Ещё больше негатива

В украинских СМИ — «крымская вода»: снова мост, снова Азов, снова карты...

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о ситуации на полуострове, снова не пожалели чёрных красок. Но не обошлось и без неприятной для Украины ситуации, источник которой находится на Западе...

Долго воду льют...

В минувшее воскресенье, 9 декабря, множество симферопольцев осталось без воды из-за аварии — в результате разрыва одной из центральных водопроводных труб (к сожалению, при устранении аварии произошла и трагедия — во время ремонтных работ погиб сотрудник предприятия «Вода Крыма», и это, главный негативный момент данного ЧП). Ситуация более чем некомфортная, учитывая, что оперативный подвоз воды жителям почти двадцати улиц города не был осуществлён. Но если уже на следующее утро, в понедельник, симферопольцы получили воду (авария была ликвидирована, водоснабжение налажено), то на Украине СМИ не могли успокоиться ещё долго. Ещё бы, такой повод в очередной раз сказать о том, «как плохо в российском Крыму». Типичный пропагандистский приём.

Детали громкого скандала

В Интернете существует множество сайтов, функция которых — географические онлайн-карты. Среди таких интернет-карт OpenStreetMap — некоммерческий картографический ресурс. Ресурс добротный, поскольку он имеет детальную и подробную географическую основу. Он гораздо качественнее по своему содержанию, точности, детальности, чем, к примеру, Google Maps. Благодаря поддержке международных грантов в нем работает сеть волонтеров — около миллиона. Их картами пользуются десятки всемирно известных компаний и правительственных организаций, включая ООН. Ежедневно на карты OpenStreetMap заходят до 10 миллионов интернет-пользователей. И вот — скандал! Дело в том, что, как можно судить по публикации на сайте крупного украинского телеканала, OpenStreetMap «варварски» отрезал Крым от Украины. Нам-то понятно, что нужно было это сделать давно, но за рубежом, как известно, своё видение ситуации с принадлежностью Крыма. С 2014 года компания обозначала полуостров как украинский, но с примечанием, что он подконтролен РФ. А теперь, с подачи одного из ключевых волонтёров проекта Мартина Коппенхефера, мнение которого очень весомо для этого ресурса, ситуация изменилась. «Временные рамки, которые мы отметили, вероятно, уже заканчиваются. План OpenStreetMap Foundation четко указывает, что нам делать со спорными границами, поскольку ситуация, как мне кажется, намного стабильнее, чем кое-кто хотел бы», — сообщил Мартин Коппехефер. «Я считаю, что пришло время показать эту территорию как часть России, а не Украины», — поддержал его другой коллега при обсуждении правок на сайте. В правилах OpenStreetMap есть понятие «фактический контроль», которое стремится показывать реальную ситуацию на местах. В соответствии с этим и были внесены изменения, показывающие реальную картину.

Азовский вопрос

Как сообщает новостной украинский ресурс, «Евросоюз намерен помочь регионам, которые пострадали от ограничений на грузовые перевозки вблизи Азовского моря». Уточняется, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС: «Мы вместе с членами ЕС рассматриваем конкретные меры по поддержке, которые можно прибавить для помощи регионам, которых в большей степени затронули ограничения на грузовые перевозки вблизи Азовского моря». Комментируя реплику Могерини, некоторые украинские политики поспешили сделать вывод об очередной «поддержке Украины Европой» и об очередных антироссийских санкциях в этой связи. В самом же Евросоюзе официальные комментарии пока ограничиваются упоминанием того, что «рассматриваются варианты», без какой-либо конкретики.

Старые «песни» на новый лад

Давно не было слышно ярких фейков о Крымском мосте. Но если раньше за Перекопом утверждали, что мост невозможен, то теперь, что он плох. В частности, на украинском сайте были опубликованы «кадры трех опасных точек Керченского моста — неподалеку от крымского побережья, в центральной части моста и на Тузле». Причём с громким заголовком: «Катастрофу уже нельзя скрыть: громкие подробности». Столь же смело, как и безапелляционно, украинский сайт утверждает: «опоры скандального моста движутся сразу на трех участках, из-за этого под угрозой стройка железнодорожной части». Приводятся и «шокирующие подробности», дескать, «за прошедший год опоры на некоторых участках моста передвинулись на опасное расстояние — до 9 сантиметров». Также приводятся некие данные не называемых в публикации источников, мол, «конструкции Керченского моста очень нестабильны, какие-то части опор поднимаются, а некоторые конструкции опускаются». Что же, Крымский мост будет теперь постоянно «в топе» пропагандистских украинских приёмов. Другое дело, что к реальности это не имеет никакого отношения.