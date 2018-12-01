Плюс «разборки», минус ФЦП

Севастополь под конец года хочет поставить антирекорд?

С принятием бюджета никак не справятся, депутаты Севастополя выразили недоверие вице-губернатору, правительство Севастополя официально отказалось от проекта ЕnergyNet Алексея Чалого, он в ответ вышел из совета по стратегическому развитию... Вот только краткий список тем этой недели с «севастопольской передовой»...

Бои местного значения

В Севастополе продолжается эпопея «разборок» между исполнительной и законодательной властью. «Крымский ТелеграфЪ» планомерно следит за развитием ситуации, которая уже не удивляет, а всё больше раздражает простых севастопольцев. Ведь из-за, так называемой, «клановой» борьбы местных властей, страдают интересы собственно города. А под конец этого года «заискрило» так, что Севастополь стал совсем близок к установлению нового антирекорда по исполнению федеральной целевой программы.

Итак, как мы рассказывали ранее, очередной виток противостояния между Правительством и Заксобранием в городе-герое начался со скандала с реконструкцией Матросского бульвара, где команде Алексея Чалого начала ставить палки в колёса команда губернатора Овсянникова. Дальше — больше. Под вопросом оказалось принятие бюджета города — чиновники городского правительства, во главе с губернатором, не могут найти общий язык с местными депутатами и процесс, в целом, «завис».

Затем, на этой неделе, стало известно, что депутаты Заксобрания большинством голосов приняли постановление о недоверии заместителю губернатора Илье Пономареву. Как сообщил депутатам вице-спикер Заксобрания — член ОНФ Александр Кулагин, в парламент поступают обращения о неэффективной работе правительства города и подведомственных ему структур, в связи с чем десять депутатов стали авторами постановления о недоверии заместителю губернатора, курирующего социально-экономическое развитие Севастополя («за» — 13 депутатов, «против» — 8, всего в законодательном органе города-героя 24 депутата, так что недоверие выразили большинство).

В администрации же города принятый документ назвали «юридически ничтожным». Дескать, в Уставе Севастополя есть пункт о выражении доверия заместителю председателя правительства города, но должность Ильи Пономарева звучит иначе «заместитель губернатора — председателя правительства». Вот и не тот, как будто человек получается... Но и ответные «камни в огород» Заксобрания, а, вернее Алексея Чалого, не замедлили полететь. Дело в том, что уже который год Чалый пытается реализовать в Севастополе проект EnergyNet — некие новые технологии, позволяющие более рационально использовать электричество города. Это, дескать, полезно будет и с экономической стороны, и в плане развития технологий вообще. Правда, изначально финансирование проекта планировалось за счет Агентства стратегического развития, потом за средства компании «Россети», но ни одно, ни другое реализовать не удалось. А в минувшую среду, Правительство Севастополя вообще отказалось от реализации данного проекта. Об этом было заявлено в ходе совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Севастополя. Хотя ещё неделю назад губернатор Дмитрий Овсянников называл проект приоритетным и призывал искать финансирование. Причём, губернатор обвинил в провале ЕnergyNet персонально Алексея Чалого. А Чалый заявил, что выходит из состава стратегического совета, то есть у проекта не стало руководителя. Вот такие «бои местного значения»...

В сравнении с не идеальным Крымом...

Но за вышеупомянутыми «разборками» есть и другая сторона сегодняшней ситуации в Севастополе. Речь об очень плохих показателях исполнения федеральной целевой программы. И здесь минус не только в малом проценте исполнения, но и в отставании по сравнению с республикой, хотя Симферополь также далёк от идеала в исполнении ФЦП, и проблем хватает. В частности, несколько дней назад замминистра экономического развития России Сергей Назаров сообщил: «По данным на 1 декабря 2018 года, кассовое исполнение федеральной целевой программы „Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года“ составило в РК 72% (48 млрд из 66,3 млрд рублей), в городе-герое — 43% (3,3 млрд из 7,6 млрд рублей)».

Также, по его данным, прогнозное кассовое исполнение на конец года в Крыму составит 93%, в Севастополе — 63%. «На данный момент объем финансирования по программе составляет 877,8 млрд рублей на более чем 800 объектов и мероприятий. В стадии реализации находится 424 объекта и мероприятия, по 221 — реализация завершена, по 160 — реализация еще не начата», — отметил Назаров и добавил, что последний показатель увеличится из-за добавления в программу новых объектов. Отставание же зафиксировано по 98 проектам в Крыму и 26 в Севастополе. По словам замминистра, на работы по новым объектам, предложенным республикой и Севастополем дополнительно, предполагается выделить около 200 млрд рублей. «Тяжелая напряженная работа по реализации. У нас есть некие особенности: все объекты программы изначально не имели проектных решений, были инвестиционные обоснования, — пояснил замминистра экономического развития России Сергей Назаров. — Это не очень хорошая история. Получается некачественное планирование, но и хороший стимул осваивать те средства, которые выделяются».

В Крыму, по сравнению в Севастополем, как мы уже говорили, получше с исполнением ФЦП, но тоже есть нюансы. Порой и малоприятные. Например, нужно на несколько десятков объектов искать новых исполнителей. Что же касается новых конкурсов по выбору подрядчиков в рамках исполнения федеральной целевой программы развития Крыма, то они будут проведены примерно по 40 объектам. «Есть ряд объектов, по которым расторгнуты контракты. Идут судебные процедуры, правоохранительные органы разбираются. Порядка 38-40 объектов, по которым требуется повторное проведение конкурсных процедур и завершение строительства уже с новыми подрядными организациями», — сказал Сергей Назаров.