Станет ли счастлив Город счастья?

Ялтинский горсовет принял генеральный план округа и стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года

Генплан предусмотрен на 20 лет, его депутаты одобрили единогласно. Но принятие важнейшего для региона документа сопровождалось скандалами, некоторые из которых ещё не затихли.

Перспективы далёкие и близкие

Итак, что за генплан получила Большая Ялта? Например, данным документом (кстати, весьма объёмным) определяется перечень объектов местного значения, необходимых для развития города. Эти объекты находятся и в области образования, культуры, спорта, и в области транспортного обслуживания, электро-, тепло-, газо— и водоснабжения. Но, пожалуй, главный акцент в стратегии социально-экономического развития делается на долгосрочном развитии. Критики нового генплана замечают, мол, долгосрочное планирование в нынешних условиях местного администрирования «не так опасно, как ближайшие перспективы, за провал которых нужно будет и отвечать гораздо скорее». Тем не менее, стоит отметить, что выделены шесть основных приоритетов долгосрочного развития Большой Ялты: сохранение и увеличение природного капитала; создание курорта и среды, привлекательной для туристов со всего мира, центра экспорта медицинских услуг; развитие высокотехнологичной «зеленой» экономики; создание транспортной системы и инфраструктуры курорта мирового уровня; содействие предпринимательству; развитие Большой Ялты как приморской территории.

Что же касается сроков, то план, судя по тексту документа, будет реализован в четыре этапа. Первый — так называемое догоняющее развитие, под которое отведены следующие два года (2019-й и 2020-й), второй этап отводится для формирования некой «новой модели» (с 2021 по 2023 год). На третьем этапе (к 2026 году) должны быть заметны «последовательные улучшения, закрепление новой модели», а на заключительном этапе (2027-2030 годы) наступит «устойчивое эколого-ориентированное развитие». Формулировки, заметим, самые общие. Но есть и кое-какая конкретика. Тоже, впрочем, с прицелом на отдалённое будущее.

Например, принятой социально-экономической стратегией предполагается, что число туристов «в коллективных средствах размещения Большой Ялты» вырастет за следующие 12 лет почти вдвое: до 855 тысяч человек к 2030 году (если считать за отправную цифру официальные данные этого года — 455 тысяч человек). Также закреплена в документе и приятная для среднестатистического местного жителя информация: планируется, что к 2024 году в регионе будут ликвидированы очереди в детские сады. Если это произойдёт, то сбудется мечта не одного поколения ялтинцев. Также планируется избавиться от машин — от проблемы, которая в последние годы только увеличивается в масштабах — хотя бы наполовину. Но как это предлагается осуществить? В документе сказано: за счет реализации концепции «город без машин» и введения платных парковок на большей части округа, развития канатных дорог, велодорожек и каршеринговых автостоянок. Контролировать же реализацию стратегии будут координационный совет и управление стратегического развития Большой Ялты, которые создадут уже в следующем году.

Также говорится, что уже разработана проектно-сметная документация на приоритетные объекты капитального строительства, запланированные в рамках документа. А в правительства Крыма и России, Совет Федерации будут внесены предложения по нормативно-правовому закреплению особого статуса Большой Ялты как природно-климатического курорта РФ и созданию федерального курорта «Всероссийская здравница».

Обратная сторона вопроса

И если относительно проекта всероссийской здравницы у критиков нового генплана в общем-то нет претензий, то грядущая застройка вызывает массу негатива. В частности, есть мнение, что «генплан создан под застройщиков». Дескать, в основном строительство и развивается по новому генплану и с ним город ожидает увеличение застройки почти в три раза. А вот развитие природоохранных и рекреационных зон — совсем не в таком приоритете, территория под них не увеличивается, хотя именно природная составляющая и является главным богатством региона.

Также местные общественники настаивали, что принятие нового генплана «проходило с нарушением процедуры». И хотя все эти моменты любопытны теперь уже, так сказать, в качестве истории вопроса, ведь генплан утверждён, мы их приведём. Тогда, накануне принятия документа, глава администрации Ялты Алексей Челпанов на критику отреагировал так: «Попытки противодействовать принятию этого документа продолжаются со стороны отдельных граждан, для которых вступление в силу Генерального плана муниципального образования городской округ Ялта означает конец их преступным схемам дерибана курортной земли и вакханалии незаконного строительства. Хотя в то же время принятия этого документа ждут тысячи ялтинцев, чтобы завершить оформление выделенных им ранее земельных участков! Поэтому городские власти на поводу у мошенников не пойдут!» Также в администрации заверили, что генплан был согласован «со всеми профильными министерствами, ведомствами и службами, в том числе и с прокуратурой Ялты на соответствие действующему российскому законодательству». Но в прессе была и другая информация. Например, утверждалось, что аттестованный эксперт Государственной историко-культурной экспертизы при Министерстве культуры РФ Надежда Завьялова сообщала: минкульт генплан Ялты не согласовывал. «Генплан любого поселения, куда входят объекты культурного наследия, начинается с создания проекта зон охраны. Мы никак не можем его получить на рассмотрение научно-методического совета Министерства культуры РФ. Так же мы не можем получить проект зон охраны по Коктебелю. От этого зависит всё. Проект зон охраны должен быть в открытом доступе, чтобы, если жители попали в зону регулируемой застройки, они об этом знали. Там определенные режимы, в которых сами жители заинтересованы. Чтобы виды им не закрывали. Это очень важно», — говорила Завьялова. Искали крымские общественники поддержки и у профессиональных сообществ и нашли её в Москве у архитекторов. «Нужно сносить некоторые здания, которые уродуют облик Ялты, которые построены в парках, скверах, можжевеловых рощах. Был выигран президентский грант на тему „Спасти берег мечты“, касающийся ЮБК. Представители профессиональных сообществ: медийщики, археологи, архитекторы, историки, медики, климатологи, — в голос объявили, что Крым уничтожается как историко-культурный центр, его надо немедленно спасать. Генеральный план Ялты ни в коем случае нельзя принимать в том виде, в каком он есть», — заявляла московский архитектор Ольга Вечер.

Но, как бы там ни было, генплан и стратегия социально-экономического развития, повторимся, приняты Ялтинским горсоветом. И уже ближе к 2030 году станет понятно, окажется этот документ для региона полезным или наоборот...