Сфера контрастов

Республика, к счастью, без больниц пока не останется

В последнее время еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» уделяет довольно много внимания теме здравоохранения. Вот и на этой неделе очередные новости: судя по всему, срок лицензирования крымских медучреждений всё-таки будет продлён федеральным правительством ещё на год. Значит, республика без больниц пока не останется.

Не без достижений

В целом, несмотря на то, что качество оказания медицинской помощи в Крыму регулярно подвергается жёсткой критике со стороны пациентов и СМИ, здравоохранение республики не стоит на месте. В частности, достижения этого года, прямо скажем, впечатляют. Самое главное — уровень смертности в регионе продолжает снижаться. В том числе от сердечно-сосудистых заболеваний (за год показатель уменьшился на 20%). Если в 2014 году в Крыму было сделано всего семь коронарных стентирований при инфаркте миокарда (оперативное вмешательство, которое фактически спасает жизнь человеку в критическом состоянии), то за девять месяцев этого года проведено 789 таких операций. Это очень серьёзный прорыв.

За год в Крыму появилось 40 новых объектов здравоохранения: фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Полным ходом продолжается строительство многопрофильного медицинского центра им. Семашко под Симферополем. Объект планируется закончить ровно через год — в будущем декабре. Все эти меры делают медицинскую помощь максимально доступной для граждан.

Вообще, приоритетные направления сейчас — развитие детского здравоохранения и паллиативной медицинской помощи. Последнее, кстати, — новый для Крыма вид услуг: лишь с этого года он стал доступен на безвозмездной основе. Появились центры паллиативной помощи, их оснащают необходимым оборудованием и лекарственными препаратами, в том числе наркотического действия.

Благодаря программе стимулирования медицинских работников, запущенной в этом году, удалось прекратить отток врачей из сферы государственного здравоохранения в частные клиники. Кроме того, постепенно уменьшается кадровый дефицит, хотя многие должности по-прежнему остаются вакантными.

В Центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи РК практически ежегодно обновляется автопарк. Плодотворно работает вертолётная авиация: за год было совершено около 200 вылетов. Есть специальный вертолёт для детей, в том числе новорождённых, оснащённый всей необходимой аппаратурой. То есть понятия «нетранспортабельный» в Крыму теперь не существует.

Стала доступной высокотехнологичная медицинская помощь: теперь для того, чтобы её получить, крымчанам не нужно выезжать за пределы республики — в федеральные центры. В Крыму появилось и необходимое техническое оснащение, и квалифицированные кадры.

Поскольку рождаемость на полуострове не повышается и продолжает снижаться, крымчанам теперь предоставляется возможность бесплатного искусственного оплодотворения. Кстати, в этом году ей уже воспользовались около 800 женщин. Не секрет, что процедура экстракорпорального оплодотворения является очень дорогостоящей, поэтому отрадно, что теперь её можно получить за счёт государства.

Не совсем бесплатная медицина

Увы, несмотря на все достигнутые успехи, удручающего в крымской медицине по-прежнему больше, чем воодушевляющего. Особенно если с высот высокотехнологичной помощи спуститься на уровень бытового здравоохранения. Здесь градус героизма значительно ниже, ведь речь идёт не о судьбоносном спасении жизней, а о рутинном приёме пациентов. Как следствие, время от времени возникают весьма неоднозначные ситуации.

Например, нередки случаи, когда врачи занимаются продажей дорогостоящих медикаментов, убеждая пациентов, что без этих лекарств лечение невозможно. Или такой случай — из опыта нашей читательницы. Пациентка жаловалась на боль в желудке. Врач заявил, что для постановки диагноза необходима колоноскопия, но в государственной больнице, к которой приписана женщина, нет нужного оборудования. В итоге врач дал нашей читательнице визитку частной клиники, где можно пройти обследование. Стоимость услуги — несколько тысяч рублей. Разумеется, эти расходы не покрываются обязательным медицинским страхованием, и пациентке пришлось раскошеливаться. Такие случаи — далеко не редкость.

Александр Голенко, министр здравоохранения РК:

«Мы перешли на систему страховой медицины, но многие до сих пор не поняли, что это такое. Мы должны добиться того, чтобы до 80% пациентов начинали и заканчивали лечение у специалиста первичного звена. То, что государственные врачи отправляют пациентов к частным, неправильно. Тем более они не должны пропагандировать и распространять какие-то биологические добавки или лекарственные средства. Все обязанности по здравоохранению на сегодняшний день возложены на государство».

Это значит, что, каким бы ни был диагноз, врач должен предложить схему лечения, которая укладывается в рамки ОМС, а не вводить пациентов в дополнительные, зачастую значительные расходы, даже если такой вариант кажется ему более эффективным.

Недоступные лекарства

А вот ещё одна жизненная ситуация. Житель Симферополя был вынужден обратиться в СМИ, не сумев самостоятельно решить проблему: уже месяц он не может получить в аптеке льготные лекарства по рецепту врача.

Александр Голенко:

«Может быть, человек отказался от льгот в пользу материальной компенсации? Но в целом существуют тысячи наименований лекарственных препаратов, и часто граждане просят средства, которые они знают и хотят. А мы в качестве льготных приобретаем лекарства по международным непатентованным названиям, которые входят в перечень жизненно необходимых. Это наша обязанность. То есть препараты в аптеках есть, но под непатентованными названиями».

Получается, это врач не умеет правильно составить рецепт, раз указывает неверное наименование медикамента? Или необходимых препаратов действительно нет в аптеках? Кстати, в начале года на покупку льготных лекарств (те, которые некоторые категории пациентов получают бесплатно) было запланировано 812 млн руб. Но деньги закончились уже к июлю. В итоге из бюджета выделили дополнительные средства в объёме около 1,2 млрд руб. Неужели и этого не хватило, чтобы обеспечить крымчан необходимыми лекарствами в полном объёме?

Говоря о доступности медикаментов, нельзя не вспомнить о проблеме отсутствия аптек в крымских сёлах. Интересно, что в целом в Крыму в три раза больше аптек, чем требуется по нормативам. Но все они сосредоточены в городах и более-менее крупных районных центрах — частники по понятным причинам открывают пункты продажи лекарств там, где это выгодно. Всё, что смог сделать крымский Минздрав, это договориться о продаже небольшой группы препаратов в ФАПах и врачебных амбулаториях. Но купить у фельдшера можно только самое необходимое. Полноценные же аптеки в сёлах в ближайшее время вряд ли появятся.