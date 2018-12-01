«Работают, как вредители»

Глава Крыма дал оценку качеству дорожного ремонта в Симферополе

Реконструкция симферопольских улиц, продолжающаяся уже несколько месяцев, возмущает и граждан, и чиновников. Мало того, что ремонт стал причиной пробок небывалого для Крыма масштаба, так он ещё и выполняется со множеством нареканий. Да и сроки снова сорваны, а подрядчики всё никак не управятся...

Культура на троечку

В итоге глава Крыма Сергей Аксёнов на встрече с журналистами после очередного заседания Совета министров республики объявил, что работы по капитальному ремонту дорог в Симферополе не будут приняты до тех пор, пока подрядчики не доведут состояние объектов до утверждённых стандартов. Например, дорожники, очевидно в целях экономии времени и денег, закатали в асфальт ливнёвые стоки вдоль отремонтированных улиц. В итоге после каждого дождя дороги оказываются под водой.

Сергей Аксёнов:

«Работы приняты не будут, пока подрядчики не доведут объекты до нормального уровня. Пока не будет ливнёвок, люков, пока всё не будет приведено в соответствие со стандартами, принимать не будем. Наши подрядчики культуру производства имеют на троечку. Как вредители, работают. Вот и в этот раз растянули силы, нахватали себе объектов, не соизмерив свои возможности. Надеемся, что со временем они научатся работать как следует — других подрядчиков в любом случае на сегодняшний день нет. Но неужели у нас не найдётся ни одной фирмы в Крыму, которая в состоянии сделать двести метров дороги в соответствии со всеми стандартами? Почему надо постоянно придавать ускорение?»

Премьер-министр напомнил представителям СМИ, что сдача объектов позже срока и некачественное выполнение работ повлечёт внесение подрядчиков в «чёрный список». Это значит, что в дальнейшем провинившиеся фирмы не смогут участвовать в государственных тендерах и получать бюджетные контракты на территории не только Крыма, но и всей России. Правда, практика уже показала полнейшую неэффективность подобной меры: проштрафившиеся конторы попросту регистрируются под другими названиями и вновь возвращаются в строй с полным набором прав и возможностей. Видимо, именно поэтому очередной масштабный проект вот-вот завершится полнейшим фиаско — подрядчики отлично осознают, что бояться им нечего, а значит, работать можно как попало.

Портрет новогоднего туриста

Что касается самого заседания крымского правительства, то в центре внимания на сей раз оказалась подготовка полуострова к новогодним праздникам. А точнее к приёму гостей — по прогнозам Министерства курортов и туризма РК, зимние каникулы в Крыму проведут около 150 тысяч туристов.

Вадим Волченко, министр курортов и туризма РК:

«В период предстоящих новогодних праздников Крым впервые вышел на второе место после Сочи в национальном рейтинге самых популярных туристических направлений, поднявшись за год с шестого места и опередив Москву и Санкт-Петербург. В среднем спрос на новогодние каникулы в Крыму вырос на 30% и вывел направление в лидеры. Заметно усилившееся бронирование новогодних туров началось ещё с лета, и уже сейчас отдельные регионы — Евпатория, Саки, Алушта, Феодосия — показывают загрузку мест размещения 60-70%. Портрет новогоднего крымского туриста выглядит следующим образом: больше всего отдыхающих на новогодние каникулы прибудет из Москвы — 64%, из Санкт-Петербурга — 16%, а также из Екатеринбурга, Мурманска, Самары, Ханты-Мансийска и Ростова. Если говорить о гендерном составе, то женщин на 6% больше, чем мужчин».

Кстати, по данным международных сервисов бронирования, на период новогодних и рождественских праздников возрастёт поток в Крым туристов из-за рубежа. В пятерку стран-лидеров по числу забронированных авиабилетов транзитом через Москву входят Беларусь, Казахстан, Германия, Киргизия и Израиль.

По словам Волченко, значимую роль в такой туристической активности сыграли лояльные цены на новогодние туры, запуск чартерных программ ведущими туроператорами и гораздо большее количество авиабилетов по адекватной цене, чем в прошлые годы. При этом, однако, по-прежнему фиксируется увеличение стоимости авиаперелётов на конец декабря — начало января, что остаётся серьёзным сдерживающим фактором для самостоятельных туристов.

Чтобы встретить гостей подобающим образом, Минкурортов взялось за изучение опыта украшения городов, пользующихся особой популярностью среди туристов.

Вадим Волченко:

«Особого внимания заслуживает украшение улиц и витрин кафе и магазинов в туристических городах. Ещё есть время в течение максимум недели собрать предпринимателей и улучшить ситуацию. Мы изучаем сейчас опыт других городов и столиц, где качественное украшение витрин является обязательным. Интересен также опыт Феодосии, которая пошла по пути конкурса на лучшее оформление».

Глава Минкурортов подчеркнул, что при кажущейся несерьёзности вопроса именно оформление создаёт атмосферу праздника, что важно для гостей полуострова. Да и для местных жителей, между прочим, тоже.

Несмотря на предпраздничные хлопоты, Минкурортов не забывает и о более глобальных проблемах. В частности, ведомство планирует до конца года создать программу легализации мини-отелей. «Крымский ТелеграфЪ» о таких планах властей уже рассказывал в одном из прошлых выпусков, а сейчас несколько законодательных инициатив, касающихся данного вопроса, проходят правовую экспертизу на местном и федеральном уровнях. Разрабатываемый механизм будет предусматривать экономические меры стимулирования легализации, которые, очевидно, работают гораздо лучше, чем правовые. Как вы помните, ранее Сергей Аксёнов говорил о том, что правительство республики готово на пять лет освободить от налогов собственников мини-отелей, узаконивших свой бизнес. Что касается тех, кто предпочтёт остаться «в тени», для них будут введены ограничения на потребление воды, газа и электричества.