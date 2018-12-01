Дотянуть до лекарства

В Симферополе диабетики вынуждены заниматься самолечением

В этом номере газеты «Крымский ТелеграфЪ» мы рассказываем о ситуации в сфере здравоохранения, в частности почему такие важные для здоровья лекарства, которые обязаны быть в аптеках, люди не могут найти неделями и месяцами? В редакцию обратился диабетик, который вынужден заниматься самолечением, пока нужных ему медикаментов нет в продаже. Как выжить в таких условиях и дотянуть до приобретения лекарства?

Мучительное ожидание

Вот уже почти месяц восьмидесятилетнему Владимиру Иванову из Симферополя приходится вести бессмысленные беседы в аптеке. Стандартные вопросы, которые он задает провизорам: «Есть ли нужное лекарство? Когда будет?» А ответы всегда похожи: «На следующей неделе», «Дозировки нужной нет», «В этом году минздрав заявки на лекарство не получал. Пока его не будет». У Владимира Иванова диабет, и специальные препараты ему жизненно необходимы. Однако с 21 ноября получить бесплатные лекарства не удается. Пенсионер звонил в минздрав, больницы и фармацевтическим поставщикам. Но его звонки не приносят никаких результатов.

Владимир Иванов, диабетик из Симферополя:

«Звоню, звоню. В понедельник к вечеру по одному номеру дозвонился, а мне говорят: „Это не к нам, это приемная. Наверное, в Министерство здравоохранения вам надо. Я передам, а девочки вам перезвонят“. Прошло время, а звонка нет. Ну, ладно, вторник, среда, четверг... опять начинаю названивать».

Лишь через несколько дней после первого звонка Владимир Иванов получил хоть какой-то ответ от медиков. На вопрос о том, есть ли лекарства и когда они появятся, услышал лишь короткое: нет, через неделю. Прошла уже не одна неделя, а препаратов всё нет. Но диабетикам это может лишь навредить. Ведь если не принимать необходимые лекарства, болезнь прогрессирует. А чтобы хоть как-то помочь своему организму, пенсионер спасается травяными чаями.

Владимир Иванов:

«Вот завариваю себе травы, перед завтраком выпиваю половину, а другую половину — перед обедом».

Пенсионер признается: он, конечно, может купить лекарства за свои деньги, но это вопрос принципа: если государство пообещало предоставлять всё необходимое бесплатно, то оно должно делать это.

Однако, Владимир Иванович — это не единственный диабетик, который оказался в подобной ситуации. Травы помогут не каждому, и к тому же это не лечение, а поддержка. Максимально эффективны лишь те препараты, что предусмотрены, но почти не выдаются.

Татьяна Канарская, зампредседателя КРОО «Общество больных диабетом Крыма»:

«Предусмотрены для диабетиков все препараты. И таблетки, и инсулины, и сопутствующее заболевание, и расходный материал, полоски на глюкометры. В большей части выполняются только инсулины и расходный материал».

Если пациенту нужны другие препараты, а возможности ждать нет, есть ещё один вариант: купить всё необходимое самостоятельно, а затем с чеками и рецептами обратиться в ОМС. Страховая возместит убытки. Конечно, это сложнее, чем получить лекарства, но не придется ждать и рисковать здоровьем. Если, правда, деньги на эти самые лекарства есть.

Судятся минздрав и госпредприятие

То, что сейчас как минимум для диабетиков в Крыму существуют проблемы с обеспечением медикаментами, крымчане заявляют открыто. Но также открыто говорят о трудностях и те, кто несёт ответственность за наличие медикаментов. Но там другого рода проблемы. Например, есть такая организация — ГУП РК «Крым-Фармация», которое является одним из ведущих подрядчиков Минздрава РК по госзакупкам и его же подведомственным предприятием. И вот на этой неделе стало известно, что «Крым-Фармация» подала иск в суд к Министерству здравоохранения РК с требованием о возмещении ущерба в сумме 15,6 млн рублей. Возник же судебный спор между минздравом и госпредприятием из-за просроченной оплаты за медикаменты. «Мы же отпускаем медикаменты как: некоторые 15 декабря закончили отпуск медикаментов и дальше не отпускают — закрывают финансовый год. А мы принимаем рецепты и отпускаем до 31 декабря, до 12 часов ночи. А потом должны оплатить. И это является некоторым нарушением. Поэтому в один из годов эти средства были не оплачены, и теперь они в таком вот порядке возмещаются. Это связано с проблемами нормативного плана», — прокомментировал ситуацию министр здравоохранения РК Александр Голенко.