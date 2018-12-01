Насыщенный год

Используют ли наши спортсмены шансы на прорыв?

Скоро насыщенный до предела международный футбольный сезон нынешнего года будет завершён, чтобы продолжить движение к победам уже в феврале 2019 года. Тем более что этот год дал большой стимул всей нашей футбольной жизни и сборная России заявила себя среди лучших команд мирового футбола.

Желание, только желание

Итак, российский футбол вышел на шестое место в Европе и впервые был представлен в «зоне УЕФА» шестью клубами: тремя в Лиге чемпионов и таким же количеством команд в Лиге Европы УЕФА. Правда, не обошлось без потерь. Не пробились в групповой этап среди «чемпионов» бронзовый призёр первенства страны московский «Спартак», а среди «европейцев» — «Уфа», благодаря форс-мажорным обстоятельствам севшая явно не в свои сани. Но если «башкиры», оказавшись на обочине европейского турнира, и на всероссийском уровне находятся в крайне сложной турнирной ситуации, то москвичи перебрались в Лигу Европы УЕФА и здесь стали участниками группового турнира.

Все наши пять клубов провели в группах поединки пятого тура, предпоследнего в этих мини-турнирах, исключительно на своих полях, так как УЕФА заранее решила, что Россия — исключительно зимняя страна и в ней в декабре нельзя играть в футбол на европейском уровне. Правда, сыгранные матчи получились тоже «сугубо зимними». Ведь на полях Москвы, где играли «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», было от 9 до 14 градусов мороза, а в Краснодаре двухдневный ливень, переходивший в снег, затопил город. Но, несмотря на это, игры посетило почти сто тысяч зрителей. Ну, а еще свыше сорока тысяч болельщиков собрались под крышей уютного и тёплого в любую погоду стадиона на берегах Невы. Именно здесь ведомый Сергеем Семаком санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал участником 1/32 финала плей-офф Кубка Лиги Европы УЕФА, переиграв в упорной борьбе датский «Копенгаген» — 1:0. Мяч забил словак Роберт Мак.

Минус среди «чемпионов»

А вот у коллег питерцев по первенству России в Кубке европейских чемпионов — у действующего чемпиона страны «Локо» и ЦСКА — остаются минимальные шансы, как, кстати, и у «Спартака», чтобы прорваться в феврале будущего года продолжить выступления в турнире «европейцев».

Да и наши соседи из «Краснодара», казалось бы уверенно лидирующие в своей группе, когда речь заходит об их участии в 1/32 финала плей-офф, находятся, как говорится, в подвешенном состоянии.

Теперь непосредственно о футболе в исполнении российских клубов, который огорчил всех наших болельщиков. Причём не столько результатами, как, прежде всего, тем, что четыре наших клуба, кроме кубанцев, удивили всех своим физическим состоянием. Ведь даже мало понимающий в игре человек, если он не слепой, стал свидетелем, как «поплыли» во втором тайме московские «армейцы», спартаковцы и даже одержавшие свою первую победу в группе «железнодорожники», да и питерцы. Но обо всём по порядку.

Чемпион России «Локо» сумел взять реванш у чемпиона Турции стамбульского «Галатасарая» за поражение в первом круге — 0:3. Правда, ребята Юрия Сёмина могли бы одержать и более весомую победу, но хватило и двух «сухих» мячей — 2:0. Первый влетел в ворота гостей под занавес первого тайма, когда поляк Гжегож Крыховяк пробил мяч из штрафной «Галатасарая». «Круглый» угодил в ногу «турка» Райана Донги и, обманув вратаря, юркнул в нижний угол ворот. А после отдыха москвичи разыграли скоростную атаку, которую эффектным ударом в «девятку» завершил подключившийся к атаке Владислав Игнатьев.

Удачно стартовали и ребята из ЦСКА в матче с чемпионом Чехии «Викторией» из Пльзеня. Уже на 10-й минуте с пенальти хорват Никола Влашич открыл счёт. И молодые «армейцы» посчитали, что победят «малой кровью», особенно после того, как Игорь Акинфеев в блестящем броске отразил пенальти, пробитый Романом Прохазкой. Но, увы, они просчитались. Опытные чехи, усилиями того же Прохазки, после отдыха сравняли счёт, а под занавес матча их центральный защитник Лукаш Гейда головой забил победный мяч — 2:1.

Турнирное положение

Вот какая картина перед заключительным, шестым туром (12-13 декабря) в Лиге чемпионов.

Группа A. «Атлетико» (Испания) — 12, «Боруссия» (Германия) — 10, «Брюгге» (Бельгия) — 5, «Монако» (Франция) — 1 очко.

Группа B. «Барселона» (Испания) — 13, «Тоттенхэм Хотспурс» (Англия) — 7, «Интер» (Италия) — 7, ПВС (Нидерланды) — 1 очко.

Группа C. «Наполи» (Италия) — 9, ПСЖ (Франция) — 8, «Ливерпуль» — 6, «Црвена Звезда» (Сербия) — 4 очка.

Группа D. «Порту» (Португалия) — 13, «Шальке-04» (Германия) — 8, «Галатасарай» (Турция) — 4, «Локомотив» (Россия) — 3 очка.

Группа E. «Бавария» (Германия) — 13, «Аякс» (Нидерланды) — 11, «Бенфика» (Португалия) — 4, АЕК (Греция) — 0 очков.

Группа F. «Манчестер Сити» (Англия) — 10, «Лион» (Франция) — 7, «Шахтёр» (Украина) — 5, «Хоффенхайм» (Германия) — 3 очка.

Группа G. «Реал» (Испания) — 12, «Рома» (Италия) — 9, «Виктория» (Чехия) — 4, ЦСКА (Россия) — 4 очка.

Группа H. «Ювентус» (Италия) — 12, «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 10, «Валенсия» (Испания) — 5, «Янг Бойз» (Швейцария) — 1 очко.

Итак, досрочно стали участниками 1/16 финала: мадридские «Атлетико» и «Реал», дортмундская «Боруссия», «Барселона», «Порту», гельзенкирхенский «Шальке-04», мюнхенская «Бавария», амстердамский «Аякс», «Манчестер Сити», римская «Рома», туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». А вот российские «Локомотив» и ЦСКА сохраняют лишь шансы прорваться в 1/32 финала плей-офф среди «европейцев», но при условии, что первые в гостях переиграют «Шальке-04», а вторые — «Реал».

«Горячо» и «холодно»

К сожалению, по такому же сценарию, как и у «армейцев», прошёл матч «Спартака» с венским «Рапидом». «Москвич» из Кабо-Верде Зе Луиш отличился уже на 20-й минуте, а во втором тайме новые подопечные экс-севастопольца Олега Кононова, грубо говоря, просто-напросто «сдохли» на поле, и австрийцам Мерту Мильдюру и Филиппу Шобесбергеру хватило десять минут, чтобы победить — 2:1. Матч шотландского «Рейнджерса» с испанским «Вильярреалом» завершился вничью (0:0). Положение в группе G: «Вильярреал» — 7, «Рапид» — 7, «Рейнджерс» — 6, «Спартак» — 5 очков. Если москвичи хотят сохраниться в турнире, им 14 декабря необходимо не проиграть в гостях «Вильярреалу». Вот тут — «холодно».

А вот, как выглядит турнирная таблица в группе J: «Краснодар» — 12, «Севилья» — 9, «Стандарт» — 9, «Акхисар Беледиеспор» — 0 очков. Всё решает предстоящий матч в Испании между «Севильей» и «Краснодаром». А вот игра с турками началась с того, что гости открыли счёт в середине первого тайма (бразилец Сержиньо). Но уже первые двенадцать минут второго тайма позволили игрокам сборной России Юрию Газинскому и Ари принести кубанцам итоговый успех — 2:1. А вот тут — явно «горячо».

Досрочно можно приветствовать в 1/32 финала этой лиги немецкие «Байер» и «Айнтрахт», швейцарский «Цюрих», австрийский «Ред Булл», российский «Зенит», хорватское «Динамо» из Загреба, турецкий «Фенербахче», английские «Арсенал» и «Челси», португальский «Спортинг», испанский «Бетис», итальянский «Лацио», украинское «Динамо» из Киева. К ним присоединились занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов — бельгийский «Брюгге», португальская «Бенфика» и испанская «Валенсия».