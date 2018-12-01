Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Вотчина произвола... или Суд чиновнику ...
Минобороны отнимает офис крымского бизне ...
Бездорожье в Каменке
Говорят, что... цирк уехал, а лошади ост ...
Говорят, что... над Ялтой болгаркой спил ...
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумКонсультации эксперта

Широкий спектр неприятностей

Что может быть за неуплату штрафа ГИБДД

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем, какие последствия могут быть за неуплату штрафа ГИБДД. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Не самые хорошие варианты

За неуплату штрафа может грозить штраф в двукратном размере, административный арест либо обязательные работы. Кроме того, Федеральная служба судебных приставов может взыскать штраф за счет имущества нарушителя, его денежных средств на счетах в банках, зарплаты и ценных бумаг, а также наложить запрет на выезд из РФ.

Согласно ст. 32.2 Кодекса об административных правонарушениях, штраф за правонарушение в области дорожного движения должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, в полном размере в течение 60 дней с даты вступления в законную силу постановления о наложении такого штрафа либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки. Однако в случае уплаты штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о его наложении размер штрафа уменьшается вдвое, за исключением штрафа за совершение отдельных правонарушений. Если исполнение постановления было отсрочено либо рассрочено, штраф уплачивается в полном размере.

Если копия постановления о наложении штрафа направлена гражданину, привлеченному к ответственности, по почте и поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения, гражданин вправе заявить о восстановлении указанного срока.

Если в установленные 60 дней штраф не уплачен, то начиная со следующего дня после окончания срока уплаты и в течение последующих трех месяцев могут привлечь к ответственности в виде:

— админштрафа в двукратном размере суммы не уплаченного штрафа, но не менее 1 000 руб.;

— административного ареста на срок до 15 суток;

— обязательных работ на срок до 50 часов.

Следует иметь в виду, что административный арест на срок до 15 суток не может применяться, если штраф не уплачен за правонарушение в области дорожного движения, зафиксированное автоматическими средствами фото- и киносъемки и видеозаписи.

Дела о привлечении к ответственности за правонарушения, связанные с неуплатой штрафа, рассматриваются судом. Возбудить дело о правонарушении, то есть составить протокол, а затем передать дело в суд, вправе сотрудник полиции, в том числе инспектор ГИБДД, и судебный пристав-исполнитель. К ответственности должника можно привлечь только в течение трех месяцев с даты окончания срока по уплате штрафа (срока давности).

В связи с этим водителям необходимо знать некоторые особенности привлечения к ответственности за неуплату либо неполную уплату штрафа за нарушение ПДД.

Во-первых, инспектор ГИБДД при остановке автомобиля и проверке документов может установить наличие у водителя неоплаченных штрафов по базе данных, к которой сейчас имеется быстрый удаленный доступ. Если на текущую дату не прошло три месяца с момента истечения срока уплаты штрафа, инспектор вправе составить протокол за неуплату ранее выписанного штрафа.

Во-вторых, инспектор имеет право немедленно задержать водителя и доставить в суд для принятия решения о привлечении к ответственности. А в выходной день — в отделение полиции на срок до 48 часов и уже оттуда — в суд. Автомобиль будет отправлен на штрафстоянку.

После двух месяцев

Если сведения об уплате штрафа за нарушение ПДД по истечении 60 дней с даты вступления постановления о наложении штрафа в законную силу в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах отсутствуют, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, изготавливают второй экземпляр постановления и в течение десяти суток направляют его в службу судебных приставов-исполнителей для возбуждения исполнительного производства и взыскания штрафа в принудительном порядке.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель может обратить взыскание на имущество должника, на его денежные средства, находящиеся на счетах в банках РФ, на периодические выплаты (например, на заработную плату), на имеющиеся у должника ценные бумаги.

Если сумма задолженности превышает 30 000 руб. (либо 10 000 руб., не уплаченные в течение двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований исполнительного документа), судебный пристав-исполнитель может вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ.

В связи с изложенным штрафы следует либо обжаловать в случае несогласия с ними, либо уплачивать в полном объеме и в установленный срок.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.

Артём Шабанов
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 509 от 14 декабря 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 66 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:10

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Декабрь 2018 (55)
Ноябрь 2018 (85)
Октябрь 2018 (88)
Сентябрь 2018 (81)
Август 2018 (85)
Июль 2018 (84)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru