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Спорт

Второй по рангу

...хотя сборная давно уже не выигрывает на международной арене

Недавно среди поклонников спорта страны проводился опрос, какие игровые виды спорта пользуются у них особым интересом? Разумеется, вне конкуренции был футбол. А вот вторым по рангу оказался баскетбол, опередивший, причём прилично, хоккей с шайбой.

Благодаря Евролиге

Разумеется, организаторы опроса поинтересовались, что больше интересует болельщиков — чемпионаты страны или борьба за европейские призы для клубов в этих двух популярных игровых дисциплинах. И тут оказалось, что наш баскетбол впереди своего легендарного собрата. И знаете почему? Да потому, что поклонники спорта всегда ждут борьбы московского ЦСКА за Кубок Евролиги, а футбольные болельщики о победе российских клубов в Кубке чемпионов УЕФА даже и не мечтают. К ним радости приходят тогда, когда наши команды выходят из группы в 1/16 финала плей-офф, откуда ещё предстоит пока непроходимый для них путь к вершине футбольной славы.

Вот и стартовавший в октябре очередной Кубок Евролиги — 2018/19 годов, в котором на старт вышло шестнадцать клубов из Германии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Литвы, России, Турции, Черногории, привлёк к себе внимание не только в этих странах Европы, но и в Северной и Южной Америке, Азии, Африки, Океании. Ведь в четырёх испанских клубах — «Барселоне», «Басконии» (Витория), «Гран Канария» (Лас-Пальмас), «Реал» (Мадрид), в трёх турецких — стамбульских «Анадолу Эфес», «Дарушшафаке», «Фенербахче», в двух российских — «Химках», московском ЦСКА и греческих клубах — пирейском «Олимпиакосе», афинском «Панатинаикосе», в мюнхенской «Баварии», в подгорицкой «Будучности», в каунасском «Жальгирисе», в тель-авивском «Маккаби», в миланской «Олимпии», играет немало баскетболистов из этих стран, особенно из США. Причём отметим и тот факт, что весьма редко клубы тренируют отечественные специалисты. Хозяева этих команд отдают преимущество коучам из Сербии, Греции, Испании. Например, у руля российских команд уже не первый сезон стоят греческие главные тренеры: у «армейцев» Москвы Димитрис Итудис, а у подмосковных «Химок» — Георгиос Барцокас.

Клубы сильнее сборных

Что ещё привлекает внимание поклонников баскетбола к нашим клубам, выступающим в Евролиге, так это то, что они зачастую сильнее сборной страны, которая уже давно ничего не выигрывает на международной арене. Более того, порой не пробивается даже в финальную часть чемпионатов мира и Европы. Одним словом, судите сами. А мы предлагаем читателям нашего еженедельника познакомиться с составами «Химок» и ЦСКА, в которых сейчас они выходят на площадку в регулярном первенстве Евролиги, где им предстоит провести по тридцать календарных матчей и постараться попасть в восьмёрку лучших в плей-офф, где клубы продолжат сражение в апреле-мае за почётный приз.

Так вот, в подмосковном клубе тон из российских игроков задают лидер сборной России, самый пока результативный нападающий Евролиги Алексей Швед (на его счету в девяти сыгранных матчах 202 очка, в среднем по 25,3 в каждом поединке) и ветеран отечественного баскетбола Сергей Моня. Вместе с ними основу команды составляет «американский легион», в который входят Джордан Микки (12,4 очка за матч), Энтони Гилл (12,2), Тони Крокер (9,9), имеющий кроме американского ещё и болгарский паспорт Демаркус Бост (6,9), Малькольм Томас (5,5) и присоединившийся к «штатникам» серб Стефан Маркович.

В то же время в рядах москвичей выходят на площадку игроки сборной России — Андрей Воронцевич, Джоэль Боломбой, Никита Курбанов, Семён Антонов, молодой Иван Ухов. Но главной ударной силой команды являются игроки сборной Франции — Нандо де Коло (15,0) и Испании — Серхио Родригес (11,7), американские нападающие Кори Хиггинс (17,3), Алек Питерс (8,0), Отелло Хантер (8,6), Кайл Хайнс (7,3). Особый интерес представляет дебютировавший в матче «армейцев» против «Реала» и в сборной России 24-летний Боломбой (его рост 206 см и вес 107 кг). Этот парень родился в Донецке, его отец конголезец, а мать — русская. Семья эмигрировала в США, где Джоэль, отлично владеющий русским языком, продолжил увлекаться баскетболом и был приглашён в клубы НБА, где быстро стал заметным игроком атаки. И вот недавно он получил паспорт гражданина России, с которым наставники ЦСКА и сборной страны связывают определённые надежды.

Пока же российские клубы провели по десять поединков. ЦСКА в них отпраздновал девять побед, взяв верх на своей площадке над «Барселоной» — 95:75, «Дарушшафакой» — 79:75, «Олимпиакосом» — 69:65, «Жальгирисом» — 99:97 и в гостях — над «Маккаби» — 89:86, «Гран Канарией» — 106:91, «Олимпией» — 90:85, «Баварией» — 93:79, «Реалом» — 93:88. Лишь играя в Черногории с «Будучностью», москвичи вынуждены были уступить сопернику на последних секундах поединка — 92:93.

Намного скромнее играют «Химки». В своём отличном Дворце спорта подмосковный клуб выиграл у «Будучности» — 85:69, «Панатинаикоса» — 76:68 и уступил — «Олимпиакосу» — 66:87, «Анадолу Эфесу» — 84:85, «Гран Канарии» — 80:87. И в гостевых матчах в активе команды победы над «Олимпией» — 81:80, «Жальгирисом» — 84:83 и пассив — в поединках с «Фенербахче» — 85:93, «Реалом» — 74:79.

Таблица чемпионата

Итак, как мы писали выше, клубы уже сыграли по десять матчей, и до конца первого круга им остаётся провести по пять встреч. Не удивительно, что турнирную таблицу возглавляют два европейских гранда — стамбульский «Фенербахче» и московский ЦСКА — по 27 очков. За ними разместились пока претендующие на выход в желанную восьмёрку: мадридский «Реал» и стамбульский «Анадолу Эфес» — по 24, «Барселона», миланская «Олимпия», пирейский «Олимпиакос» — по 18, афинский «Панатинаикос» — 15 очков. Погоню за ушедшими вперёд клубами возглавляют наши «Химки», мюнхенская «Бавария», каунасский «Жальгирис» — по 12, за ними расположились — виторийская «Баскония», лас-пальмовская «Гран Канария» — по 9, тель-авивский «Маккаби», подгорицкая «Будучность» — по 6, стамбульская «Дарушшафака» — 3 очка.

Разумеется, за оставшиеся двадцать игр всё ещё может круто измениться в турнирной таблице. Но возьмём на себя смелость утверждать, что четвёрка клубов, набравшая больше 20 очков, уже может, как говорится, одной ногой стоять в плей-офф. Хотя начинают просыпаться от «спячки» на старте «Баскония» и «Маккаби», которые уже успели заменить свой тренерский состав. Ведь что ни говорите, а на любом уровне, от любительских команд до легендарных профессиональных клубов, существует одно, как говорится, незыблемое правило: «Выигрывает команда, а проигрывает — тренер!»

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото vtb-league.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 508 от 7 декабря 2018 года

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Просмотров: 123 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:48

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