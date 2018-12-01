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Говорят, что... Симферополь креативно «украсили» Говорят, в Симферополе появились новогодние ёлки весьма непривычного дизайна. Но так кажется только на первый взгляд. На самом деле, почерк этого «дизайнера» прекрасно знаком всем горожанам. Ведь именно так украшены столичные улицы все 365 дней в году. Речь идет об отсутствующей там, где ей положено быть, тротуарной плитке. Правда, в данном случае яма в пешеходной зоне не привычно расстроила, а удивила, поскольку очертаниями своими напомнила о грядущем празднике. Такую «ёлку» грех не сфотографировать и не нарядить, как того требуют традиции. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 510 от 21 декабря 2018 года Еще статьи: Ёлки-палки! А мне ёлку жалко... Принципы создания настроения Говорят, что... разметку наносят на отсутствующие дороги Говорят, что... озеленители что-то знают