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СоциумКультура, наука

Настоящее искусство

Владимир Николенко во время концерта в атриуме

В Симферополе состоялся концерт в поддержку детей, страдающих онкологическими заболеваниями

В Симферополе есть замечательная традиция — концерты классической музыки (в том числе и современной классики) в холле центрального здания железнодорожного вокзала, в так называемом атриуме. В сентябре 2015 года там впервые с аншлагом состоялся благотворительный концерт в помощь детям Донбасса и с тех пор каждый год проводится благотворительный фестиваль, каждый раз с особой тематикой. Несколько дней назад музыка здесь звучала снова. Кстати, это место выбрано неслучайно. Вокзал — одна из главных архитектурных достопримечательностей столицы Крыма — построен по проекту легендарного архитектора Алексея Душкина и зал обладает уникальными акустическими свойствами, а детали интерьера, оформленные подсветкой, создают особую атмосферу...

Повод, место, люди

Ярким событием в музыкальной жизни Крыма в эти дни стал IV благотворительный фестиваль «Мастера искусств Крыма — детям». Открытие фестиваля состоялось в атриуме симферопольского железнодорожного вокзала, а после этого концерты прошли в Севастополе и Евпатории.

Художественный руководитель проекта — заслуженный деятель искусств Крыма, лауреат республиканской государственной премии, художественный руководитель камерного хора «Таврический благовест» Владимир Николенко. Человек огромного таланта и большого сердца, он объединил в эти дни лучших музыкантов, профессиональных артистов, студентов и учащихся школ. Конечно, своим талантом поделились со слушателями и участники фестиваля: Севастопольский государственный симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств Украины Владимира Кима; мужская группа Крымского камерного хора (художественный руководитель Игорь Михайлевский); образцовый концертный хор «Радуга» симферопольской детской музыкальной школы № 1 им. С.В. Рахманинова (художественный руководитель заслуженный деятель искусств Украины Ольга Шаповалова); солист Крымскотатарского музыкального театра Асан Билялов; солистка Крымской государственной филармонии Ирина Бараховская; студенты Симферопольского музыкального училища им. П.И. Чайковского Симеон Асеев и Феру Биязова. А главным хормейстером фестиваля стал Эрнест Бекиров.

Задели за живое

Фестиваль этого года адресован детям, страдающим онкологическими заболеваниями и так нуждающимися в нашей с вами поддержке. В своей новой программе Владимир Николенко обратился к теме антивоенной, теме Мира, созидающей Добро и дарящей Жизнь. Поэтому для слушателей была избрана месса «Вооружённый человек» британского композитора Карла Дженкинса. Как призыв к миру и согласию.

Это произведение признано одним из лучших антивоенных сочинений XXI века, а её запись на западе получила статус «Золотого диска», а также признание критиков и любовь многочисленной публики. Антивоенную тематику мессы «Вооружённый человек», длящуюся в концертном исполнении около полутора часов, усиливают пронзительные тексты на различных языках мира — своеобразный сплав культурных традиций, — насыщенные потрясающей энергетикой, которые захватывают слушателя. Задевают за живое.

Музыкальный же язык мессы не менее яркий: старинные мотивы сплетаются с современными гармониями и ритмами. Композитор Карл Дженкинс замыслил своё сочинение, как общечеловеческое, для всех народов планеты, страдавших и страдающих в разные эпохи от войн. И исполнение этой мессы выглядит неким обращением к людям разных религий, убеждений, к народам, говорящим на разных языках: «Главная задача каждого человека — творить добро и дарить жизнь!» И это не просто громкие слова, не просто пафос. Это то настоящее, которого так, увы, не много в современной жизни.

Что же касается исполнения произведения — тут уж, конечно, лучше один раз услышать, как говорится. Тем более в таком зале, как атриум симферопольского вокзала, акустика которого практически идеально подходит для такого рода событий (публика сожалела лишь, что выступления здесь не проходят чаще, чем раз в год). Говоря кратко — прекрасные музыканты подарили слушателям превосходный концерт и сделали благотворительный фестиваль действительно значимым событием культурной жизни полуострова.

 

P. S. В дни фестиваля ушла из жизни мама художественного руководителя проекта Владимира Николенко. Редакция выражает Владимиру Михайловичу искренние соболезнования.

Евгений ПРОТАСОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 509 от 14 декабря 2018 года

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Просмотров: 175 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 15:26

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