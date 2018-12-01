Настоящий год свиньи

О мусорном будущем Крыма и Симферополя

Неделя «административного террора», встряхнувшая симферопольскую администрацию ещё в начале ноября, сулила горожанам долгожданные перемены к лучшему. Особое внимание глава Крыма Сергей Аксёнов тогда обратил на санитарное состояние столицы. Мониторинговая группа правительства, изучавшая работу коммунальных служб, обнаружила на территории города более сотни свалок. За неделю из Симферополя вывезли почти 30 тысяч кубометров мусора. На какое-то время на улицах воцарились чистота и порядок. Увы, счастливый период продлился совсем не долго.

Системной работы нет

Полтора месяца назад, после масштабных рейдов, проведённых крымским правительством в Симферополе, глава республики выделил основные проблемы: «К сожалению, ситуация в плане санитарного состояния в городе за последнее время ухудшается. При этом по факту проверки работы коммунальных служб выявлен целый ряд проблем, которые можно было решить в течение года. Общие недостатки: не убирается опавшая листва и срезанные ветки, на части контейнерных площадок не производится уборка ТКО с прилегающих территорий. Но, пожалуй, самыми важными проблемами остаются нехватка техники и абсолютно неэффективная эксплуатация имеющегося транспорта».

В итоге крымские власти пересмотрели и оптимизировали схему маршрутов вывоза мусора. Обновлённая логистика, отрапортовал вице-премьер Крыма Михаил Селезнёв, позволяет поддерживать стабильную чистоту в городе и при этом экономить бюджетные средства за счёт более рационального расходования топлива мусоровозами. В общем, на высшем уровне было заявлено, что, взявшись общими силами, члены крымского правительства сумели решить долгое время не поддававшуюся мусорную проблему.

Увы, многообещающие перемены смогли улучшить ситуацию лишь на пару недель. А после стихийные свалки и заваленные мусором контейнерные площадки снова стали неотъемлемой частью симферопольских пейзажей.

«Нельзя всё время работать аврально — необходимо наладить системную работу, — убеждён директор АНО „ЖКХ Контроль РК“ Анатолий Петров. — Для этого нужно рассчитать все маршруты, учесть реальное количество машин и объёмы мусора, с которыми приходится иметь дело. Тогда всё наладится. А когда работа регулируется, как говорится, в ручном режиме, результат останется неизменным. Свалки будут накапливаться каждый день просто потому, что не организован своевременный вывоз мусора».

По звонку

По словам Анатолия Петрова, в «ЖКХ Контроль» регулярно поступают десятки жалоб граждан на отсутствие систематического вывоза мусора. В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» также поступают такого рода обращения. К примеру, одно из них, связанное с мусорными завалами на контейнерной площадке по улице Блюхера, мы передали в Симферопольскую горадминистрацию. На следующий день груды отходов были ликвидированы. Судя по всему, пока в городе нет системной работы с ТКО, мусорную проблему придётся решать точечно — силами гражданской инициативы.

Если мусоровозы давно не появляются в вашем районе и контейнерная площадка успела превратиться в стихийную свалку, следует привлечь к данной ситуации внимание коммунальных служб. Для этого нужно позвонить по одному из номеров единой дежурно-диспетчерской службы Симферополя: 15-63, 60-49-09 или +79789443959. Или напрямую в МУП «Экоград» — телефон диспетчера: +79788355783. Если на оставленную вами заявку не последовало никакой реакции, придётся написать обращение на имя главы городской администрации и в Роспотребнадзор.

На цивилизованные рельсы

Тем временем с 1 января вся страна переходит на новый порядок обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Его суть фактически состоит во внедрении раздельного сбора мусора: те его компоненты, которые подлежат переработке, будет запрещено «хоронить» вместе с бесполезными отходами. Как правило, сортировка отходов происходит на специальных станциях, которых в Крыму всё ещё нет, но их, по идее, вот-вот должны построить. Там из мусора будут выбирать бумагу, пластик, металл и отправлять на перерабатывающие заводы. Оставшуюся органику (это, кстати, довольно скромная часть общей мусорной массы) можно захоранивать на полигонах или сжигать.

Зачем нужно такое новаторство? Россия каждый год производит около 70 млн тонн отходов. 90% из них вываливается на свалках и там гниёт, горит и тлеет, занимая тысячи гектаров, которые можно было бы использовать куда более рационально. Во что-то полезное перерабатывается всего 7-8% отходов. Оставшиеся 2-3% разбрасываются неучтёнными по лесам, полям и водоемам. В Крыму положение дел ничем не отличается от общероссийского.

Сортировка бытовых отходов — дело привычное во всех цивилизованных странах, так что в плане её организации отечественным чиновникам ничего придумывать не надо: бери заграничный опыт и приспосабливай к местным реалиям. Тем не менее, нынешняя попытка запустить мусорную реформу станет уже третьей за последние несколько лет. Две предыдущие провалились, даже не начавшись. Первый запуск был намечен на 2016 год, второй — на 2017-й. Оба раза регионы оказались не готовы и сроки переносились. До очередной попытки осталось меньше месяца. Готовы ли регионы на этот раз? Крым, судя по всему, нет.

Кстати, несмотря на то что сортировка на специальных станциях вполне эффективна, рациональнее производить её на первичном уровне. Это значит, что в идеале в каждой квартире должны завестись отдельные пакеты под пластик и всевозможные склянки, специальная коробка для старых батареек, ящик для газет, а для объедков — например, ведро. Правда, руководство республики вообще и Симферополя в частности упорно сомневается в том, что крымчане станут обременять себя сортировкой ТКО. Мол, европейцы могут, а у нас другая культура и менталитет. Но ведь и в странах, где сегодня налажена переработка отходов, сначала тоже никто не жаждал сортировать мусор. Чтобы переломить ситуацию, во-первых, использовали пиар-рычаги. Раздельный сбор рекламировался по всем каналам, лез в глаза с билбордов и счетов за «коммуналку». Детям с детского сада и младших классов объясняли, как надо бумагу класть в один пакет, пластик — в другой, а дома они воспитывали консервативных родителей. Во-вторых, был включён материальный интерес. Сдаёшь пластиковую бутылку или жестянку — получаешь денежное поощрение. Если бы в крымских сёлах хотя бы раз в неделю работал пункт сбора раздельного мусора, неужели жители регионов не воспользовались бы возможностью заработать лишнюю копейку?

А пока всего этого нет, мусорную реформу в Крыму, скорее всего, ждёт полнейший провал. Так что 2019 год для полуострова действительно станет годом свиньи.