Генерал идеологической войны

8 декабря 1837 года родился Николай Дубровин, военный историк, автор книг «Присоединение Крыма к России» и «История Крымской войны и обороны Севастополя»

Главной задачей Дубровина было формирование общественного сознания россиян. А целью — победа в той, едва ли не самой первой, битве за умы и души народные.

Равнение на прошлое

Генеральское звание Николай Дубровин заслужил не на полях сражений, а своими научными трудами. И высшие государственные награды ему давали тоже за них. Хотя Дубровин знал об армии не понаслышке. Имел военное образование и служил — сначала в лейб-гвардии, потом в 1-й артиллерийской бригаде, затем в штабе артиллерии гвардейского корпуса и в Петербургском окружном артиллерийском управлении. Но не оружием единым сильна страна...

XIX век был для России не простым временем — начался с войны, продолжился восстанием декабристов и вошел в зенит реформированием всех сфер жизнедеятельности общества и новой войной, Крымской. Внешние враги и растущая внутренняя нестабильность заставили власти прийти к пониманию, что защищать целостность империи необходимо не только делом, но и словом. Так Дубровин попал на передовую исторической науки, которая, как известно, ближайшая родственница идеологии. 17 марта 1869 года Николая Фёдоровича прикомандировали к Главному штабу для военно-исторических работ, через 9 лет, 30 августа 1878 года, произвели в генерал-майоры, а еще через десятилетие — в генерал-лейтенанты.

Гонка научного вооружения

Научно-литературную деятельность Дубровин начал с опубликования статей в «Артиллерийском Журнале», официальном органе артиллерийского ведомства Российской империи, и продолжил повестью «Ум для света», которая классикой, увы, не стала. Зато настоящей высокой классикой стали его исторические труды, которые, словно иглы в мануальной терапии, метили в наиболее проблемные зоны российских геополитических интересов. Дубровин объяснял, пояснял, доказывал с помощью первоисточников и интервью с участниками событий правоту и правомочность внешней и внутренней политики России и одновременно свой патриотизм. Вдумайтесь в названия его главных трудов по истории: «Закавказье от 1803 по

1806 г.», «Георгий XII, последний царь Грузии и присоединение ее к России», «История войны и владычества русских на Кавказе», «Присоединение Крыма к России», «А. В. Суворов среди преобразователей екатерининской армии», «Отечественная война в письмах современников», «История Крымской войны и обороны Севастополя».

Роскошь информированности

Все книги Дубровина сегодня отнесены к библиографическим редкостям. Однако, при желании их всё же можно приобрести, правда, не задешево. Так, «Георгий XII...» оценен на одной из торговых интернет-площадок в 15 тысяч рублей, «Отечественная война...» стоит 25 тысяч руб., а «Пугачёв и его сообщники» и того больше — 30 тысяч руб. Чтобы не разориться, книги можно изучать в сети по сканам, «Присоединение Крыма...», к примеру, выложено сразу на нескольких ресурсах.

Еще доступнее для нынешних пытливых читателей «История Крымской войны и обороны Севастополя». Монографию переиздавали в 2005-м и в 2014 году. Последний раз в одном из московских издательств под названием «Первая оборона Севастополя 1854-1856 гг. „Русская Троя“». Имя автора сохранили, а вот текст изрядно «порезали» — из трехтомника получился однотомник в 400 страниц.

У этой книги Дубровина вообще особая судьба, ей, так сказать, к купюрам не привыкать. Более того, в свое время «История Крымской войны и обороны Севастополя» не прошла цензуру! Событие из ряда вон, учитывая, что книга эта создавалась по заказу военного министерства, а инициировал ее написание цесаревич Александр Александрович (будущий император Александр III). Правда, заказчик, то есть военное министерство и иже с ним дипломатическое ведомство, не решились рассекретить даже для генерала Дубровина многие секретные материалы, из-за чего автор пошел своим путем, обратился за информацией к еще живым ветеранам той войны. Оттого книгу и отказались печатать тогда (ее издали только спустя четверть века), и оттого она столь ценна сегодня. Ценна она для нас, сегодняшних, и искренним духом патриотизма, принизывающим весь текст от первой до последней страницы.

«Наступило четвертое октября, канун крещения Севастополя, канун его славы и всемирной известности, — читаем в томе II, главе XV издания 1900 года. — Севастополь, как разъярённый лев, отбивался на все стороны... В эти грозно-торжественные минуты страдания славного города, отрадно было видеть каждому из стоявших на бастионах, что посреди всеобщего разрушения храмов Божьих, домов и укреплений — представители защитников России, адмиралы: Нахимов, Корнилов и другие вожди Черноморского флота явились примером полного самоотвержения и готовности умереть за Родину. Чуждые страха, но полные хладнокровия и спокойствия, эти достойные оберегатели могущества и славы России не только не сходили в тот день в церковь Севастополя, но, переходя с бастиона на бастион, с одной батареи на другую, своим примером личной храбрости переливали в своих подчинённых тот внутренний жар и энергию, которыми были воодушевлены сами...»

Так держать

Известный военный историк Л. Г. Бескровный следующим образом оценил вклад Н. Ф. Дубровина в отечественную науку: «Дубровин занимает особое место среди военных историков второй половины XIX века. По существу, он не примыкает ни к одному из течений, определившихся в военно-исторической науке того времени. Круг интересов

Н. Ф. Дубровина обширен. Он занимается не только вопросами военной истории, но также истории дипломатии и внутренней политики России». И это далеко не самый восторженный панегирик. Сегодня Дубровина провозглашают чуть ли не основателем военной истории и предтечей всех более-менее авторитетных персон этой науки.