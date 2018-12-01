Дорога ярости

Можно ли улучшить качество работы общественного транспорта?

Вопрос качества работы общественного транспорта, и без того непростой, в последнее время обострился дальше некуда. Граждан возмущает практически всё: недостаточное количество машин на маршрутах, состояние подвижного состава, поведение водителей, непрозрачность финансовых схем, которыми пользуются перевозчики. С уверенностью можно сказать, что за последние четыре года ситуация в сфере пассажирских перевозок не поменялась в сторону улучшения ни на один пункт.

Подождать ещё

Если говорить о Симферополе, то после начала капитального дорожного ремонта качество работы общественного транспорта скатилось ниже некуда. Люди вынуждены часами стоять на остановках в ожидании нужной маршрутки, уже после восьми часов вечера уехать куда бы то ни было практически невозможно, перевозчики меняют направление движения автобусов чуть ли не каждый день, не предупреждая пассажиров. И это далеко не все «прелести жизни», с которыми приходится иметь дело горожанам.

Анастасия Лавринова, начальник управления транспорта и связи Симферопольской горадминистрации:

«В настоящее время на городских маршрутах работает около 420 единиц транспорта плюс троллейбусное сообщение. К сожалению, ГУП РК „Крымтроллейбус“ пока работает не в полную силу — проблема в том, что не хватает водителей. Сейчас будущие сотрудники предприятия проходят обучение, и я думаю, что к концу 2019 года на городские маршруты выйдет ещё 150 троллейбусов. Это позволит значительно облегчить непосильную сейчас для горожан задачу — вовремя добраться на работу. Тем временем мы выпустили на линии новый подвижной состав маршруток. Это автобусы марки „ЛиАЗ“ большой пассажировместимости. Благодаря этому удалось продлить некоторые маршруты. Теперь граждане отдалённых микрорайонов, таких как Пневматика, птицефабрика „Южная“, Давыдовка, могут по достоинству оценить транспортное сообщение по своим направлениям».

Крайне напряжённой остаётся транспортная обстановка в микрорайоне Каменка, который, между тем, продолжает расширяться — на сегодняшний день здесь проживает около 30 тыс. человек. А обслуживает обширный район всего один маршрут общественного транспорта. Да и тот не располагает достаточным автопарком. В горадминистрации обещают: после подписания акта приёма ремонтных работ местной дороги будет увеличен подвижной состав на маршруте № 14. Также есть надежда, что появятся новые направления: до Московского кольца и железнодорожного вокзала. Правда, окончательного решения по этому поводу у городских властей пока нет.

Множество нареканий со стороны граждан вызывает санитарное состояние симферопольских маршруток. Во всяком случае, старой части парка — автобусов марок «Богдан» и «Эталон». Таковых, кстати, сейчас насчитывается около 280 машин — это больше половины всего подвижного состава, обслуживающего столицу.

Анастасия Лавринова:

«Мной утверждён график, согласно которому с пяти часов утра, когда автобусы выходят на линию, сотрудники городского управления транспорта проверяют санитарное состояние маршруток, в первую очередь — их салонов. Те машины, которые не отвечают нормам, остаются в парке и отправляются на мойку. Там они приводятся в порядок и только после этого выходят на маршрут».

По идее, такой регламент работает в городе с минувшего понедельника, но мы пока не заметили перемен к лучшему: салоны маршруток по-прежнему удручающе грязны и пугают антисанитарией. Может быть, нашим читателям посчастливилось обнаружить приятные изменения?

Только наличными

Пожалуй, важнейший вопрос для всех пассажиров — изменится ли в новом году стоимость проезда в общественном транспорте? У крымских властей уже есть решение по этому поводу.

Юрий Новосад, председатель Государственного комитета по ценам и тарифам РК:

«В соответствии с приказом Госкомцен Крыма, стоимость проезда в троллейбусах городского сообщения ГУП РК „Крымтроллейбус“ в Симферополе, Ялте и Алуште с 1 января 2019 года не изменится и составит 14 рублей. Изменение тарифа запланировано на 1 июля: цена билета составит 15 рублей. Что же касается перевозок пассажиров автобусами пригородного и междугороднего сообщения, на 2019 год стоимость проезда рассчитана покилометрово. С 1 января тариф составит 1,52 рубля за пассажирокилометр, а для междугородного сообщения по трассе Симферополь — Ялта — 2,2 рубля».

Что касается городских маршруток, то, судя по всему, тариф на их услуги в новом году останется без изменений. Как вы помните, симферопольские перевозчики уже не первый год добиваются увеличения стоимости проезда, однако до сих пор не смогли подтвердить экономическую обоснованность своих требований.

По всей видимости, не изменится и способ оплаты проезда. Обещанный технический прогресс в виде установки в троллейбусах валидаторов вроде бы и случился, но протекает как-то неравномерно и противоречиво. Судите сами. С 1 октября в Симферополе, Алуште и Ялте стала возможной оплата проезда в электротранспорте с помощью электронного проездного. С 24-го технологии шагнули ещё чуть дальше, дав возможность расчёта банковскими картами «МИР», Visa и Mastercard. Однако во вроде бы удобной системе есть одно весомое «но». Платёжные терминалы установлены только в кабинах водителей — в салонах валидаторов нет. Это значит, что, если, скажем, вы едете в троллейбусе в час пик и зашли не с передней площадки, вам придётся передавать банковскую карту через весь салон. Спрашивается: кто вообще отважится пускать по рукам свою карточку, чтобы получить билет? Конечно, изредка в троллейбусах встречаются обилечивающие пассажиров кондукторы, но это скорее исключение, чем правило.

По словам директора ГУП РК «Крымтроллейбус» Ильи Прокопьева, установку автоматической системы оплаты проезда курирует «Крымавтотранс» и, значит, все вопросы к предприятию. Там, в свою очередь, сообщают, что в аренду троллейбусникам передано 220 валидаторов, но работать они пока не будут. Почему? Дело в том, что их внедрение является частью проекта «Многофункциональная карта крымчанина». Работа над её созданием началась полгода назад, но о ходе реализации проекта на сегодня ничего не известно.

Тем временем салонные валидаторы, оказывается, есть в некоторых маршрутках предприятия «Горавтотранс». Их, конечно, мало, но, может, это первый шаг на пути в цивилизованное будущее?