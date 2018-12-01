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СпецпроектОбзор прессы

Огнеопасный инцидент

Зарубежные СМИ сосредоточились на последствиях конфликта в Чёрном море

На этой неделе в западных СМИ основными новостями на «крымскую тематику» стала информация, так или иначе касающаяся провокации, устроенной Украиной. Плюс немного о крымской энергетике, но тоже в негативном контексте.

Дилемма НАТО в Черном море

«Могут ли Россия и НАТО подраться?» — гласит заголовок в БиБиСи. И тут же успокаивают: «Это, по крайней мере на данный момент, маловероятно». Статья рассказывает о том, что черноморский конфликт России и Украины «вывел безопасность в Черном море, которое уже давно имеет стратегическое значение, на передний план повестки дня НАТО». Также сообщается: «У НАТО есть проблема. С одной стороны, риторика правительств его стран-членов призывает к стабильности и деэскалации, в то же время они предпринимают военные учения и экономические санкции, которые россияне обязательно сочтут провокационными». «Россия, похоже, готова принять боль санкций, потому что её интересы в ближнем зарубежье имеют большее значение. Этот расчет затрудняет ответ НАТО. Аналитики назвали ряд мер, например развертывание натовских судов в Азовском море — которое, вероятно, будет незаконным, поскольку оно является внутренним морем, а не международным водным путем, и, кроме того, нецелесообразно, так как Россия может легко запечатать Керченский пролив». Таким образом, резюмирует издание, «у НАТО существует дилемма: как можно успокоить друзей и союзников в Черноморском регионе, не усугубляя ситуацию?»

Медали для пограничников

Западные СМИ обратили внимание и на реакцию российских властей на последствия черноморского конфликта. Сообщается, что спикер российской Госдумы Вячеслав Володин сделал предложение о награждении российских пограничников. «Хочу подчеркнуть, что это мнение всех политических фракций Государственной Думы: наши пограничники вели себя безупречно, они мужественно, эффективно решили задачи по защите наших границ, они выполнили все международные нормы и правила», — заявил Володин журналистам.

По его словам, комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поручено рассмотреть вопрос о награждении пограничников РФ. «Дадут ли россиянам медали за эти действия, станет известно после того, как пройдёт следующее заседание совета Госдумы», — сообщает издание.

Снова турбины «Сименс»...

Прокуратура Гамбурга ведет расследование в отношении трёх граждан Германии, которые работают на промышленный концерн Siemens в Санкт-Петербурге, сообщил представитель этой фирмы. «Речь идет о трех сотрудниках Siemens, двое из которых работают на российскую „дочку“ компании, а один — на совместное предприятие в России», — говорится в статье. «Неизвестно, были ли они вовлечены в поставки или по меньшей мере знали о планах отправить турбины в Крым. „У нас есть подозрения“, — сказал представитель прокуратуры. Расследование продолжается, данных о сроках его завершения пока нет», — сообщает «Шпигель». Летом прошлого года Siemens заявил, что четыре его турбины якобы незаконно поставили в Крым. «Как рассказали тогда в российском концерне «Силовые машины», турбины передали ОАО «ВО „Технопромэкспорт“, но в дальнейшем эти агрегаты доставили в Крым, чем нарушили условия контракта. „Силовые машины“ подчеркивают, что не принимали участия в заключении этой сделки», — говорится в материале.

Третий дивизион

Конфликт в Чёрном море в очередной раз вызвал на Западе интерес к «милитаризации Крыма». Так, к примеру, некоторые зарубежные издания рассказали о том, что на полуострове сейчас развернут третий дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». «Заступивший на охрану воздушных границ России дивизион из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа развернут в Евпатории», — сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев. Также сообщается, что ранее на территории Крымского полуострова уже были развернуты два дивизиона ЗРК С-400: один в Феодосии, второй — в Севастополе. Четвертый дивизион ЗРК С-400 будет развернут в ближайшее время под Джанкоем. Все дивизионы С-400 прикрыты комплексами малой дальности «Панцирь — 1С». ЗРК С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплекс способен обнаруживать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.

Александр СКОПОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 508 от 7 декабря 2018 года

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Просмотров: 112 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:41

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