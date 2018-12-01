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Говорят, что... в Давыдовке появилась «полоса препятствий»

Житель считавшегося прежде вроде как благополучным столичного района Давыдовка в шоке от местных красот: «Выезд в Давыдовку. Достала эта дорога! Ямы всё больше и глубже, каждый раз как едешь, так и переживаешь, что сейчас пройдёшься днищем по асфальту. Ехать приходится со скоростью 7-9 км и всё время изворачиваться то влево, то вправо… Давайте уже добьёмся от властей города, чтобы сделали эту дорогу!»