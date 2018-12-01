В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... к онкологу не попасть даже за деньги Жительница крымской столицы возмущена отсутствием порядка в отделе платных услуг онкодиспансера на ул. Беспалова: «По телефону сказали, что предварительная запись не нужна, только оформить платные услуги у старшей медсестры в 9-м кабинете. Приехали в 10:00, дверь закрыта, никто не знает, где эта медсестра. На двери написано, что понедельник, среда – запись после 12:00 (по телефону об этом не сказали), а по факту оказалось, что и в другие дни никто наших денег принимать не желает. Шесть человек ждали час, потом выяснили, что до 12:00 ее точно не будет. Поехали в частную клинику. Дороже, но приняли сразу. Мало того, что по ОМС обычным путем к онкологам просто не попасть (в нашей поликлинике запись на конец декабря, и то если выйдет с больничного), ещё и платные услуги такого отвратительного качества». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 509 от 14 декабря 2018 года Еще статьи: Говорят, что... расписание троллейбуса непредсказуемо Говорят, что... о болезни нужно знать заранее? Легальный сам себе хозяин Говорят, что... жителей Красногвардейского района мучают медосмотрами Говорят, что... бесплатная медицина — фикция