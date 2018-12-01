Широкий спектр неприятностей

Что может быть за неуплату штрафа ГИБДД

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем, какие последствия могут быть за неуплату штрафа ГИБДД. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Не самые хорошие варианты

За неуплату штрафа может грозить штраф в двукратном размере, административный арест либо обязательные работы. Кроме того, Федеральная служба судебных приставов может взыскать штраф за счет имущества нарушителя, его денежных средств на счетах в банках, зарплаты и ценных бумаг, а также наложить запрет на выезд из РФ.

Согласно ст. 32.2 Кодекса об административных правонарушениях, штраф за правонарушение в области дорожного движения должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, в полном размере в течение 60 дней с даты вступления в законную силу постановления о наложении такого штрафа либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки. Однако в случае уплаты штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о его наложении размер штрафа уменьшается вдвое, за исключением штрафа за совершение отдельных правонарушений. Если исполнение постановления было отсрочено либо рассрочено, штраф уплачивается в полном размере.

Если копия постановления о наложении штрафа направлена гражданину, привлеченному к ответственности, по почте и поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения, гражданин вправе заявить о восстановлении указанного срока.

Если в установленные 60 дней штраф не уплачен, то начиная со следующего дня после окончания срока уплаты и в течение последующих трех месяцев могут привлечь к ответственности в виде:

— админштрафа в двукратном размере суммы не уплаченного штрафа, но не менее 1 000 руб.;

— административного ареста на срок до 15 суток;

— обязательных работ на срок до 50 часов.

Следует иметь в виду, что административный арест на срок до 15 суток не может применяться, если штраф не уплачен за правонарушение в области дорожного движения, зафиксированное автоматическими средствами фото- и киносъемки и видеозаписи.

Дела о привлечении к ответственности за правонарушения, связанные с неуплатой штрафа, рассматриваются судом. Возбудить дело о правонарушении, то есть составить протокол, а затем передать дело в суд, вправе сотрудник полиции, в том числе инспектор ГИБДД, и судебный пристав-исполнитель. К ответственности должника можно привлечь только в течение трех месяцев с даты окончания срока по уплате штрафа (срока давности).

В связи с этим водителям необходимо знать некоторые особенности привлечения к ответственности за неуплату либо неполную уплату штрафа за нарушение ПДД.

Во-первых, инспектор ГИБДД при остановке автомобиля и проверке документов может установить наличие у водителя неоплаченных штрафов по базе данных, к которой сейчас имеется быстрый удаленный доступ. Если на текущую дату не прошло три месяца с момента истечения срока уплаты штрафа, инспектор вправе составить протокол за неуплату ранее выписанного штрафа.

Во-вторых, инспектор имеет право немедленно задержать водителя и доставить в суд для принятия решения о привлечении к ответственности. А в выходной день — в отделение полиции на срок до 48 часов и уже оттуда — в суд. Автомобиль будет отправлен на штрафстоянку.

После двух месяцев

Если сведения об уплате штрафа за нарушение ПДД по истечении 60 дней с даты вступления постановления о наложении штрафа в законную силу в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах отсутствуют, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, изготавливают второй экземпляр постановления и в течение десяти суток направляют его в службу судебных приставов-исполнителей для возбуждения исполнительного производства и взыскания штрафа в принудительном порядке.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель может обратить взыскание на имущество должника, на его денежные средства, находящиеся на счетах в банках РФ, на периодические выплаты (например, на заработную плату), на имеющиеся у должника ценные бумаги.

Если сумма задолженности превышает 30 000 руб. (либо 10 000 руб., не уплаченные в течение двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований исполнительного документа), судебный пристав-исполнитель может вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ.

В связи с изложенным штрафы следует либо обжаловать в случае несогласия с ними, либо уплачивать в полном объеме и в установленный срок.

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