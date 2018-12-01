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ПолитикаВласть

С рукой на пульсе

Что в ближайших планах нового главы Симферопольской администрации?

Итак, депутаты горсовета избрали нового главу столичной администрации. Как и следовало ожидать, победила в конкурсе Наталья Маленко, в течение последнего месяца являвшаяся «и.о.». «Городское хозяйство — это живой организм, и нужно быть всегда с рукой на пульсе», — считает она. Конечно, получить на руки город зимой — в самое сложное время, — да ещё в том состоянии, в котором нынче находится Симферополь, — большая проблема, но и авансы доверия ей даются неплохие. Всё-таки была много лет главой самого большого района крымской столицы.

Дорожный ремонт

Первым на повестке дня в администрации Симферополя сейчас стоит контроль качества продолжающегося капитального ремонта улиц.

«Претензий к подрядчикам достаточно много. Недоработки относительно качества исполняемых работ видны всем симферопольцам, — говорит Наталья Маленко. — На сегодняшний день уполномоченными структурными подразделениями готовится список претензий к организациям, осуществляющим капитальный ремонт. Подрядчики также будут нести гарантийные обязательства относительно качества проведённых работ. Всё это прописано в муниципальных контрактах. Контроль качества проводимых работ ведётся постоянно. Наша задача сегодня — в интересах симферопольцев все-таки завершить то, что начато».

Кстати, один из подрядчиков уже приступил к работам по отводу дождевых стоков с проезжей части на перекрёстке улиц Севастопольской и Дмитрия Ульянова за собственный счёт. По улице Авиационной рабочие были вынуждены уложить заново участок дорожного покрытия из-за допущенных нарушений технологического процесса. На площади Амет-Хана Султана принимаются меры по устранению затекания воды с проезжей части в подземные переходы и по восстановлению повреждённых ограждений. Но в целом, по мнению Натальи Маленко, ремонт асфальтового покрытия на всех 16 улицах Симферополя сделан качественно, хотя из-за «непредвиденных обстоятельств» возникли проблемы на некоторых участках.

Неужели переходы освободят от торговли?

Генеральный план

Администрация Симферополя проведёт полную инвентаризацию городского имущества, после которой последует пересмотр генерального плана города.

«Генеральный план, который приняли в 2016 году, был одобрен без учёта фактической застройки, и все объекты, которые повыходили за „красные линии“, нельзя оформить — это одна из серьезнейших проблем. А случилось так именно потому, что не было специальной службы, которая внимательно за этим должна смотреть. Именно этот вопрос должен быть основным в работе главного архитектора. В то же время достойных кандидатур на эту должность я пока не вижу. Мне бы хотелось, чтобы главный архитектор был профессионалом и чтобы можно было опираться на него в своей работе. Чтобы этот человек хотел развивать город и сделать его облик для всех приемлемым», — резюмирует глава Симферопольской администрации.

Аварийное жильё

В Симферополе необходимо провести инвентаризацию всего аварийного жилья. В том числе городских общежитий. В России действует государственная программа переселения из аварийных и ветхих домов, однако в Симферополе до сих пор нет реестра общежитий, многие из которых находятся в удручающем состоянии. Поэтому перед властями города стоит задача изучить состояние всех объектов и в случае необходимости принять решение о включении их в программу.

Торговля

Ещё будучи и. о. главы администрации, Наталья Маленко заявила о намерении полностью убрать торговлю из подземных пешеходных переходов. «Есть соответствующая позиция главы республики, и из переходов мы в ближайшие два года будем выносить торговлю. Быстро это сделать не получится, потому что люди давно там работают. Для того, чтобы они куда-то перешли, нужно предоставить им рабочие места. Но, тем не менее, в таком состоянии, как сейчас, переходы оставаться не будут. Мы должны навести порядок, как бы ни было трудно», — заявляет глава города.

Наталья Маленко пообещала в ближайшее время встретиться с владельцами подземных торговых точек и обсудить, куда можно было бы перенести их бизнес, чтобы он не мешал пешеходам. Как вы помните, это не первая попытка преобразить переходы. Весной в администрации обещали привести их к единому стилю. Пилотный проект должны были реализовать в переходе на проспекте Кирова, однако перемен горожане так и не дождались. Будем надеяться, что на сей раз благие намерения увенчаются успехом и город получит чистые и просторные подземки.

Ещё одно не новое обещание — перенести книжный рынок из-под стен Дворца культуры профсоюзов. Там, кстати, всё-таки хотят сделать сквер. А для торгующих книгами горадминистрация намерена оборудовать стационарные торговые места со специальным хранилищем для товара. Где и когда — пока не уточняется.

Вода

Система водоснабжения Симферополя изношена настолько, что решить проблему можно разве что путём проведения комплексных работ за счёт средств федеральной целевой программы. «Сегодня мы сталкиваемся с тем, что в городе очень серьёзная проблема в плане сетей вообще — она уже ненормативная, — считает Наталья Маленко. — Буду обращаться к главе республики Сергею Аксёнову с просьбой, чтобы именно по воде мы вошли в ФЦП. Иначе эту проблему не решить».

Как вы помните, степень изношенности городской водопроводной сети на некоторых участках достигает 70%. То есть это, в сущности, решето, через которое большая часть драгоценного ресурса попросту уходит в землю. Надеемся, что деньги всё-таки выделят и давняя проблема будет наконец решена.

Соперники

Наталья Маленко сообщила о намерении пригласить на работу в своей команде соперников, участвовавших вместе с ней в конкурсе на замещение должности главы администрации. «Мне очень понравились выступления конкурсантов, очень много интересных мыслей и идей. Буду с ними разговаривать, буду приглашать, и если они способны беззаветно любить Симферополь, работать 24 часа в сутки, значит смогут оказаться в нашей команде, — констатирует градоначальница. — Первоочередная моя задача — увидеть, услышать всех активных симферопольцев, которые хотят что-то изменить».

Белла Добронравова
Фото simadm.ru, В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 510 от 21 декабря 2018 года

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Просмотров: 131 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:35

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