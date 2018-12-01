Быть ли памятнику асу?

Кому только не ставили памятники на полуострове в последние годы. Но остались ещё люди, которых, конечно, стоило бы увековечить подобным образом, но почему-то это до сих пор не было сделано. Как, например, с легендарным крымским асом Амет-Ханом Султаном. Тем более что и место для этого искать не надо, ведь на территории площади возле Центрального рынка Симферополя, которая как раз и носит имя легендарного лётчика, места предостаточно. Было бы желание, так сказать. Создание мемориального комплекса в честь Амет-Хана Султана обсуждалось еще в 2015 году, когда отмечалась 95-я годовщина со дня рождения воздушного аса. Тогда его, кстати, и предлагалось разместить на площади у Центрального рынка, названной в честь летчика. Более того, уже тогда был подготовлен проект мемориала. И вот, как стало известно, теперь снова власти Симферополя рассматривают вопрос об установке памятника дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану – к 100-летию со дня его рождения. Об этом, в частности, в ходе личного приема граждан сообщила новая глава администрации крымской столицы Наталья Маленко. «Мы тщательно изучим все ранее принятые решения, в том числе и с учётом проводимых в настоящее время работ по реконструкции площади, прилегающей к Центральному рынку. В 2020 году будет сотая годовщина со дня рождения Амет-Хана Султана, и город, конечно, заинтересован в увековечивании его памяти. В случае необходимости обсуждение данного вопроса я готова инициировать на республиканском уровне», – цитирует Маленко пресс-служба администрации.

А по информации руководителя кафедры градостроительства и архитектуры Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Заремы Нагаевой, проект памятного комплекса уже получил предварительное одобрение в ходе заседания градостроительного совета крымской столицы. Тем не менее, вопрос по-прежнему остается открытым.