Приятные хлопоты

Как устроить сладкую жизнь, создать в доме здоровую атмосферу и найти повод для праздника уже сейчас

Культивируем личный рассадник здоровья

Четыре комнатных растения, которые должны быть в каждом доме

Ученые советуют: в помещении, где люди проводят много времени, надо иметь не менее трех комнатных растений. Выбирать домашние цветы стоит не только по красоте, но и по их полезным свойствам.

1. Хлорофитум. Это чемпион среди цветов по оздоровлению помещений. Нескольких таких растений достаточно для поглощения формальдегида, выделяемого теплоизоляцией из синтетических материалов в квартире средней величины. А если в цветочные горшки положить активированный уголь, очистительные свойства хлорофитума увеличиваются в несколько раз.

Этот санитар убивает также вредоносные бактерии. Кстати, не случайно хлорофитумы никогда не поражаются вредителями.

2. Фикус. Обладает фитонцидными свойствами, очищает воздух от токсинов, поэтому самое место для него — кухня или комнаты, окна которых выходят, например, на загруженную автостраду или промзону. Идеально подходят для кухни глянцевые листья фикуса: они задерживают большое количество пыли, но их удобно мыть и протирать. Фикус поможет также увлажнить воздух и насытить его кислородом.

Растение предпочитает освещенные места, но не прямые солнечные лучи. Полив — умеренный. Осенью и зимой нередко сбрасывает здоровые листья из-за чрезмерного переувлажнения. Поэтому опытные цветоводы советуют зимой не поливать растение, а только опрыскивать листья.

3. Герань. Рекомендуется держать в спальне. Вырабатываемые пеларгонией (таково научное название герани) полезные соединения обладают успокоительным действием, что очень важно при стрессах и бессоннице. Также выделяет биологически активные вещества, убивающие стафилококки и стрептококки, дезинфицирует помещения и отгоняет мух, так что и на кухне она будет вполне уместна. Тем более, что герань имеет свойство как бы всасывать сырость и угар, очищать и освежать помещение с застоявшимся, «прокисшим» запахом.

Растение неприхотливо, легко размножается. Светолюбиво — лучше всего держать на подоконнике, на солнечной стороне. В теплое время года требует обильного полива. Практически не поражается болезнями и вредителями.

4. Алоэ. Ночью выделяет кислород и поглощает углекислый газ, поэтому ему самое место в спальне. А еще он снимает наэлектризованность в квартире. Плюс алоэ — настоящая скорая помощь на дому. Промытые листы можно приложить к кровоточащей или инфицированной ране. Сок алоэ помогает при головных болях и простуде.

Готовим быстро и со вкусом

Рецепт творожного торта для тех, кто не дружит с духовкой

Ингредиенты:

• 1 яйцо;

• 200 г творога;

• 1 ст. л. сахара;

• ванилин;

• 250-300 г муки;

• 1 ч.л. гашен. соды.

Крем:

• 500 мл молока;

• 1 яйцо;

• 1 ст. л. сахара;

• 3 ст. л. муки;

• 150-200г сливочного масла;

• орехи.

Приготовление:

Растереть яйцо с сахаром и мукой, добавить ванилин, влить молоко, перемешать венчиком, поставить на медленный огонь, варить до загустения, постоянно мешая. Полностью остудить. Сливочное масло взбить миксером, постепенно добавляя остывшую заварную массу.

Смешать яйцо с сахаром, добавить творог, ванилин, соду и постепенно ввести муку. Тесто должно получиться не совсем крутым, но плотным.

Разделить на 6-8 частей. Тонко раскатать, наколоть вилкой, чтоб не вздувались.

Печь до зарумянивания на сковороде с двух сторон. Обрезать неровные края. Остудить.

Смазать коржи кремом, посыпать орехами и шоколадом.

Новый год на пороге

С 15 по 23 декабря состоятся парады Дедов Морозов, а накануне праздника нас ожидает ударный труд

Первое карнавальное шествие сказочных героев проведет Евпатория в рамках фестиваля «Санта Клаус отдыхает — на арене Дед Мороз», позже к флешмобу присоединятся Ялта (детали Мороз-парада в этом городе «Крымский ТелеграфЪ» сообщал в предыдущем номере) и Керчь.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации Евпатории, ежегодный фестиваль-конкурс стартует 15 декабря в 11:30. Стать участником шествия Дедов Морозов и других символов Нового года могут все желающие. С 12:30 на площадке у светомузыкального фонтана в сквере им. Ленина будут организованы игры и забавы с Дедом Морозом — «Новогодний переполох». В 17:00 состоится главное событие вечера — зажжение огней на главной ёлке Евпатории.

Массовый парад Дедов Морозов состоится в Керчи 23 декабря. В этот день можно будет увидеть церемонию зажжения огней на новогодней ёлке и праздничный фейерверк. Кавер-группа «Волга-Волга» представит концертную программу для горожан и гостей Керчи. Также откроется праздничный комплекс «Новогодний городок».

23 декабря в Евпатории состоится очередной Фестиваль новогодних ёлок и ёлочек, в котором может принять участие каждый желающий. Об этом сообщили организаторы, передает туристический портал Крыма. Для того, чтобы принять участие в фестивале, нужно смастерить своими руками ёлочку, нарядить её интересными игрушками, которые также нужно сделать своими руками. Организаторы устроят праздничные гуляния для взрослых и детей с Дедом Морозом и Снегурочкой, ярмарку, подарки, розыгрыши призов. Вход на мероприятие, которое проведут в пансионате «Озеро Сновидений», свободный.

Стоит также взять на заметку, что в этом году перед новогодними праздниками крымчан ожидает шестидневная рабочая неделя. А отдыхать после неё будем 10 дней подряд. Информацию обнародовала пресс-служба Роструда.

Последняя в этом году суббота, 29 декабря, станет рабочей. Таким образом, рабочая неделя продлится с 24 по 29 декабря.

За ней начнутся новогодние каникулы — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. На работу выходим в среду, 9 января.