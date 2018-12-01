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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в севастопольской школе обвалился потолок

Жительница Севастополя рассказала: «В севастопольской школе № 3 обвалился потолок. После шторма и прямо посреди перемены. Огромный кусок штукатурки упал под ноги детям и чудом никого не убил. Самое интересное – ситуация очень легко может повториться. Школу построили в 1875 году, а денег на ремонт не дают уже пять лет».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 510 от 21 декабря 2018 года

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Просмотров: 94 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:00

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