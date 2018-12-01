«Меня убивают!»

Ветеран Великой Отечественной войны — победитель или жертва?

В городе-герое Севастополе ветерану ВОВ вначале не хотели выплачивать единовременные выплаты, положенные по закону, а затем лишили гаража, пенсии, корреспонденции, медпомощи и даже боевых наград...

«Левые» документы и подставные лица

В годы Великой Отечественной войны Иван Захарович Кошмак служил в 1-м гвардейском Новороссийском дивизионе, участвовал в освобождении Севастополя, а в 1944 году перешел служить в разведцентр, расположенный на мысе Фиолент. В 1947 году командование выделило ветерану участок с полуразрушенным домом, в который попал снаряд. Он восстановил жилище, где впоследствии родились его дети, в том числе и сын Владимир Иванович.

Владимир Кошмак, сын ветерана:

«Я родился в этом доме в 1949 году. Оттуда ходил в школу. Он состоял из двух частей: в одной жили мы, а вторую в 1975 году начальник воинской части разрешил нам восстановить и переделать под гараж. В 2005-м земля воинской части была передана городу, и мы попытались приватизировать наш участок, так как по закону имели на это первостепенное право».

Но в Управлении земельных ресурсов ветерану сначала сообщили, что данный участок является спецтерриторией и приватизировать его нельзя, хотя вокруг него и находятся различные дачные кооперативы. Затем выяснилось, что эта земля уже кем-то занята, но информацию, кем именно, ему так и не предоставили. С новыми претендентами земля даже прошла первую сессию градсовета, но вторую пройти не смогла. Дело в том, что были представлены подложные документы. От депутатов было скрыто первостепенное право Ивана Захаровича на данный участок, также не говорилось ни о каком капитальном строении на участке и был даже изменен адрес с Крепостного шоссе, 14, на Фиолентовское шоссе, 112/115.

Владимир Кошмак:

«В итоге после первой сессии право на разработку документов участка было передано некоему Владимиру Должикову и Елене Егоровой. Когда я связался с Должиковым, он сказал, что ничего не знает о данном участке. В итоге выяснилось, что земля была передана ему по доверенности от Натальи Хорошовой, которая работала в Управлении архитектуры и градостроительства».

В итоге после прихода России в Департаменте имущественных и земельных отношений было оформлено право собственности на прилегающие участки, и новые собственники их тут же продали неким Кавратову и Краснокутской. Те огородили их высоким забором и никого на территорию не пускают.

Но этим дело не ограничилось, ветерана решили привлечь к ответственности за незаконный захват земли. А повестку от «Севреестра» он нашел утром 9 мая, в День Победы...

Иван Кошмак, ветеран ВОВ:

«Вот так Правительство Севастополя поздравляет ветеранов. Спасибо ему за всё! Факт незаконного захвата земли установлен работниками земельного надзора. По факту недопущения меня к имуществу составлен протокол и заявление в ОМВД по городу Балаклаве. „Севреестр“ действует под давлением заинтересованных лиц. Здесь явно прослеживается коррупционный сговор».

В итоге «Севреестр» всё же дал задний ход и вынес постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении, обвинив полицию в бездействии, в пропуске сроков привлечения к ответственности.

Переселение с проблемами

После присоединения Крыма по законам РФ ветерану ВОВ была положена квартира, но семье пришлось целых три года судиться с Правительством Севастополя, чтобы их поставили на учет.

Владимир Кошмак:

«Когда мы пришли в Управление жилищной политики, начальник прямо при мне вызвал своего юриста и стал его отчитывать: «Теперь что, все ветераны пойдут в суд и я должен буду выдавать им квартиры?!»

В итоге на учет ветерана всё же поставили, но выдавать жилье никто так и не спешил. Ему пришлось писать письмо на имя президента, но оттуда оно спустилось всё к тем же чиновником с требованием разобраться «на месте». Лишь год назад ветеран получил извещение с просьбой явиться для получения ордера на квартиру.

Владимир Кошмак:

«Была официальная праздничная обстановка, присутствовал губернатор города Дмитрий Овсянников. Начальник управления жилищной политики торжественно преподнес Ивану Захаровичу ключи от квартиры со словами: „Это не шутка и не муляж, они настоящие“. После этого мы с уполномоченным по правам человека отправились по указанному в ордере адресу. Попробовали открыть новое жилье, а оно не открывается. Тогда уполномоченный начал звонить в управление, он специально прилетел из Москвы на данное мероприятие. В итоге выяснилось, что данные ключи — это ключи от почтового ящика, а за ключами от самой квартиры пришлось возвращаться обратно в управление. Вот так мы заселялись. Но перед переездом мы все личные вещи: посуду, постельное белье, плиту... и в том числе боевые награды отца перевезли в гараж (о котором мы рассказывали выше. — Ред.). И теперь даже не можем забрать их оттуда. Там же находится и наш автомобиль „Победа“. В полиции нам сообщили, что они не имеют права туда заходить, так как это частная территория».

Без корреспонденции, медицины, почты и пенсии

Но и на этом беды ветерана не закончились. Вначале его сыну (несмотря на то что у него на руках генеральная доверенность от отца) отказали в получении корреспонденции для ветерана. В итоге Ивану Кошмаку пришлось самому ездить на почту на такси. В одной из таких поездок, выходя из машины, он упал и сломал себе ногу (перелом шейки бедра). Теперь он прикован к постели.

Владимир Кошмак:

«После перелома отца отправили в госпиталь, но через три дня его оттуда „попросили“, сообщив, что на какой-то бумажке не хватает печати и что он не имеет права на бесплатное медицинское обслуживание».

Сейчас ветерану необходимо пройти обследование: МРТ, рентген, КТ, УЗИ... И в больнице вроде даже согласны провести их бесплатно, но для транспортировки лежачего больного нужно специально оборудованное такси, которое медучреждение предлагает гражданам оплатить за собственный счет.

Помимо всего прочего, ветеран уже два месяца не получает пенсию.

Владимир Кошмак:

«Когда я пришел в банк с доверенностью от отца, в которой прописаны все мои полномочия на полное распоряжение его счетами, мне сообщили, что счет заблокирован и необходимо переоформить карту на систему МИР, а для этого необходимо его личное присутствие. Я показывал генеральную доверенность, все те пункты, которые в ней прописаны, но всё без толку. В итоге отец уже два месяца не получает своих денег».

Иван Кошмак:

«Меня убивают! Ни один из поднятых вопросов до сих пор должным образом не рассмотрен. Куда бы я ни обратился, везде стена. Все инстанции постарались откреститься устными отписками, посыланием в суд по любому вопросу, лишь бы ничего не делать. Так удобно и просто. И в результате то, что не удалось нацистам, удалось новым русским „нацистам“. Ко мне отнеслись как к скоту. Я лишен всего: земли, имущества, корреспонденции, медицинской помощи, пенсии и правительственных наград. Считаю, что всё это связано с рейдерским захватом земли и они инициируют травлю меня, ветерана».