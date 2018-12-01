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СпецпроектИстория

Бескрайние горизонты Константина Паустовского

В Крым писатель приезжал, чтобы найти себя, и это у него получалось

В своей жизни Константин Георгиевич влюблялся множество раз — в полуостров и в женщин на полуострове. Здесь он испытал первое робкое юношеское чувство, здесь встретил свою первую жену, сюда, в Старый Крым, «для испытаний эмоциями» привозил он и свою последнюю спутницу Татьяну.

Работа над ошибками

Странно, но факт: многие, зная, насколько творчество Паустовского хрестоматийно и насколько хрестоматиен он сам, думают, что всё о нём знают по умолчанию, и оттого не пытаются узнать ничего. Попробуйте набрать в поисковой строке «Паустовский», и компьютер выдаст вам в углу экрана краткие сведения о писателе. Не верьте им, они ошибочны. Там, к примеру, в качестве родителей Паустовского числятся некие Мария Яковлевна Городцова и Степан Александрович. С первого взгляда ясно, как день, что насчет Степана Александровича сведения имеют целиком и полностью абсурдный характер, учитывая, что Паустовского звали Константин Георгиевич. А мать Паустовского именовалась не иначе, как Мария Григорьевна, и была она в девичестве Высочанская. Кто же такая Городцова? Городцова — фамилия первой жены Паустовского, Екатерины Степановны, той самой, что встретилась писателю в Крыму.

Преодоление одиночества

Когда началась Первая мировая война, Константина Паустовского, по законам того времени, в армию не взяли, поскольку на фронт ушли два его старших брата. Пришлось юноше работать в тылу: сначала вожатым на трамвае, потом на санитарном поезде. В 1915 году в составе санитарного отряда он побывал в Белоруссии, затем и в Польше. Работал на заводах в Екатеринославе, Юзовке, Таганроге, Азовском море. А в 1916 году отправился в Крым. Он посетилт Бахчисарайский дворец, поднялся на Чатыр-Даг, осмотрел Чуфут-Кале. И, главное, приступил к работе над именуемой сегодня «классической прозой» повестью «Романтики». Произведение это посвящено вечной теме преодоления одиночества. И Паустовский, видимо для полного погружения в материал, решил таки своё одиночество преодолеть. Он влюбился и вступил в отношения. Интересен тот факт, что отношения эти продолжались ровно столько, сколько шла работа над «Романтиками». В 1935-м повесть была опубликована, а в следующем году Паустовский снова стал одиноким мужчиной.

Ту, первую женщину, с которой Паустовскому захотелось разделить радости и горести земного пути, он встретил в маленькой деревушке на крымском берегу (по другим сведениям, со своей будущей женой Паустовский встретился, отправившись санитаром на фронт, где девушка была медсестрой, а в Крым они отправились вдвоем во время медового месяца. — Ред.). Местные крымские татарки звали ее Хатидже, что в переводе означало «Екатерина». «Её люблю больше мамы, больше себя. Хатидже — это порыв, грань божественного, радость, тоска, болезнь, небывалые достижения и мучения», — признавался Константин Георгиевич.

Екатерина Степановна стала его женой, а в 1925 году у четы родился сын Вадим.

В течение всей жизни Вадим бережно хранил архив родителей, кропотливо собирал документы, фотографии и воспоминания, касавшиеся семейной истории Паустовских. Любил путешествовать по тем местам, где бывал его отец и которые были описаны в его произведениях. В комментариях к первому тому сочинений отца Вадим попытается оценить отношения своих родителей: «Был ли удачным брак Екатерины Загорской с Константином Паустовским? И да, и нет. В молодости была большая любовь, которая служила опорой в трудностях и вселяла веселую уверенность в своих силах». Но потом вышел тираж «Романтиков» и романтика вышла в тираж. Даже маленькому сыну Паустовских это было очевидно: «Отец всегда был скорее склонен к рефлексии, к созерцательному восприятию жизни... Брак был прочен, пока все было подчинено основной цели — литературному творчеству отца. Когда это наконец стало реальностью, сказалось напряжение трудных лет, оба устали...»

Связующее звено

Итак, в 1936-м Паустовский и его «крымская жена» расстались. Уже по факту расторжения брака Екатерина Степановна призналась родственникам, что развод мужу дала сама, поскольку «не могла вынести, что тот связался с полькой».

Ненавистная «полька-разлучница» — это Валерия Валишевская-Невашина, с которой Константин Паустовский познакомился во второй половине 1930-х годов. Оба были несвободны, и оба оставили свои семьи во имя казавшейся им обоим великой любви.

Любовь не была великой, но оказалась бурной и принесла свои плоды — Валерия Владимировна вдохновила Константина Георгиевича на создание многих литературных шедевров, в частности «Мещерской стороны» и «Броска на юг». Но и тут всё закончилось, когда закончилась литература.

Однако уже в 1939 году Паустовский сошелся с актрисой театра имени Мейерхольда Татьяной Евтеевой-Арбузовой, которая стала в 1950 году его третьей женой.

Стареющий писатель в Старом Крыму

Паустовский показывал красоту Крыма всем женщинам, в которых влюблялся. Это было очень личное — открыть Крым, как открыть душу. Но Крым бывает разным, его горизонты бескрайни. Для каждого возраста есть свой. Юного Костю тянуло на яркое и чувственное Южнобережье, после двадцати Константин жаждал найти свое место в мире и исколесил полуостров вдоль и поперек, на пороге сорокалетия, приближаясь к постижению неких сакральных тайн, Константин Георгиевич проникся вековой скорбью и мудростью земли Севастополя, а затем захотел тишины... И отыскал Старый Крым, место, где, по признанию Паустовского, «хотелось остановить время, чтобы не терять ощущения молодости».

В Старом Крыму Константин Георгиевич впервые появился в 1934 году. Тогда ему очень хотелось поклониться могиле великого Александра Грина, а потом «пробить стену молчания» вокруг его имени. И Паустовский, что называется, застрял. С тех пор он приезжал в Старый Крым регулярно. Второй раз летом 1935-го, во время работы над повестью «Чёрное море», одну из глав которой он назвал «Сказочник» и посвятил всё тому же Грину. Затем в мае-июне 1938-го со второй женой Валерией Валишевской и пасынком Сергеем. А потом Паустовский выбрал Старый Крым в качестве места для свадебного путешествия с третьей женой Татьяной, которой посвятил книгу «Золотая роза».

Жизнь после жизни

23 августа 2005 года, к 125-летию со дня рождения А. С. Грина, в Старом Крыму, в доме, где в 1949 году останавливался писатель вместе с Татьяной Евтеевой, открылся Дом-музей К. Г. Паустовского (ныне отдел литературно-художественного музея Крымское республиканское учреждение «Коктебельский эколого-историко-культурный заповедник» (КРУ «Коктебельский ЭИКЗ») «Киммерия М. А. Волошина». — Ред.). Так Паустовский остался в Старом Крыму навсегда.

Елена БОНДАРЮК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 509 от 14 декабря 2018 года

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Просмотров: 105 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:32

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