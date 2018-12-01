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Говорят, что... на Ай-Петри оставляют на счастье нижнее белье

Обычай повязывать на ветку дерева ленточку появился в незапамятные времена. Правда, в Крыму древний обычай странно трансформировался. Так, например, на ограждении видовой площадки вершины горы Ай-Петри можно при желании насобирать пару-тройку комплектов нижнего белья, а также салфетки, пакеты и прочее еще менее эстетичное, но и менее шокирующее барахло. Весь этот мусор отнюдь не улучшает рекреационную привлекательность одной из легендарных крымских достопримечательностей. И потом, интересно, что же такое нужно загадывать, повязывая на ограждение собственное исподнее, и каким образом, собственно, происходит этот затейливый процесс?