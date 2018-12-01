Спасибо, что не мешают!

Крымский футбол продолжает «вариться в собственном соку»...

Подходит к концу четвёртый год бесправного положения крымского футбола не только на международной арене, но, что весьма и весьма странно, и на всероссийском уровне. Хотя уже неоднократно руководство страны провозглашало, что вопрос о принадлежности Крыма России решён и по этому поводу никаких вопросов быть не может. И, тем не менее, любимая у крымчан игра с мячом, как говорится, продолжает вариться в «собственном соку» и пока никаких подвижек к лучшему не наблюдается.

Кураторство УЕФА — фейк

На первых порах, принимая во внимание слёзные рыдания Федерации футбола Украины, категорически возражавшей против участия крымских команд в первенстве России среди клубов второго дивизиона, где они себя зарекомендовали с хорошей стороны, УЕФА приняло решение курировать футбол на полуострове. И пока во главе Европейского футбольного союза был легендарный французский мастер футбола Мишель Платини, в определённой степени (только в определённой) чиновники из этой организации, хотя бы на словах, проявляли постоянный интерес к нашему футболу. Даже совершали вылазки на полуостров и в свою очередь приглашали к себе в Ньон работников Крымского футбольного союза (КФС).

Но стоило 14 сентября 2016 года седьмым президентом УЕФА стать словенскому юристу и спортивному функционеру Александеру Чеферину, поддержавшему все санкции США и ЕС, направленные против России, и, вне всякого сомнения, не признающего Крым российской территорией, как всё кураторство европейцев над КФС превратилось в сплошной фейк. И, как не случайно шутят наши футбольные специалисты: хорошо, что чиновники из Ньона не мешают их каждодневной работе! Хотя тут следует не забывать запрет УЕФА на организацию «фан-зон» в Крыму во время чемпионата мира-2018 на футбольных полях одиннадцати городов России. Или перечисление миллиона евро на развитие детского футбола на полуострове, направленного крымчанам через... Украинскую федерацию футбола и дошедшего только до стольного града Киева, где его и оприходовали. Ну, а в Ньоне до сего дня упоминают, что их финансовая «помощь» помогла поднять детский и юношеский футбол на полуострове на весьма высокий уровень. Хорошо, что хотя бы не упоминают о целенаправленных «толчках» в развитии футбола среди профессиональных и любительских команд нашего прекрасного южного региона.

А ведь именно этому посвятил свою жизнь оставивший яркий след в истории крымского футбола Анатолий Николаевич Заяев, которого уже шесть лет нет с нами. Но память о нём живёт в мемориале его имени, где по инициативе его учеников и последователей вот уже в шестой раз для шестнадцатилетних ребят был разыгран красивый приз, носящий его имя. И его в третий раз подряд выиграли воспитанники Крымского высшего училища олимпийского резерва, базирующегося в Краснолесье (Симферопольский район).

Увы, впервые на турнире не был проведён матч за третье место. Раздосадованные поражением от сверстников из Симферополя в полуфинальном поединке — 2:3 и, конечно же, обвинив в нём арбитров, руководители евпаторийской ДЮСШ решили не посылать команду на матч за «бронзу» со спартаковцами из Молодёжного. И хотя некоторые наши коллеги написали, что так пожелали сами юные футболисты из города-курорта, но в это верится с огромным трудом. Ведь мальчишки всегда хотят играть: утром, днём, вечером и даже ночью. А вот их наставников душат чрезмерные амбиции.

Первый круг позади

Многие, как их часто величают, «диванные специалисты», особенно поклонники украинского чемпионата, считают, что крымский футбол «почил в бозе». Тем более что в Херсонской области проживает так называемая «Крымская федерация футбола» во главе с её непотопляемым президентом Сергеем Куницыным, которая курирует одну-единственную команду «симферопольскую «Таврию», защищающую цвета мало кому известного в Крыму украинского городка Береслава. Но между тем, получившая от УЕФА тот же миллион евро, но дошедший до адресата. Разумеется, если его не «потырили» по карманам нынешние кормчие «живущего в изгнании крымского футбола».

Ну, а сам наш футбол, насчитывающий восемь профессиональных и почти полсотни любительских клубов, благодаря кропотливой работе сотрудников КФС и членов Федерации футбола Республики Крым, при активной помощи правительства республики и поддержке Министерства спорта Российской Федерации, успешно завершил первый круг четвёртого первенства КФС. В нём каждый клуб провёл по четырнадцать поединков в осенней части первенства. Вот как выглядит турнирная таблица: «ТСК-Таврия» (Симферополь) — 29, «Севастополь» — 24, «Океан» (Керчь) — 20, «Инкомспорт» (Ялта) — 19, «Крымтеплица» (Молодёжное) — 18, «Кызылташ» (Бахчисарай) — 16, «Евпатория» — 15, «Гвардеец» (Скворцово) — 13 очков. К тому же уже стали известны полуфиналисты розыгрыша Кубка КФС. К слову, он остаётся ныне бесхозным, так как его последний обладатель «Крымтеплица» уступила в четвертьфинале «Гвардейцу» и выбыла из турнира. Ну, а в полуфинале сыграют: «Севастополь» — «Океан» и «ТСК-Таврия» — «Гвардеец».

В то же время чемпионат КФС начал приобретать по-настоящему боевой настрой. Хотя во главе турнирной таблицы и шагают двое первых наших чемпионов — симферопольцы и севастопольцы, а вот пока действующий чемпион — евпаторийцы — находятся в зоне вылета. Но заметно прибавили в игре керчане, ялтинцы, скворцовцы. И будем надеяться, что вновь предъявят свои претензии на высокие места сменившие под занавес первого круга первенства своих главных тренеров молодёжненцы и бахчисарайцы. Одним словом, нас ждут захватывающие события в поединках второго круга, который начинается с марта следующего года.