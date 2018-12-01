Криминальный топ по-крымски

Бывают преступления, которые запоминаются не столько дерзостью, сколько нелепостью

На этой неделе громкой криминальной новостью стало сообщение пресс-службы республиканского управления ФСБ о том, что в Крыму сотрудники спецслужб задержали мужчину с муляжами пистолетов ТТ и Макарова и поддельным удостоверением сотрудника ФСБ на имя Матвеева Павла Викторовича. Поступок мужчины, представлявшегося кадровым сотрудником спецслужб, чтобы (по его признанию) присвоить собственность одной крымчанки, конечно, отличается безрассудной «отвагой», но «светит» ему за это до четырёх лет лишения свободы. И весёлого в этом, естественно, мало. Но какие самые безрассудные, наглые и нелепые правонарушения были совершены на полуострове за последние годы? Чтобы ответить на этот вопрос, мы проанализировали сводки крымских правоохранителей и соответствующие сообщения в Интернете.

Странный пенсионерский бордель

Весьма оригинально выглядит сообщение на одном из крымских сайтов о том, что некие две пенсионерки организовали в Ялте бордель — может быть, крупнейший в Крыму, — неприлично и много заработали и скрылись за рубежом. Сообщается, в частности, со ссылкой на Управление МВД России по г. Ялта, что правоохранители сейчас как раз расследуют это дело. Сами правоохранители пока не прокомментировали ситуацию, и правда жет время. Но, как на данный момент сообщается в Интернете, детали дела таковы.

Бордель работал с апреля 2015 года до октября 2018-го. Располагалось заведение по предоставлению услуг сексуального характера в самом центре Ялты, в санатории им. Кирова. Бордель находился на цокольном этаже лечебного корпуса, и туда в сезон отпусков «не зарастала народная тропа с местной набережной». Организовали же бордель две пожилые женщины, одну из которых зовут якобы Елизавета Петровна, 1949 года рождения, другую — Дарья Нестеровна, 1951 года рождения. Они «продали две собственные трёхкомнатные квартиры за 11 млн рублей, из которых девять с четвертью миллиона потратили на аренду 740 кв. метров цокольного этажа лечебного корпуса в санатории». Там был сделан хороший ремонт и отдельный вход в помещение. «Открылся бордель весной 2015 года, и уже в июне оборот нелегального заведения составлял примерно 7 млн рублей в месяц», — говорится в сообщении. Тогда якобы там работали до 120 девушек, при этом, как сообщается в новости на крымском сайте, одновременно в помещении находились 40-50 «жриц любви», остальные были либо выходные, либо в отпуске. «Для раскрутки борделя пенсионерки развесили объявления в местах, где раньше работали другие бордели, и клиенты по памяти заходили на старую точку, видели объявление и отправлялись уже в новое место». Крах наступил недавно, когда в октябре этого года в полицию города якобы обратились 12 девушек, которые сообщили, что им не заплатили за последние три месяца работы. Вместе с этим оказалось, что «хозяйки» нелегального заведения исчезли из города. По некоторым данным, источники которых не раскрываются в сообщении, известно, что крымские пенсионерки скрываются в Канаде, и якобы они подали там прошение на получение политического убежища, в связи с преследованием их в России из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.

Курьёзная десятка

А эту информацию, своеобразный «нелепый криминальный топ», сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, собрав в этом году самые курьёзные преступления, совершённые на территории полуострова.

Голодный вор

В одном из магазинов Евпатории был совершен грабеж. В торговое заведение ворвался неизвестный, схватил с прилавка кусок свежего мяса и скрылся. В ходе отработки прилегающей территории полицейские обнаружили подозреваемого на одной из соседних улиц. Мужчина находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Свой поступок он пояснить так и не смог, обвинив во всем выпитый им алкоголь.

Узнала злодейку по своим собственным сапогам

В одной из больниц Симферополя у пациентки похитили куртку и сапоги. Зайдя в кабинет врача, женщина оставила верхнюю одежду и обувь на стуле в коридоре, а когда вышла, обнаружила, что они пропали. Гражданка немедленно обратилась в полицию.

Через некоторое время женщина вернулась для повторного обследования в ту же больницу. В очереди она увидела неизвестную, одетую в ее куртку и сапоги. Потерпевшая сразу же позвонила оперативнику, который вел ее дело.

Задержанная призналась в совершении кражи и добровольно вернула похищенное имущество.

Забыл документы друга на месте преступления

В Симферополе злоумышленник пришел в дом к пожилой женщине под видом газовщика. Лжекоммунальщик заявил хозяйке, что необходимо поменять одну недорогую деталь. Пенсионерка согласилась и достала деньги. Однако, увидев купюры, злодей не выдержал, схватил их и скрылся. Однако впопыхах оставил у старушки свой пакет с вещами, в котором также находилась справка об освобождении из мест лишения свободы его друга. По забытому документу полиция его и вычислила.

Одежда не по погоде

В Симферополе злоумышленник похитил из магазина 7 пар джинсов. В ходе отработки прилегающей территории внимание полицейских привлек мужчина, по внешнему виду одетый не по погоде тепло.

Как оказалось, проблемы с походкой у гражданина возникли из-за надетых на нем тех самых похищенных из торгового заведения джинсовых брюк.

Патрульные доставили подозреваемого в отдел полиции, где в ходе осмотра одежды были обнаружены этикетки и ярлыки, принадлежащие магазину, из которого часом ранее была совершена кража.

Раздел имущества

В полицию Керчи обратился 55-летний местный житель с заявлением об угоне его автомобиля «Subaru Tribeca».

Однако в ходе расследования полицейские выяснили, что машину у мужчины никто не угонял, а гражданин сообщил им ложную информацию.

Как оказалось, вследствие конфликта с бывшей супругой в вопросах раздела имущества, керчанин продал автомобиль, а в УВД заявил об угоне транспортного средства, тем самым умышленно ввел в заблуждение сотрудников полиции.

Сам себе «насолил»

В Симферопольском районе полицейские остановили автомобиль под управлением 26-летнего гражданина. При виде полицейских крымчанин попытался выкинуть в окно наркотическое средство, но рассыпал порошок в салоне машины. Данное вещество было признано экспертом синтетическим наркотиком, так называемой «солью».

Спят усталые игрушки

В один из летних дней в полицию Ялты поступило заявление от приехавшей на отдых в Крым гражданки о том, что у нее неизвестными было похищено имущество.

Как выяснилось, молодая девушка уснула на пляже возле кафе, где ранее отдыхала, а когда отоспалась, обнаружила пропажу сумки с очками, кредитными картами, двумя дорогими мобильными телефонами и ключами от престижной иномарки.

Злоумышленника в короткие сроки вычислили оперативники.

Паспорт как улика

В полицию Симферополя обратился 49-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестная женщина, подсевшая к нему на остановке общественного транспорта, похитила у него из кармана мобильный телефон. При осмотре места происшествия оперативники обнаружили женскую сумочку, которая, как оказалось, принадлежала злоумышленнице и была забыта хозяйкой впопыхах. В сумке находился паспорт подозреваемой.

Злоумышленницей оказалась ранее судимая, ведущая антисоциальный образ жизни 50-летняя жительница Республики Крым. Женщина была задержана.

Мгновенная карма

В полицию Керчи обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее сын похитил из дома ювелирные изделия. Спустя два часа после заявления сын женщины сам обратился в дежурную часть за помощью. Как выяснилось, 34-летний керчанин драгоценности матери сдал в ломбард. На вырученные средства он приобрел спиртное для себя и своего товарища. Однако в ходе распития алкоголя между мужчинами возник конфликт, в результате которого керчанин был ограблен своим приятелем. Второго злоумышленника полицейские задержали в короткие сроки.

Наказание пропойцы

52-летний житель Керчи обратился в полицию с заявлением о том, что у него якобы были похищены денежные средства. Однако в ходе проверки сотрудников полиции насторожил ряд фактов, которые мужчина пояснить не смог. В результате выяснилось, что, находясь в нетрезвом состоянии и желая «продолжения банкета», керчанин сам взял деньги из семейного бюджета, а чтобы избежать справедливых претензий жены, придумал историю с кражей. Так лжепотерпевший сам стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном доносе о совершенном преступлении.