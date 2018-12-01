Минобороны отнимает офис крымского бизнесмена

Силовики опираются на решение суда, но собственники здания в Симферополе считают действия военных незаконными

Нешуточный спор завязался в центре столицы. Камнем преткновения стало здание на улице Желябова. Делят его предприниматель и Министерство обороны России. Сотрудники последнего на этой неделе при помощи судебных приставов зашли в офисное здание и описали имущество. Предприниматель считает, что действия военных незаконны, однако силовики опираются на решение суда, который передал строение в их собственность.

Немного истории

Об этом случае еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» рассказывал в конце прошлого года в статье «Построили? Отдавайте!» (№ 461 от 22 декабря 2017 года). Вкратце напомним. В редакцию «Крымского Телеграфа» обратились представители фирмы ООО «Агроэталон ЛТД», рассказавшие о том, как дают (в кавычках) развиваться бизнесу на территории Крыма. О том, как здание в Симферополе, по адресу: улица Горького/Желябова, 25/12, полученное на вполне законных основаниях предпринимателем ещё от украинского министерства обороны, стало впоследствии настоящим камнем преткновения в спорах частного предприятия с военными и республиканскими чиновниками за недвижимое имущество. И о том, как можно, используя пресловутый государственный ресурс, отобрать у предпринимателя новое, построенное за его же деньги здание в хорошем районе столицы республики. И, кстати, «Крымский ТелеграфЪ» имел тогда же, в прошлом году, возможность побывать на заседаниях республиканского арбитражного суда по этому делу и получил достаточное впечатление о том, как вершится правосудие на данном, как говорится, историческом этапе. История получилась любопытная и поучительная. Но тогда же оставалась и надежда, что дальнейшие события позволят разрешить таки спор между предпринимателем и военными цивилизованными методами. Увы, прошёл год и последние действия показывают — ситуация для крымского бизнеса стала ещё более негативной...

Выполнили не все требования

Итак, это здание, на фасаде которого красуется вывеска «Желябов-Центр», на одной из центральных улиц Симферополя, стало объектом судебных разбирательств крымского предпринимателя и Министерства обороны России. Военные требуют передать строение в их собственность, аргументируя свои действия тем, что земля принадлежит им. Владелец же офисного центра при этом заявляет, что территория шла под отчуждение и он ее честно купил, после чего занялся строительством. Словесный спор двух сторон, как мы рассказывали выше, превратился в судебное разбирательство. А результат происходящего оказался неутешительным для крымского бизнесмена — по решению суда здание принадлежит Минобороны. Теперь приставы исполняют судебное решение, вот только, по словам представителя собственника здания, они выполнили не все требования законодательства.

Анатолий Еременко, представитель собственника строения:

«Любое исполнение и любой судебный пристав обязан руководствоваться 229-м федеральным законом. Согласно этому закону, после того как пристав возбудил производство, он известил об этом соответствующие стороны производства и предоставил добровольный срок на исполнение. Такого срока никто никому не предоставил. Документ, доказывающий обратное, приставом не предоставлен».

Взломали, вошли, описали имущество...

Собственник понимает, что ситуация патовая, ведь он не хочет терять здание, в которое вложил много сил и средств. При этом и идти против закона он также не может. В таком случае единственным выходом может послужить компромисс — отдать более четырехсот квадратных метров, около трети полной площади строения, в собственность Минобороны. Примерно такую площадь и заявляли военные при подаче иска. Кроме того, предприниматель предлагает и жилье для сотрудников ведомства. Однако ответа на предложение не поступило. Зато вместе с судебными приставами и полицией приехали сами военные, чтобы принять в собственность весь офисный центр.

Авлахов Игорь, старший судебный пристав в Центральном отделе судебных приставов, г. Симферополь, РК:

«Здание передаётся взыскателю принудительно в связи с тем, что должник отказался добровольно, в установленные судом сроки, передать его самостоятельно. Соответственно, выехали судебные приставы, физзащита, но идёт активное противодействие нашим действиям, вызвана полиция... Решение суда, вступившее в законную силу, должно быть исполнено».

Разумеется, собственник всеми силами старается сохранить здание, в которое вложено много собственных средств. Речь в данной ситуации идет не только об имуществе, но и об удобстве арендаторов, которые уже обустроили свои офисы в этом строении. Если решение суда будет исполнено в таком виде, в каком хочется силовикам, людям придется работать на улице. Учитывая, что они ни при чём, подобную судьбу можно назвать несправедливой.

Тем не менее, в минувший вторник, 11 декабря, приставы вошли в здание, обратившись за помощью к слесарям. Те, пользуясь ломами и топорами, взломали двери и впустили представителей Минобороны внутрь. Арендаторов же и сотрудников офисного центра отправили домой, а имущество описали. Вот такая «весёлая» история получается...

Однако, как стало известно журналистам, бизнесмен не готов прощаться со своей собственностью. Бороться за здание, по его словам, он намерен до конца.