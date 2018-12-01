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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... вместо благоустройства роют окопы

Не пожелавший представиться симферополец возмущается происходящим в его дворе, в разрухе он обвиняет МУП «Киевский жилсервис»: «В октябре раскопали во дворе на ул. Хабаровской, 2, ямы под замену труб и никаких действий не производили, пока жильцы дома не написали письмо в МУП. В опасности дети, в доме очень много детей, которые вынуждены гулять во дворе, где опасные ямы. При этом конструкцию в виде горки оставили валяться возле детской площадки. У нас единственная детская площадка на всю округу, которая поддерживается только жителями. 6 декабря 2018 года, чтоб как-то отреагировать на письмо, была вырыта третья яма, и всё! Сегодня опять никаких действий никто не производит. Во дворе грязь, сплошные ямы. SOS! Где гулять нашим детям?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 509 от 14 декабря 2018 года

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Просмотров: 289 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:40

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