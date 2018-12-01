Мост на Северную и границы разумного

О некоторых актуальных проблемах Севастополя и путях их решения рассказал заместитель председателя Законодательного собрания города-героя

Когда всё же будет принят бюджет Севастополя, как скоро построят мост на Северную сторону, почему депутаты отказались распродавать государственное имущество, где и когда пройдут границы города-героя?.. Многие вопросы были подняты в минувшую среду, 12 декабря, на пресс-конференции заместителя председателя Законодательного собрания Севастополя, депутата Александра Кулагина.

Закон всё равно будет рассмотрен

Напомним, что 20 ноября закон о бюджете был принят депутатами города во втором чтении, но губернатор нашел в нем ошибки и наложил вето. Вето губернатора на закон о бюджете внесено в повестку пленарного заседания, которое состоится 18 декабря.

Александр Кулагин:

«По закону для его рассмотрения не требуется обязательного присутствия представителей Правительства. Поэтому в случае их отсутствия закон всё равно будет рассмотрен. Обоснованных причин наложения вето я не обнаружил. Конечно, в ноябре принимать закон о бюджете слишком рано, так как он зависит от федерального. Есть два варианта принятия бюджета: цивилизованный, то есть принять бюджет с последующим внесением изменений, и тот, который есть сейчас...»

Депутат отметил, что в предложениях губернатора по изменению закона были предложены новые данные, которых в момент принятия закона еще не существовало. Например, субсидии из бюджета Москвы.

Александр Кулагин:

«Речь следует вести о том, что правительство внесет в парламент фактически новую редакцию документа. По сути, нам предложено губернатором принять новый закон о бюджете».

Депутат также заметил, что не знает, как можно принимать поправки губернатора, учитывая, что таблицы, представленные в них, перепутаны по номерам и имеют разные данные.

«Мы их в метро направляли»

«Вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев недавно заявил, что если поправки губернатора к закону не будут приняты и законопроект не вступит в силу до 1 января, то правительство не сможем осуществлять расходы по ФЦП?» — интересовались журналисты.

Александр Кулагин:

«У нас угроза ФЦП возникает наоборот, когда мы принимаем бюджет, потому что деньги уходят непонятно куда. Мы понимаем важность принятия закона. Мы анализировали предложения губернатора... Сейчас самый оптимальный вариант выйти на согласительную комиссию. Она сможет таблицы губернатора привести в порядок в самые короткие сроки. Нет крайнего срока принятия бюджета. Любой закон вступает в силу 1 января. Как правило, принятие закона, подписание его губернатором и публикация происходят в один день. Конечно, могут быть и отклонения. Мы много раз в году принимаем изменения в бюджет. Всё зависит от доброй воли».

Что же касается строительства моста на Северную сторону, то депутату не понаслышке знакома эта тема. Он рассказал, что это не только проблема транспортного обеспечения, но и проблема развития, собственно, Северной стороны.

«Туристы часто не знают, как добраться на Северную сторону. В детстве у нас была забава, ходить по Историческому бульвару и на вопросы туристов: „Как добраться на Северную сторону?“ — мы их в метро направляли. Ну шутка была такая, на Историческом бульваре был спуск с буквой „М“. Если же будет мост, я буду рад, как и все жители Северной стороны. По нему можно будет гулять, прокатиться на велосипеде... Но мост — это не завтра, это длительный процесс, думаю, что лет пять это точно займет», — объяснил Кулагин.

Чиновники не показали реальную картину

«Вице-губернатор Илья Пономарев сказал, что депутаты ничего не понимают в инвестиционной идее, идеологии, технологии и законодательстве, поэтому в планах правительства вас учить», — рассказали Кулагину журналисты мнение «с той стороны», ведь, как известно, в городе продолжается затяжной конфликт между исполнительной властью (Правительством города) и законодательной (Заксобранием Севастополя).

Александр Кулагин:

«Спасибо большое! С большим удовольствием поучусь. 13 лет был независимым аудитором, 13 лет принимал участие во всех аудиторских проверках, связанных с инвестиционными процессами. Надо учиться говорить правду. Не петляйте, не прячьтесь. Не мы же это всё придумываем, не мы же даем независимые экспертные заключения. Ну дают нам финансовую отчетность того же „Севастополь Телекома“, где написано: эти свои убытки не показали, эти свои убытки не показали. Севастопольский морской порт просто свои убытки взял и спрятал, — всё это в аудиторском заключении написано».

Также зампредседателя Заксобрания пояснил, что вся та финансовая отчетность, которая была предложена севастопольским депутатам по объектам, включенным в перечень приватизации, не показывала реальной картины. На запросы присылали те документы, которые хотели, а не те, которые способны прояснить ситуацию. Например, ГУП «Благоустройство города «Севастополь» просто не предоставило свою финансовую отчетность. А представленное имущество «Севастополь Телекома», как выяснилось, ему вообще не принадлежит...

Александр Кулагин:

«Специалисты БТИ не дают никаких документов (по стоимости данных объектов. — Ред.), говоря, что это „прикидка“, а мы эту „прикидку“ в закон записываем. Вопрос, а стоит ли нам продать все акции „Севастополь Телекома“? Он монополист по стационарной связи, по кабельной канализации... Не он ли прежде всего заинтересован в том, чтобы пускать как можно меньше других провайдеров, например, Интернета?.. Мы хотим привлечь инвесторов, давайте продадим не 100% акций, а, например, 49 или 51. Для того чтобы город мог принимать участие в управлении этим предприятием».

Что же касается границ Севастополя, то депутат рассказал, что проект закона «Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе Севастополе» был внесен еще в 2017 году. Но для обозначения точных границ необходимо решить два вопроса: установить границы с Крымом, но тут сложно установить точные координаты. И второй касается территории Ласпи. Там есть дома, в которых прописаны люди, и необходимо отнести их к тому или иному муниципальному образованию. Эти вопросы до сих пор не урегулированы. Но работы ведутся, заявил он.