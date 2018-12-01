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Если поел не впрок...

Ненадлежащее оказание услуг заведением общепита

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня мы расскажем о правах потребителя при посещении заведений общественного питания, а конкретно — какую ответственность несет заведение общепита при пищевом отравлении посетителя. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Может случиться с каждым

Такое может случиться с каждым, что после обеда в кафе человек попал в больницу с диагнозом «пищевое отравление». Какие требования потребитель может предъявить кафе?

Пунктом 25 Правил оказания услуг общественного питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.97 № 1036, предусмотрено, что в первую очередь потребитель может потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками услуг, оказанных кафе. Кроме того можно требовать возмещения вреда, причиненного здоровью, на основании положений статьи 1095 Гражданского Кодекса РФ. Такое же право установлено в пункте 1 статьи 14 Закона РФ «О защите прав потребителей». Кроме того, потребитель вправе потребовать компенсации морального вреда.

В рамках этих требований можно рассчитывать как минимум на возмещение посетителю расходов на оплату заказа, ставшего причиной отравления, а также фактических затрат на приобретение лекарств и лечение. В случае временной утраты трудоспособности можно также потребовать возмещения утраченного заработка или иного дохода за время лечения, что предусмотрено статьей 1085 Гражданского Кодекса РФ. Для подтверждения того, что потребитель отравился именно в данном заведении общепита, необходимо, во-первых, доказать факт посещения этого ресторана или кафе в конкретный день. Лучше всего будет, если у посетителя сохранился счет, где указано, какие блюда он заказывал, или кассовый чек. Если эти документы не сохранились, для подтверждения факта посещения этого кафе можно использовать свидетельские показания.

Во-вторых, нужно подтвердить медицинскими документами факт пищевого отравления. Это могут быть справка врача с соответствующим диагнозом, выписка из амбулаторной карты (при амбулаторном лечении) или выписной эпикриз (при стационарном лечении).

В-третьих, важно доказать причинно-следственную связь между фактом отравления и оказанием конкретным заведением услуг ненадлежащего качества. Ведь не исключено, что потребитель мог отравиться другой пищей уже после посещения заведения общепита. Очень хорошо, если в медицинских документах наряду с диагнозом будет указано, какой именно вид пищи мог стать причиной отравления. Кроме того, можно использовать показания свидетелей о том, что после посещения этого кафе или ресторана вы никакую другую пищу не употребляли. Не лишним будет обратиться с жалобой в территориальный орган Роспотребнадзора — это станет основанием для внеплановой проверки заведения. В Крыму эту функцию выполняет Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю. При поступлении жалоб на возникновение отравлений, внеплановые проверки проводятся немедленно. Заявитель имеет право ознакомиться с результатами проверки. Если в ходе проверки обнаружатся нарушения, из-за которых могло произойти отравление (например, несоблюдение правил хранения продуктов, технологии приготовления блюд, санитарных стандартов и т. д.), то результаты этой проверки могут смело использоваться в качестве доказательств в суде.

Меры зависят от нарушения

Какая же ответственность может грозить кафе, если на него пожалуются в Роспотребнадзор?

Меры ответственности и их размер зависят от того, какое именно нарушение будет установлено в ходе проверки кафе, а также от статуса этого заведения общепита — это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Например, если в кафе будут выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, то индивидуальному предпринимателю грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тыс. рублей или приостановление деятельности кафе на срок до 90 суток. Не исключена и такая ситуация, что штраф будет наложен не на кафе, а на виновных должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

 

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Артём Шабанов
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 508 от 7 декабря 2018 года

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Просмотров: 106 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:59

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