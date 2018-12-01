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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... преображение города шокирует

Говорят, что лучшее враг хорошего. Жители крымской столицы, судя по их многочисленным сообщениям в соцсетях, шокированы ремонтом дорог, который проводится в центральной части города и возле неё. Особое возмущение горожан вызывает то, во что превратились улицы Севастопольская, Авиационная и Чехова. Причём речь о «долготекущих процессах» и о том, что «делают одно, а уродуют другое и неизвестно, когда вернётся нормальный вид и состояние». «Глядя на весь этот так называемый «ремонт» в серо-черных, убогих тонах, хочется попросить нашу власть больше его не делать», – написал житель Симферополя на своей странице в Facebook. А в группе «Симферопольский патруль» на Facebook были опубликованы фотографии того, что происходит на улицах, которые подверглись капитальному ремонту.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 509 от 14 декабря 2018 года

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Просмотров: 24 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:43

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