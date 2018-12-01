«Клоунада продолжается»

В Севастополе власть не стесняется в методах и выражениях

Вместо подведения итогов года и эффективной работы на благо города, Правительство и депутаты продолжают враждовать. Очередной конфликт, как мы уже рассказывали, возник после расторжения договора на реконструкцию Матросского бульвара, которой занимался благотворительный фонд «35-я береговая батарея», Алексея Чалого. Тогда Правительство города заявило о том, что при проведении работ были выявлены нарушения, а также об отсутствии самого утвержденного проекта реконструкции. Как следствие конфликта между депутатом Законодательного Собрания Алексеем Чалым и вице-губернатором Севастополя Ильей Пономаревым, должны были состояться публичные дебаты на телеканале «Икс-ТВ», но Алексей Михайлович на них не явился...

Сорванная сессия Заксобрания

В ответ, представители Правительства проигнорировали заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного Собрания города, на котором обсуждался вопрос по реконструкции. Также «в игноре», оказалась на этой неделе и сессия Законодательного Собрания, на которой должны были обсуждаться важные и наболевшие для города вопросы. Докладчик от Правительства города, который должен был обсудить необходимость принятия законопроекта о прогнозном плане приватизации, на сессию не явился, в результате чего депутаты попросту отказались рассматривать большинство вопросов повестки дня и удалили карточки для голосования из регистрационного аппарата. В итоге спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева была вынуждена закрыть заседание ввиду отсутствия кворума голосов. После чего губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников потребовал созвать внеочередное заседание регионального парламента, которое должно состояться 10 декабря. Планируется, что основными вопросами, затронутыми на внеочередной сессии, станут: рассмотрение проекта закона города Севастополя «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Севастополе на 2019 год», а также по рассмотрению проекта закона города Севастополя «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества города Севастополя на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Но смогут ли депутаты и представители Правительства прийти к единому мнению — никому неизвестно.

На прошедшей в среду, 5 декабря, постоянной комиссии по бюджету Законодательного Собрания города Севастополя был так же рассмотрен вопрос наложения вето губернатора Севастополя на закон о бюджете на 2019-20 и 21 года. Губернатор города внес поправки к закону, но председатель бюджетной комиссии счел их необоснованными.

Вячеслав Аксёнов, председатель бюджетной комиссии Севастополя:

«Значительное число лингвистических и юридическо-технических неточностей, только числовых ошибок более двадцати, представлены самим губернатором. Ошибки и в числовых значениях сумм, и в кодах бюджетной классификации, и в датах — губернатор о них скромно умалчивает. Я считаю, что нужно создать согласительную комиссию вникнуть во все предложения правительства, провести их анализ, по возможности — экспертизу, и принять взвешенное решение».

В качестве выхода из данной ситуации было предложено три возможных варианта: принять закон вместе с поправками губернатора, но члены комиссии не поддержали данную инициативу, создать примирительную комиссию, но от этого депутаты отказались, третий же возможный выход — это принятие закона игнорируя поправки губернатора. В данном случае преодолеть вето будет возможно шестнадцатью голосами.

«В любой момент все может поменяться кардинально»

В ходе обсуждения поправок депутаты ссылались на наличие в них грамматических ошибок, неправильную нумерацию и противоречивые данные. Пришедший на заседание вице-губернатор Севастополя Илья Пономарёв, с данными замечаниями не согласился.

«Клоунада продолжается», — заметил он.

Уже после завершения заседания Илья Пономарёв рассказал журналистам о своём видении работы севастопольских депутатов.

«Итоги мы все видим. Это недееспособность Законодательного собрания, в сущности его составляющей группы, возглавляемой Алексеем Чалым. Это попытка заблокировать конструктивные предложения губернатора. Их задача сейчас не допустить развития города», — сообщил Пономарёв.

Прокомментировать ситуацию в ветвях власти мы попросили и крымского политолога Ивана Мезюхо. «Я думаю, политическая группа Алексея Чалого стремится дестабилизировать бюджетную программу Севастополя. Их действия говорят об этом. Конфликт между законодательной и исполнительной властью уже приобрел открытый статус, его участники не стесняются в выражениях. Алексей Михайлович претендует на большую роль в местной политической жизни, поэтому и идет на конфликт. Думаю, что федеральный центр будет вынужден вмешаться, хотя он и ранее уже призывал к цивилизованному решению вопросов, но часть депутатов Законодательного собрания занимает не конструктивную позицию. Они готовятся к новым выборам и пытаются изменить расстановку сил», — считает крымский политолог.

Также Мезюхо пояснил, что вовсе не обязательно, что Алексей Чалый будет сам баллотироваться на пост губернатора города. Он может просто поддержать одного из кандидатов и оказывать содействие тому, кто будет разделять принципы его политической команды. Так же как он уже поддерживал своего соратника, Олега Николаева.

Иван Мезюхо:

«Я не исключаю того, что и в дальнейшем Алексей Михайлович будет пытаться распространить свое влияние и на исполнительную власть. Если же губернатор сможет сформировать свою команду, то прогубернаторские депутаты смогут занять большее количество мест в Законодательном собрании Севастополя. Но и это не поставит крест на политической карьере Алексея Чалого. У него мощная медийная поддержка, и много своих сторонников. Хотя прогнозировать возможные итоги, пока рано. В любой момент все может поменяться кардинально».