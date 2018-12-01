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Знойная зима

Суровые погодные условия побуждают мужчин искать тепла

У тех представительниц слабого пола, что не позволяют себе впасть в «зимнюю спячку», гораздо больше шансов создать крепкую семью.

Солнце моё, взгляни на меня

Английские ученые Мэрфи и Аббас установили, что слабый пол невероятно зависим от суточных и годовых ритмов природы. Исследователи утверждают, что зимой большинство женщин впадают в состояние, которое у растений и животных называется беззастенчиво-просто: зимняя спячка. Мол, с наступлением холодов милые дамы перестают быть милыми, замыкаются в себе и испытывают острую потребность в дополнительных паре-тройке часов сна. В дополнение к этому — чувство угнетенности, слабо выраженное сексуальное желание и даже — пониженная способность к зачатию. Ученые уверены: чем дальше на север, тем выше зависимость детородной функции женщины от смены сезонов. Так, например, в холоднее месяцы в северной части Финляндии женщины вообще практически бесплодны.

А что же мужчины? С ними дело обстоит с точностью до наоборот. В англоязычном мире даже существует такое понятие, как cuffing season, которое означает желание завести крепкие и теплые отношения в зимние месяцы.

Тягу мужчин к женскому теплу в холодное время года подтверждает статистика крупнейшего сервиса знакомств «Мамба», согласно статистике которого пик регистраций жаждущих создать крепкую семью приходится на январь-февраль. Пожалуй, женщинам стоит наконец выйти из зимней спячки и взять на заметку: зимой к серьезным отношениям стремятся 15% мужчин, тогда как летом втрое меньше. Объясняют подобную «слабость» сильного пола тем, что в этот период из-за дефицита солнечного света организм вырабатывает меньше серотонина, который влияет на уровень счастья, а из-за плохой погоды приходится еще и сидеть дома. Отсюда стойкое ощущение социальной изоляции и одиночества, которые хочется преодолеть во что бы то ни стало. А еще накануне Нового года и сразу после праздников мужчины склонны философствовать, переосмысливать прожитое и строить планы на будущее. И тут их, столь погруженных в себя, и надо брать тепленькими.

Сезонное волшебство

Ученые называют и еще одну, прямо таки волшебную причину стремления мужчин к серьезным отношениям зимой.

Оказывается, мужчины считают, что зимой женщины более привлекательны. К такому выводу пришли социологи польского университета Вроцлава. Их выводы банальны, но оттого не менее верны. Мужчины склонны «додумывать» формы женских прелестей под одеждой, и даже небольшой участок открытого тела может подогреть их интерес посильнее, чем мини-бикини.

Но, следует учесть, что мужчинам нравиться далеко не все во что облачаются женщины. Это обстоятельство выяснили опять таки британцы, главные любители рейтингов и социологических исследований. Согласно проведенному опросу сильному полу не нравятся комбинезоны, особенно утепленные, потому что «девушки в них похожи на рабочих», бахрома на одежде и наряды унисекс. А самой отвратительной обувью, по признанию мужчин, являются угги по причине своей «безобразной бесформенности». В список нежелательных аксессуаров попали ободки и повязки на голову.

Надежная заморозка

Женские журналы тоже не обошли своим вниманием особенности женской охоты на представителей противоположного пола в женский период. Вернее придумали причины, которые должны заставить женщин думать не о комфорте своего полуспящего организма, а о счастливом будущем. Таковых причин названо три.

Во-первых, зимой видно, какой стиль в одежде предпочитает избранник. А, как известно, стиль — это характер. К тому же, зимняя одежда необычайно информативна и в плане оценки материального благосостояния потенциального партнера. По ней опытная охотница может определить не только принадлежность к той или иной социальной группе, но запросто вычислит имеется ли у объекта ее интереса «нормальный» автомобиль.

Во-вторых, холода — прекрасный повод вторгнуться в личное пространство понравившегося мужчины, обнять его лишний раз, сыграть в нуждающуюся в защите слабую женщину. Можно даже простимулировать застывшие отношения, напросившись в гости или заманив объект в собственное гнездышко (пусть оттает в нежных руках заботливой хлопотушки).

В-третьих, теплую одежду, которая, как уже говорилось, заставляет мужчин фантазировать, можно использовать в качестве привлекательной обертки для истинного сюрприза — привлекательных женских форм в мини и кружевах. Специалисты по пикапу советуют женщинам впервые разоблачатся из теплых одежд в людных местах (например, на новогодней вечеринке) — избранник должен видеть, что его женщина, привлекает взоры и других представителей сильного пола, так он скорее придет к выводу о ценности отношений.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 508 от 7 декабря 2018 года

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Просмотров: 51 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:08

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