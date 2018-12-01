Новые имена, новые горизонты

С каждой неделей всё больше разыгрывается борьба на международной арене в зимних видах спорта

Пока борьба идёт за Кубки мира, но не за горами чемпионаты Европы и мира стремительно приближающегося, нового 2019 года. И, что особенно приятно, в число ведущих возвращаются российские мастера, молодые таланты, стремящиеся к новым спортивным горизонтам, прежде всего в олимпийских дисциплинах.

Мы вернулись

Наши конькобежцы, во главе с рекордсменами мира Павлом Кулижниковым и Денисом Юсковым, в начале года были лишены МОК права стартовать на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, а ведь были главными претендентами на титулы олимпийских чемпионов на дистанциях 500, 1000, 1500 м. И теперь, стартовав на этапах Кубка мира — 2018/19, они действительно показывают, на что способны. На третьем этапе под крышей ледового овала в польском Томашуве-Мазовецки ведомые ими россияне завоевали пятнадцать медалей, а Павел и Денис с новыми рекордами катка первенствовали: первый — на 500 (дважды) и 1000 м, а второй — на 1500 м, принеся в копилку нашей сборной четыре золотых награды. Ну, а наши девушки в командном спринте уже стали обладательницами «Хрустального глобуса», опередив голландок и японок. Третьими, уступив голландцам и норвежцам, в этом виде программы завершили состязания наши парни.

Саша — вновь лидер!

Блестяще начавший сражение за большой и малые «Хрустальные глобусы», открытие Пхёнчхана в лыжных гонках, Александр Большунов после первого этапа стал лидером в общем зачёте Кубка мира, в спринтерских и дистанционных гонках, уверенно опередив всю когорту норвежских и шведских олимпийских чемпионов. Но уже на втором этапе в Норвегии уступил хозяину состязаний Эмилю Иверсену лидерство в общем зачёте. Но на третьем этапе, опять-таки в норвежском Бейтоштолене, привёл россиян ко второму месту в эстафете 4×7,5 км, где наши парни уступили норвежцам всего-то 0,7 сек., финишировал шестым в гонке на 30 км (здесь третьим был наш Андрей Мельниченко) и вновь вернул себе лидерство в общем зачёте. А лучшим в дистанционных гонках стал норвежец Сиор Рете, победивший на дистанции 30 км, где сумел опередить Большунова почти на минуту.

«Стреляющие лыжники»

Серьёзные изменения в руководстве и в системе работы, произошедшие в нынешнем году во Всероссийской федерации биатлона, впервые за последние годы привели к честному соперничеству за места в команде среди парней и девушек, отличившихся на отборе для поездки на первый этап Кубка мира в словенскую Поклюку. Если у мужчин все надежды на высокие места были связаны с нашими опытными бойцами, то у женщин, после явного застоя, блеснули новички сборной, которые записали первые кубковые очки в сражении за маленькие «Хрустальные глобусы». Но сам факт, что в спринте и в гонке преследования наши Евгения Павлова и Ирина Старых попали в топ-10, говорит о многом. Пока же в общем зачёте среди прекрасного пола лидируют итальянка Доротея Вирер — 144 и финка Кайса Макарайнен — 131 очко, бывшая вне конкуренции в спринте и в гонке преследования и чуть-чуть не вписавшаяся в число призёров в индивидуальной гонке на 15 км.

У наших мужчин пока не входит в команду олимпийский чемпион Антон Шипулин, но у него появился достойный заместитель в лице Александра Логинова. Теперь в Поклюке он привёл нашу смешанную команду на четвёртое место, затем падение в индивидуальной гонке на 20 км не позволило ему войти в число призёров, после чего Саша был удостоен двух бронзовых медалей в спринте и в гонке преследования. Его два раза смог опередить норвежец «рыжий» Йоханнес Бё и выиграли секунды французы Антонин Гигана и Кентен Фийон Майе. И опять Саша упал за сотню метров до финиша в преследовании. Не случись с ним этой оплошности, мы не стали бы гарантировать «рыжему» «золото», а Майе — «серебро».

Вот кто сейчас лидирует у мужиков в общем зачёте: Йоханнес Бё — 156, австриец Симон Эдер — 123, Гигонна — 119, Логинов — 108. А где же легендарный Мартен Фуркад, приведший к победе на трассах в Словении сборную Франции в смешанной эстафете, а затем на одном дыхании опередивший всю сотню гонщиков в индивидуальной гонке на 20 км? Но затем словно из семикратного обладателя большого «Хрустального глобуса» выпустили воздух, и он был лишь 24-м в спринте, а в гонке преследования вообще сошёл с дистанции. И этими неожиданностями заставил всех поклонников биатлона с интересом ждать стартов второго этапа в австрийском Хохфильцене, который проходит в эти дни.

Где густо, а где...

Несмотря на то что на финал Гран-при у фигуристов в Ванкувер смогла пробиться у взрослых солидная компания россиян, на победу можно было надеяться только у женщин-одиночниц, где стартовала олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова. Ну, и в то же время предполагать, что без награды останется наш одиночник Сергей Воронов, даже несмотря на то, что в Канаду из-за серьёзной травмы колена не приехал олимпийский чемпион японец Юзуру Ханю. У мужчин Гран-при завоевал американец Натан Чен — 282,42 балла, опередивший, увы не без помощи арбитров, японца Сому Уно — 275,10, а наш Серёжа остался лишь шестым — 226,44 балла. А вот Алине не удалось опередить в короткой и произвольной программе свою японскую 16-летнюю ровесницу Рику Кихира — 233,12, показав, выступая с травмированной пяткой, только 226,53 балла, но зато опередив подругу по сборной, чемпионку мира — 2015 Елизавету Туктамышеву — 215, 32.

Не достались россиянам Гран-при в парах и в танцах на льду, которые, соответственно, отправились во Францию к Ванессе Джеймс и Моргану Кипресу — 219,88 и в США к Морисон Хуббел и Захари Донахью — 205,35 балла. Но здесь и наши дуэты не остались без наград: «бронза» досталась продемонстрировавшим своё не лучшее катание «парникам» Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову и «серебро» — «танцорам» Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Хотя и здесь англосаксонские арбитры явно по-хулигански отнеслись к Александре Степановой и Ивану Букину, отняв у них заслуженную медаль, не только бронзовую, но, возможно, и золотую, непонятно по каким причинам посадив их на «мель» в оригинальном танце.

Ну, а Гран-при среди юниоров без ошибки можно назвать открытым первенством Российской Федерации, где после окончания состязаний у девушек, спортивных пар и танцоров над пьедесталом почёта поднимались три флага нашей страны. Борьба на льду, например, среди девушек была под стать соперничеству у их старших подруг, в ней первенствовала порхавшая над ареной Алёна Косторная. Она сумела опередить уникальную исполнительницу «четверных» прыжков «малышку» Александру Трусову и Алёну Канышеву, которые через несколько дней готовятся дать бой нашим примам на первенстве России в Саранске. В парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов на один балл опередили Полину Костюкович и Дмитрия Ялина, а у танцоров был зафиксирован уникальный случай. Софья Шевченко и Игорь Ерёменко (170,66) опередили Арину Ушакову и Максима Некрасова на 0,01 балла. Лишь у юношей канадец с русской фамилией Стивен Гоголев сумел опередить нашего 14-летнего таланта Петра Гуменника. Рекомендуем читателям, запомните эти имена.