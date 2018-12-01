Новый год под пулями

С 26 декабря 1941 года по 2 января 1942 года проходила Керченско-Феодосийская десантная операция

В ту новогоднюю ночь командующий 11-й немецкой армией Манштейн впервые понял, что их лимит удачи закончился и вслух высказал опасения за судьбу вверенных ему бойцов, мол, «наше присутствие в Крыму висит на волоске».

Отвлечь от Севастополя

Положение на Южном фронте стабилизировалось в декабре 1941-го, когда немецко-фашистские войска потерпели поражение под Ростовом. Однако значительное ухудшение положения своих войск на южном крыле фронта имело и непредвиденные минусы — немецкое командование, отказавшись от ранее запланированного удара по Тамани и Северному Кавказу, решило предпринять новый штурм Севастополя. Манштейн начал сосредотачивать под Севастополем дополнительные силы. Туда перебросили 170-ю, 73-ю и 24-ю пехотные дивизии, две румынские горно-стрелковые бригады, подтянули несколько батарей сверхтяжелых орудий.

В качестве ответной меры в Ставке Верховного Главнокомандования советскими войсками было решено провести на Керченском полуострове десантную операцию, главной целью которой обозначили: «отвлечь вражеские силы от Севастополя».

Условия благоприятные и не очень

В отличие от второй, куда более глобальной цели («положить начало освобождению Крыма от оккупантов»), эта, казалось бы, вполне достижима — гитлеровское командование, сосредоточив основные силы 11-й армии под Севастополем, могло позволить себе держать на Керченском полуострове лишь небольшое количество войск. Согласно донесениям советской разведки, в декабре 1941 года главная артиллерийская группировка противника сосредоточилась на основном оборонительном направлении Еникале — Керчь, а общая численность немецкий войск не превышала 25 тысяч человек.

Но весь четкий план советского командования грозили разрушить суровые метеорологические условия. О военных зимах все участники той войны вспоминают, как о самых суровых в своей жизни. Видимо, планета Земля прекрасно чувствует людскую боль и тоже страдает, проявляя свои негативные эмоции штормами, снегопадами, туманами.

Перебороть непогоду должны были воля к победе и фактор внезапности.

Воля к победе нужна была, чтобы компенсировать то, что Черноморский флот и Азовская военная флотилия испытывали явный недостаток десантных судов и специальных высадочных средств. Командование флота было вынуждено использовать плавсредства гражданских организаций, — пароходы торгового флота с баржами на буксирах, рыболовные сейнеры, рыбачьи шаланды, байды, баркасы, дубки, — и это при том, что в воздухе господствовала немецкая авиация.

А фактор внезапности придумали официальные советские историки, чтобы оправдать отсутствие авиационной и артиллерийской поддержки высадки десанта. Ведь известно, что истребительная авиация Закавказского фронта, базировавшаяся на аэродромах Кавказского побережья, объективно не могла быть использована для прикрытия восьми пунктов высадки десанта. Почему? Да просто потому, что из-за дальнего перелета топлива хватало только на 10-15 минут нахождения там, где нужно, все остальное горючее тратилось на перелет туда-обратно. А это, как посчитали наверху, нецелесообразно.

Целесообразными были только героизм и готовность отдать свою жизнь за родину. Ставка Ставки Главнокомандования на эти качества русских людей всегда оправдывала себя. Правда, цена была велика, но ее готовы были платить — и в Ставке, и те, кто шел под пули...

Тогда, во время Керченско-Феодосийской десантной операции, всё выглядело так. В дни, когда шла высадка десанта, с 26 по 31 декабря, как свидетельствует

Г. Дьячан, шторм доходил до восьми баллов, корабли зачастую не могли подойти к берегу, десантники прыгали в бушующие волны и, добравшись до суши, мокрые, при десятиградусном морозе вступали в бой.

Победа, как подарок

О том, как праздновали Новый год на фронтах Великой Отечественной войны, не написано в учебниках истории. Эта очень бытовая и личная тема вообще малоизученна. Кадры кино- и фотохроник практически не фиксировали подобные моменты. Остались лишь воспоминания очевидцев, но и те, в большинстве своем, относятся к 1943 году и позднее. Наверное, так дело обстоит оттого, что после главного перелома в ходе боевых действий, после Сталинградской битвы, надежда на победу в сердцах людей окрепла, возродилась вера, что каждый Новый год будет приносить в жизнь всё новые и новые перемены к лучшему. Тогда же, в 1943-м, война, как бы странно это ни звучало, стала для людей более обыденной, это уже не было шоком первых месяцев. Потому и вспомнили о празднике. Снова стали наряжать елки — бинтами, кусочками медицинской ваты, стреляными гильзами. Снова стали отправлять друг другу открытки, на которых, правда, Дед Мороз — это партизан или бравый воин, в любой момент готовый окончательно и бесповоротно добить фашистского нелюдя.

Но это было позже. Первый военный Новый год запомнился прежде всего настоящим подарком от того самого Керченского десанта. Это была еще не большая, но уже победа.

Накануне Нового, 1942-го Совинформбюро сообщило, что 29 и 30 декабря группы войск Кавказского фронта во взаимодействии с военно-морскими силами Черноморского флота высадили десант на Крымском полуострове и после упорных боев заняли город и крепость Керчь и город Феодосия. Днем 31 декабря закончилась выгрузка войск и боевой техники 44-й армии с транспортов. В итоге на Керченский полуостров, начиная с 26 декабря, было высажено более 40 тысяч человек, выгружено 236 орудий и минометов, 43 танка, 330 автомашин, 18 тракторов и много другой военной техники и имущества. К исходу 31 декабря войска 44-й армии продвинулись вглубь территории на 10-15 км и овладели районом Владиславовки.

И еще несколько цифр, свидетельствующих о том, какие подарки преподнесли советские воины своей Родине к тому Новому году. «За время боев на Керченском полуострове, — сообщалось в сводке Совинформбюро, — наши войска захватили 68 орудий и минометов, 56 пулеметов, 3000 винтовок, 150 автоматов, 1000 мотоциклов и 398 автомашин».

А что же простые крымчане? Для них тот десант тоже означал очень и очень многое. В том числе и то, что и во время войны есть место празднику. «Когда генерал-лейтенант Львов, командующий 51-й армией, сошел с корабля на берег, — пишет в своей книге „Так сражалась Керчь“ Н. А. Сирота, — большая толпа керчан подхватила его на руки и с триумфом внесла в город. Благодарные улыбки, восторженные возгласы, слёзы радости...»