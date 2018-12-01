Без платной медицины

В новом году частные больницы могут оказаться вне закона?

В одном из прошлых номеров мы писали о том, что Крым рискует в новом году лишиться половины медицинских учреждений. Срок получения лицензии, дающей право лечить на территории России, истекает в конце декабря, а соответствующее разрешение до сих пор есть лишь у 46% крымских больниц. Что же ждёт здравоохранение республики в новом году? «Крымский ТелеграфЪ» продолжает следить за ситуацией.

Ещё один шанс

В ответ на наш запрос, в Министерстве здравоохранения РК сообщили следующее: «На основании инициативы Минздрава РФ, Совета министров РК и Правительства Севастополя на рассмотрении в федеральном правительстве находится проект постановления о продлении срока осуществления медицинской деятельности на территории полуострова без получения лицензии до 1 января 2020 года». Таким образом, есть надежда, что возможность оказания врачебной помощи без специального разрешения, в уведомительном порядке, в Крыму и Севастополе будет продлена ещё на год.

Василий Климов, руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РК и Севастополю:

«Вероятнее всего, срок уведомительного порядка осуществления медицинской деятельности действительно перенесут, но проблема остаётся. Материально-техническая база многих государственных учреждений здравоохранения оставляет желать лучшего, поэтому они и не могут получить санэпидзаключение на все виды работ и услуг в полном объёме. Для того чтобы решить эту проблему, требуются капитальные вложения бюджетных средств. С другой стороны, частникам ничто не препятствует привести свои мощности в соответствие требованиям. Поэтому может случиться так, что для частных медучреждений срок получения лицензий продлён не будет и со следующего года их деятельность станет незаконной».

Что-то лучше, что-то хуже

С лицензиями или без, а работа крымских медучреждений по-прежнему оставляет желать лучшего. В Росздравнадзоре отмечают увеличение количества жалоб на качество оказания медицинской помощи в республике.

Василий Климов:

«Люди стали лучше знать свои права. Но при этом граждане, как правило, предпочитают направлять жалобы сразу в вышестоящие органы власти: президенту и в федеральное правительство. Мы рекомендуем в первую очередь обращаться к заведующему и главному врачу медучреждения, к страховому представителю, в Министерство здравоохранения республики, в Фонд ОМС, в Росздравнадзор, а уже потом, если ничего из этого не помогло решить проблему, — в вышестоящие инстанции. Как правило, 90% жалоб связаны с человеческим фактором: не так разъяснили, грубо ответили и так далее. Абсолютно все они решаемы на уровне медицинской организации».

Зато лекарства в республиканских аптеках качественные. В Крыму работает специальная лаборатория по контролю медикаментов, которая проверяет аптеки как выборочно, так и по заявлениям граждан. Что касается общих результатов мониторинга за этот год, то доля фальсификата и сомнительных лекарств на фармацевтическом рынке полуострова составила всего около 1%.

Жёстче контроль

Чтобы было легче удерживать качество медикаментов на высоком уровне, по всей стране по поручению президента и федерального правительства продолжается внедрение системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Соответствующая маркировка станет обязательной уже с 2020 года. Это значит, что буквально через год все лекарства без исключения (и отечественного производства, и импортные) будут маркироваться на пути от завода-изготовителя до конечного потребителя. Маркировка будет включать нанесение специального кода с криптозащитой. С его помощью любой потребитель сможет отследить, легально ли тот или иной препарат находится в обороте, установить реальный срок его годности, а также выяснить рекомендованную стоимость. Что это даст? Система позволит исключить из оборота недоброкачественные и фальсифицированные лекарства, медикаменты с истёкшим сроком годности, а также так называемые препараты вторичного вброса (к таковым относится, например, краденый товар).

Аналогичная система работает во многих странах (Китае, Бразилии, Турции, США, государствах Евросоюза) и зарекомендовала себя в качестве весьма эффективной. Однако в России её внедрение, как, впрочем, и любого другого новшества, вызывает яростное сопротивление и в связи с этим пробуксовывает на каждом шагу.

Василий Климов:

«Весь цивилизованный мир переходит на данную систему, и мы тоже должны это сделать. В программе обязаны будут зарегистрироваться все участники фармацевтического рынка. Причём не только организации, которые занимаются непосредственно торговлей лекарствами, но и медицинские учреждения. В противном случае, начиная с 2020 года они не смогут приобретать медикаменты, необходимые для работы. При этом активность регистрации сейчас очень низкая. В неформальных разговорах с руководителями предприятий спрашиваю, почему не подключаются к системе мониторинга? Отвечают: её всё равно отменят или перенесут. Могу разочаровать всех, кто придерживается такой позиции: система будет запущена — соответствующий федеральный закон уже вступил в силу. Поэтому рекомендую руководителям аптек и медучреждений не оставлять всё на последний день и срочно заниматься этим вопросом».

Специальная программа «Маркировка» доступна для скачивания на мобильные устройства — она работает, поскольку часть производителей и аптек уже подключилась к системе мониторинга. Но поскольку смартфоны всё-таки есть не у каждого, скоро во всех аптеках будут установлены специальные устройства для проверки лекарств. Достаточно будет поднести к считывающему датчику упаковку препарата, и на дисплее появится вся информация о нём.