В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в севастопольской школе обвалился потолок

Жительница Севастополя рассказала: «В севастопольской школе № 3 обвалился потолок. После шторма и прямо посреди перемены. Огромный кусок штукатурки упал под ноги детям и чудом никого не убил. Самое интересное – ситуация очень легко может повториться. Школу построили в 1875 году, а денег на ремонт не дают уже пять лет».