычную акцию «Мир на ощупь». Это была экскурсия для зрячих людей по центральным улицам города, но с условием — глаза у людей должны быть закрыты.

Евгений Мигунов, гид проекта «Мир на ощупь»:

«Люди подходят и интересуются. Вот сейчас провел экскурсию. Люди под впечатлением, потому что они надевают повязку и оказываются в полной темноте. Им выдаётся трость, и они начинают ориентироваться только с помощью трости. Конечно, для них это неожиданно. Они понимают на своем примере, как незрячие могут ориентироваться в городе».

Для слепых город выглядит совершенно иначе. Вместо зданий, деревьев и других архитектурных объектов для них ориентиром становится форма плитки, неровности на дорогах, небольшие препятствия в виде бордюров и многое другое. Воображаемый план города скорее похож на топографическую карту рельефа.

Павел Хлыбов, житель Симферополя:

«Впечатления интересные. Ты вдруг понимаешь, что не можешь пользоваться своим привычным органом чувств, и идешь на ощупь. На самом деле — это очень тяжело. Но интересно то, что люди, с которыми ты идешь, рассказывают обо всем. Рассказывают, как они это всё видят».

Слепой человек пользуется абсолютно всеми доступными ориентирами, которые только можно представить. Кроме рельефа приходится опираться на звуковое окружение и чувства ориентации в пространстве и даже запахи. Для зрячих людей, которые попытались провести несколько минут в полной темноте, это совершенно иной мир, в котором слепым приходится проводить всю жизнь.

Будет доступнее

Но, конечно, не только для незрячих и плоховидящих людей стараются, как могут, местные власти. Так, в Симферополе некоторое время назад прошло заседание рабочей группы по взаимодействию при разработке и реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2018-2020 годы». В обсуждении вопросов и решении проблем, кроме представителей структурных подразделений администрации Симферополя принял участие и председатель Ассоциации инвалидов и общественных организаций инвалидов Республики Крым Дмитрий Кучмий. Говоря о вопросах и проблемах, здесь подразумевается то, что властями рассматривались практические аспекты реализации специальной муниципальной программы. Также был утверждён перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности Симферополя, подлежащих адаптации в рамках реализации вышеуказанной программы. Но, кроме намеченных планов в помощь городским инвалидам, в администрации сообщили и об уже сделанных, вполне конкретных объектах.

«В рамках содержания улично-дорожной сети города обустроены съезды с тротуаров по пути следования от остановочных пунктов по улице Киевской и проспекту Кирова к департаменту труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя, расположенному на бульваре Франко, 25. Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по улице Генерала Родионова до специализированного учебно-производственного предприятия „Крымпласт“. Выполнен сплошной ремонт покрытия тротуара по улице Севастопольской, где расположено региональное отделение общества», — сообщили в администрации. Вероятно, список этих объектов не так полон, как хотелось бы, но работа идёт, объектов будет больше, доступная среда для инвалидов будет расширяться, уверяют в администрации.