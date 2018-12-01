В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... преображение города шокирует Говорят, что лучшее враг хорошего. Жители крымской столицы, судя по их многочисленным сообщениям в соцсетях, шокированы ремонтом дорог, который проводится в центральной части города и возле неё. Особое возмущение горожан вызывает то, во что превратились улицы Севастопольская, Авиационная и Чехова. Причём речь о «долготекущих процессах» и о том, что «делают одно, а уродуют другое и неизвестно, когда вернётся нормальный вид и состояние». «Глядя на весь этот так называемый «ремонт» в серо-черных, убогих тонах, хочется попросить нашу власть больше его не делать», – написал житель Симферополя на своей странице в Facebook. А в группе «Симферопольский патруль» на Facebook были опубликованы фотографии того, что происходит на улицах, которые подверглись капитальному ремонту. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 509 от 14 декабря 2018 года Еще статьи: Говорят, что... составили путеводитель по пешеходному бездорожью Жажда комфорта «Хорошая» витрина столицы Девять из тысячи Говорят, что... мусор сваливают в Салгир