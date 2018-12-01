→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... крымский «учкудук» оскверняют варвары Говорят, в то время как во многих ­районах Крыма, особенно в летнее время, ощущается нехватка воды, в Сакском районе наблюдается, мягко говоря, странное отношение к природным ресурсам, а заодно и к истории родного полуострова. Близ Евпатории есть несколько колодцев, и все они практически не пригодны к использованию из-за варварского к ним отношения. Некоторым из них не одна сотня лет. В качестве наиболее наглядного примера крымчане приводят колодцы между с. Суворово и Великим. Их, совсем как в популярной в советское время песне «Учкудук», целых три. Правда, ни в одной песне не пелось, что с колодцами могло произойти подобное. Один забросан хламом, хотя еще несколько лет назад в нем была вода. «Построен этот колодец очень давно, – сообщают местные. – Древняя кладка, глубина метров 30. В настоящее время не закрыт. Туда падают животные». Второй колодец совсем недавно использовал для полива арендатор, но, говорят, в настоящее время какие-то заготовители скота сбрасывают в него отходы после разделки КРС. Колодец также старый и глубокий, с водой, которая сообщается с подземной рекой, впадающей в пресную часть озера Сасык-Сиваш». И, наконец, третий колодец. «Он наклонный подземный, – рассказывают люди. – Очень редкий для западного Крыма. Имеет вход в виде свода из камня, переходящего в пещеру-зал с подводным озером. В настоящее время вход частично засыпан для прекращения доступа вандалам». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 509 от 14 декабря 2018 года Еще статьи: Колодец или убежище? Игры в грязи Беспредел чистой воды Жажда Тепе-Кермена «Колодцу жизни» дали вторую жизнь Просмотров: 183 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:44