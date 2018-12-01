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Город в городе

На этой неделе в Крыму стало ещё одним уволенным министром больше. На этот раз подал в отставку министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов. Но накануне своего увольнения чиновник (теперь уже с приставкой экс-) успел рассказать некоторые детали того, как будет меняться облик крымской столицы. Таким образом, стало известно, что в самом ближайшем будущем сразу несколько застройщиков приступят к реализации проекта комплексной застройки территории в Симферополе и Симферопольском районе. «Я говорю о проекте порядка полутора миллионов квадратных метров, где миллион квадратов – это жилье и около полумиллиона – офисные, торговые, общественные и прочие сооружения», – сказал Кононов. «Этот проект – это ещё один город в городе», – отметил он. Звучит, конечно, загадочно. Выглядеть будет, возможно, внушительно. Но где именно появится анонсированный «город в городе» и как дополнительная нагрузка (очевидно, что огромная) отразится на «живучести» местных инфраструктурных сетей — не уточняется. За это уже будет отвечать очередной министр, назначение которого состоится на днях. Да и сама структура «строительной власти», кстати, в республике может поменяться. Дело в том, что, по словам вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, планируется объединение Министерства строительства и архитектуры и Службы капитального строительства Республики Крым в некую единую структуру.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 509 от 14 декабря 2018 года

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Просмотров: 125 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:35

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