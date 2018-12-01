Бывший юрист, а ныне путешественник Антон Тихонов рассказал о том, как бросить всё и уйти в неизвестность

Сколько раз вас посещала мысль всё бросить, собраться и уйти: оставив позади городскую суету, окунуться в мир приключений? Большинство людей держит комфорт и прогнозируемость завтрашнего дня. Однако есть и те, кто, оставив всё: бизнес, квартиру, родных, отправились навстречу неизвестности...

Всё случилось в один миг

Антон Тихонов один из таких людей. Когда-то он был главой Общественного объединения потребителей «ПотребДозор» в Новосибирске, участвовал в банкротстве ведущих автодилеров региона, компаний-застройщиков и прочих недобросовестных продавцов, нарушающих права граждан. Сегодня за его плечами один рюкзак с палаткой и спальником, весом в 25 кг. Всё случилось в один миг, за восемь часов он принял решение, собрался и пошел налево из подъезда. Сейчас он в Севастополе и планирует идти в кругосветку.

Антон Тихонов:

«Я с детства мечтал о том, чтобы стать путешественником. Но всегда что-то держало: учеба, работа, дела... Иногда кажется, что всё брошу и уйду, но тут появляется какое-то дело или просто ситуация не позволяет... И как-то я решил переехать в Севастополь. Думал, что если уж и работать юристом, то буду это делать в тепле, на юге. Передав все дела, отмечал с друзьями свой отъезд. Это было 6 июля. Когда я проснулся утром в Ивана Купала, в голове была одна мысль: «Ты всегда хотел путешествовать и всегда находил отговорки, а сейчас ситуация позволяет».

«Теперь живу не по нужде, а по желанию»

Антон понял, что если не исполнит свою мечту сейчас, то не исполнит ее никогда. Он купил снаряжение, собрался и через восемь часов вышел из подъезда. Ему было очень страшно, ведь впереди была неизвестность. На сегодняшний день позади остались Алтай, Байкал, тайга, Уральские горы, западное побережье Черноморья, Астрахань с пустынными степями и невероятно яркими звездами. В пути с ним многое случилось. Было так, что у путешественника не было воды, когда он сутки шел под палящим солнцем между Барнаулом и Бийском, были содранные в кровь ноги... Но зато сегодня он гораздо счастливее, чем был когда-то.

Антон Тихонов:

«Как-то сижу возле Оки, под дождём, в палатке, рядом берцы и рюкзак, под ногтями грязь, в душе счастье. А ведь ещё в мае я был юристом. Была хоть и маленькая, но фирма, однако, вспомнив про свою мечту, решил поменять удовольствия на радость, стабильность на приключения, уровень комфорта на свободу. Теперь живу не по нужде, как большинство горожан, а по желанию. Из целей только направление движения — юго-запад России, ведь зима близко».

Планов путешественник не строит даже на день, и за него это стала делать жизнь, а она много интереснее планирует расписание. Так что он отпустил поводья, раскинул руки и...

Антон Тихонов:

«День такой жизни по насыщенности сравним с неделей в обыденной, огромное количество мест, знакомств, событий, что всё вместе зовется приключениями. По дороге встречаю множество людей, которые поддерживают меня, встречаются и те, кто не понимает. Один менеджер среднего звена как-то мне сказал, что я не занимаюсь полезными делами, не работаю, а потому живу неверно, но вот пользы от своих дел, кроме уплаты налогов, он мне назвать не смог, но разве нет пользы в поступке, когда ты заступаешься за девушку, к которой пристали бомжи, разве нет пользы, когда ты голодному отдаёшь последнюю банку тушёнки, зная, что дорога всё видит и не оставит тебя, разве нет пользы, когда ты, взбираясь на гору (пик Черского на Байкале), встречаешь девочку, которая, уже второй раз в своей жизни штурмуя эту гору, сдаётся из-за тяжести рюкзака, и, взвалив её рюкзак поверх своего, ты поднимаешься вместе с ней и, возможно, делаешь её чуточку счастливее, по крайней мере тебе об этом говорят её глаза на вершине горы. Эмоции, которые человек испытывает тут, сравнимы с эмоциями стадиона, и перед ними устоять невозможно».

«Единение, но не одиночество»

Антону Тихонову 32 года, у него высшее юридическое образование. В молодости он служил во французском иностранном легионе. Но работа на чужбине продлилась недолго. Расторгнув контракт, он вернулся на родину и основал свою фирму.

Антон Тихонов:

«Мы занимались защитой прав потребителей. На рынках товаров и услуг огромное количество недобросовестных продавцов, среди которых банки, страховые компании, автодилерские сети и прочие производители некачественного товара, в том числе медикаментов. Мы, например, выиграли спор, когда одна женщина обратилась с жалобой на просрочку ввода в эксплуатацию жилого объекта, в котором она купила две квартиры. Застройщик тогда отказался выплачивать неустойку, но с нашей помощью судебным решением была установлена выплата неустойки в пользу потребителя в размере, превышающем 1 млн рублей. Другой женщине некачественно сделали зубы, но в итоге она возместила себе ущерб в размере 500 тыс. руб. И таких случаев в моей практике была масса».

Бывшему юристу до сих пор звонят и консультируются по разным вопросам. Даже когда он сидит высоко в горах, к нему дозваниваются и просят о помощи. Он путешествует без денег и целей, просто идя в выбранном направлении. Иногда ему удается подработать. Под Краснодаром он помогал строить русскую печь в одном из коттеджей, работал в храмах, в Рязани трудился на ферме, как-то даже продавал дрова на пляже отдыхающим.

Антон Тихонов:

«Увидев, что все ищут дрова, а их нет, нарубил топляка, благо инструмент имеется, и предложил: „Берите, сколько хотите; оставьте, сколько не жалко“. За четыре часа работы заработал тогда 1700 рублей».

В Севастополе же Антон уже успел потрудиться на охранном предприятии и теперь снова собрался в путь. В ближайших планах у него идти через Казахстан на Дальний Восток, однако это направление может поменяться в любую минуту. Сегодня Антон пишет стихи, дружит с дорогой и не боится идти дальше навстречу ветру. Хотя в больших планах у него кругосветка.

Антон Тихонов:

«Некоторые говорят: „Ты не от мира сего“, но подождите секунду, разве мир этот — это ваша семья, карьера и четыре стены? Нет, люди, вы в лесу построили парк и называете его своим миром, однако Настоящий Мир много больше и как раз вы не от мира сего, просто вас большинство. Когда находишься где-то в диких условиях, диких местах, вдали от людей, согреваясь у костра, ты обретаешь единение, но не одиночество. Там всё просто и там всё по-настоящему. Среди тех мест даже мысли другие витают».