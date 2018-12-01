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Говорят, что... к онкологу не попасть даже за деньги
Жительница крымской столицы возмущена отсутствием порядка в отделе платных услуг онкодиспансера на ул. Беспалова: «По телефону сказали, что предварительная запись не нужна, только оформить платные услуги у старшей медсестры в 9-м кабинете. Приехали в 10:00, дверь закрыта, никто не знает, где эта медсестра. На двери написано, что понедельник, среда – запись после 12:00 (по телефону об этом не сказали), а по факту оказалось, что и в другие дни никто наших денег принимать не желает. Шесть человек ждали час, потом выяснили, что до 12:00 ее точно не будет. Поехали в частную клинику. Дороже, но приняли сразу. Мало того, что по ОМС обычным путем к онкологам просто не попасть (в нашей поликлинике запись на конец декабря, и то если выйдет с больничного), ещё и платные услуги такого отвратительного качества».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 509 от 14 декабря 2018 года
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