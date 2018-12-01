Что в ближайших планах нового главы Симферопольской администрации?

Итак, депутаты горсовета избрали нового главу столичной администрации. Как и следовало ожидать, победила в конкурсе Наталья Маленко, в течение последнего месяца являвшаяся «и.о.». «Городское хозяйство — это живой организм, и нужно быть всегда с рукой на пульсе», — считает она. Конечно, получить на руки город зимой — в самое сложное время, — да ещё в том состоянии, в котором нынче находится Симферополь, — большая проблема, но и авансы доверия ей даются неплохие. Всё-таки была много лет главой самого большого района крымской столицы.

Дорожный ремонт

Первым на повестке дня в администрации Симферополя сейчас стоит контроль качества продолжающегося капитального ремонта улиц.

«Претензий к подрядчикам достаточно много. Недоработки относительно качества исполняемых работ видны всем симферопольцам, — говорит Наталья Маленко. — На сегодняшний день уполномоченными структурными подразделениями готовится список претензий к организациям, осуществляющим капитальный ремонт. Подрядчики также будут нести гарантийные обязательства относительно качества проведённых работ. Всё это прописано в муниципальных контрактах. Контроль качества проводимых работ ведётся постоянно. Наша задача сегодня — в интересах симферопольцев все-таки завершить то, что начато».

Кстати, один из подрядчиков уже приступил к работам по отводу дождевых стоков с проезжей части на перекрёстке улиц Севастопольской и Дмитрия Ульянова за собственный счёт. По улице Авиационной рабочие были вынуждены уложить заново участок дорожного покрытия из-за допущенных нарушений технологического процесса. На площади Амет-Хана Султана принимаются меры по устранению затекания воды с проезжей части в подземные переходы и по восстановлению повреждённых ограждений. Но в целом, по мнению Натальи Маленко, ремонт асфальтового покрытия на всех 16 улицах Симферополя сделан качественно, хотя из-за «непредвиденных обстоятельств» возникли проблемы на некоторых участках.

Генеральный план

Администрация Симферополя проведёт полную инвентаризацию городского имущества, после которой последует пересмотр генерального плана города.

«Генеральный план, который приняли в 2016 году, был одобрен без учёта фактической застройки, и все объекты, которые повыходили за „красные линии“, нельзя оформить — это одна из серьезнейших проблем. А случилось так именно потому, что не было специальной службы, которая внимательно за этим должна смотреть. Именно этот вопрос должен быть основным в работе главного архитектора. В то же время достойных кандидатур на эту должность я пока не вижу. Мне бы хотелось, чтобы главный архитектор был профессионалом и чтобы можно было опираться на него в своей работе. Чтобы этот человек хотел развивать город и сделать его облик для всех приемлемым», — резюмирует глава Симферопольской администрации.

Аварийное жильё

В Симферополе необходимо провести инвентаризацию всего аварийного жилья. В том числе городских общежитий. В России действует государственная программа переселения из аварийных и ветхих домов, однако в Симферополе до сих пор нет реестра общежитий, многие из которых находятся в удручающем состоянии. Поэтому перед властями города стоит задача изучить состояние всех объектов и в случае необходимости принять решение о включении их в программу.

Торговля

Ещё будучи и. о. главы администрации, Наталья Маленко заявила о намерении полностью убрать торговлю из подземных пешеходных переходов. «Есть соответствующая позиция главы республики, и из переходов мы в ближайшие два года будем выносить торговлю. Быстро это сделать не получится, потому что люди давно там работают. Для того, чтобы они куда-то перешли, нужно предоставить им рабочие места. Но, тем не менее, в таком состоянии, как сейчас, переходы оставаться не будут. Мы должны навести порядок, как бы ни было трудно», — заявляет глава города.

Наталья Маленко пообещала в ближайшее время встретиться с владельцами подземных торговых точек и обсудить, куда можно было бы перенести их бизнес, чтобы он не мешал пешеходам. Как вы помните, это не первая попытка преобразить переходы. Весной в администрации обещали привести их к единому стилю. Пилотный проект должны были реализовать в переходе на проспекте Кирова, однако перемен горожане так и не дождались. Будем надеяться, что на сей раз благие намерения увенчаются успехом и город получит чистые и просторные подземки.

Ещё одно не новое обещание — перенести книжный рынок из-под стен Дворца культуры профсоюзов. Там, кстати, всё-таки хотят сделать сквер. А для торгующих книгами горадминистрация намерена оборудовать стационарные торговые места со специальным хранилищем для товара. Где и когда — пока не уточняется.

Вода

Система водоснабжения Симферополя изношена настолько, что решить проблему можно разве что путём проведения комплексных работ за счёт средств федеральной целевой программы. «Сегодня мы сталкиваемся с тем, что в городе очень серьёзная проблема в плане сетей вообще — она уже ненормативная, — считает Наталья Маленко. — Буду обращаться к главе республики Сергею Аксёнову с просьбой, чтобы именно по воде мы вошли в ФЦП. Иначе эту проблему не решить».

Как вы помните, степень изношенности городской водопроводной сети на некоторых участках достигает 70%. То есть это, в сущности, решето, через которое большая часть драгоценного ресурса попросту уходит в землю. Надеемся, что деньги всё-таки выделят и давняя проблема будет наконец решена.

Соперники

Наталья Маленко сообщила о намерении пригласить на работу в своей команде соперников, участвовавших вместе с ней в конкурсе на замещение должности главы администрации. «Мне очень понравились выступления конкурсантов, очень много интересных мыслей и идей. Буду с ними разговаривать, буду приглашать, и если они способны беззаветно любить Симферополь, работать 24 часа в сутки, значит смогут оказаться в нашей команде, — констатирует градоначальница. — Первоочередная моя задача — увидеть, услышать всех активных симферопольцев, которые хотят что-то изменить».