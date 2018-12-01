Антикрымский заговор

Решится ли Украина на новые провокации?

После провокации в районе Керченского пролива, в первые дни после которой, казалось, что западный мир правильно и адекватно оценит неадекватные действия Украины, наступили напряжённые предновогодние дни. Генассамблея ООН приняла скандальную антикрымскую резолюцию, а в Евросоюзе и США многие политические силы выразили солидарность с Киевом, критикуя Россию за защиту своей территории. А Киев, подстрекаемый Западом, приготовился, кажется, к очередной большой провокации. Во всяком случае, даже общий анализ последних новостей на эту тему даёт тревожную картину ближайшего будущего.

Фактор украинских выборов

Сейчас президент Украины Петр Порошенко в общении с иностранными журналистами много говорит о начале войны с Россией. Ролики об этом даже стали включать в качестве рекламных заставок на популярнейшем видеохостинге Youtube, то есть потенциальная аудитория у них огромная, антироссийское мнение навязывается огромному количеству людей, вирусно. За деньги в Интернете это сейчас можно устроить. Сформировать любое мнение, выгодное заказчику. Как замечают политические эксперты, причина на поверхности — в приближающихся выборах президента Украины. «Чем ближе Петр Алексеевич будет к выборам, тем больше у него будет истерика», «есть опасения, что он пойдет на какую-то серьёзную провокацию, теракт, ему же обязательно надо сорвать выборы», комментируют ситуацию различные политологи. Да и месяц объявленного на Украине военного положения истекает... На что решится Киев, насколько агрессивно он себя поведёт, учитывая поддержку его действий на Западе?

Скандальная резолюция ГА ООН

17 декабря на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке была принята внесенная Украиной резолюция, осуждающая усиление военного присутствия России в Крыму и Азовском море, которое после открытия Крымского моста стало фактически внутренним водоемом России. Помимо Украины, авторами резолюции стали Болгария, Польша, Эстония, Латвия и Литва, Молдова, а также Австралия, Великобритания, США, Турция. В документе подчеркивается, что присутствие российской армии в Крыму «противоречит национальному суверенитету (российский статус полуострова демонстративно не учитывается)... и подрывает безопасность и стабильность соседних стран и европейского региона».

Также выражена обеспокоенность по поводу так называемой милитаризации Крыма, в частности, «растущее военное присутствие Российской Федерации в районах Черного и Азовского морей, в том числе в Керченском проливе, и притеснения Российской Федерацией коммерческих судов и ограничение международного судоходства». Притеснение, конечно, высосано из пальца, но выгодно антироссийскому лобби.

Кроме этого, «поперёк горла», что называется, встал Крымский мост, строительство и открытие которого «Генеральная Ассамблея осуждает...» за то, что мост, дескать, «способствует дальнейшей милитаризации Крыма». Также резолюция ООН призывает РФ вывести свои вооруженные силы из Крыма и «безотлагательно освободить арестованные пограничной службой ФСБ бронекатера ВМС Украины и их экипаж». Также впервые резолюция ООН отмечает, что, присоединив Крым, Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года.

Свои голоса за принятие этого документа отдали представители 66 стран, против проголосовали 19, воздержались — 72. В частности, кнопку «против» нажали делегации из Армении, Беларуси, Боливии, Бурунди, Камбоджи, Кубы, КНДР, Ирана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа, России, Сербии, Южного Судана, Судана, Сирии, Узбекистана, Венесуэлы и Зимбабве. 72 страны «воздержались», среди них: Китай, Индия, Чили, Аргентина, Бразилия, Египет, Мексика, Ирак, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Южная Корея, Таиланд, Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемен, Казахстан и Кыргызстан. Марокко, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан и Сомали не голосовали.

Как отреагировали крымские политики на это? Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, например, заметила: «Любопытно, что незадолго до принятия резолюции состоялось заседание палаты представителей Конгресса США, на котором единогласным решением была принята двухпартийная резолюция в поддержку Украины». А депутаты Госдумы от Крыма Константин Бахарев и Наталья Поклонская прокомментировали ситуацию в том смысле, что принятую резолюцию ни с какой стороны нельзя отнести к поддержанию и тем более укреплению мира. И хотя резолюция — не обязывает, по существу, Россию к исполнению её текста, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключил военно-политических последствий этого документа, вторя при этом коллегам: «По сути, Киеву развязывают руки на любые шаги, даже самые безумные. С учетом истекающего скоро срока военного положения и неумолимо приближающихся выборов на Украине, нет оснований не верить, что украинская власть к таким шагам готова».

Готовят провокацию?

Напряжённости добавила и информация, озвученная министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, о том, что украинские власти готовят вооруженную провокацию на границе с Крымом в последнюю декаду декабря. «У нас есть информация, об этом не раз говорила наш официальный представитель Мария Захарова, о том, что на линии соприкосновения украинские военные сконцентрировали порядка 19 тысяч военных, большое количество техники, им в этом помогают великобританские и американские инструкторы», — сказал он, добавив, что провокацию на границе с Крымом власти Украины «обсуждают вместе со своими западными кураторами».

И, по словам министра, Россия не будет тянуть с ответом в случае провокации. «Порошенко получит ответ — мало не покажется, наша страна — это наши границы. Мы не допустим, чтобы он пытался отстаивать какие-то свои интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом», — заявил Лавров.

Также сообщалось, что якобы Киев планирует обстрелять Крым 24-25 декабря в районе Перекопа. Об этом журналистам российской газеты «Известия» сообщил некий высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах: «По нашей информации, Киев планирует эту диверсию именно на суше. Им почему-то кажется, что на море выше риск более серьезной эскалации конфликта. При этом Россию хотят спровоцировать на ответ, чтобы потом кричать на всех углах об агрессии. А Порошенко нужен повод продлить военное положение. Ведь у нынешнего президента низкий рейтинг и его шансы выиграть выборы крайне невелики».

В самом Крыму глава республики Сергей Аксёнов заявил, что безопасность полуострова обеспечена надежно и в полном объеме. «Крымчанам ничего не угрожает. Любые провокации будут пресекаться жестко и в рамках закона. На полуострове сосредоточена мощная группировка сил и средств, способная нейтрализовать любые угрозы. Но, безусловно, мы продолжаем и дальше усиливать меры безопасности, прежде всего в плане антитеррористической защищенности важных объектов. Безопасности много не бывает», — резюмировал Аксёнов.

Они готовятся

Что сейчас происходит на Украине в связи с введением там в десяти областях военного положения? Кроме того, что валюта снова поползла вниз, а цены — вверх? Например, судя по новостям оттуда, с момента введения военного положения через границу в эту страну уже не пропустили более тысячи россиян. Боевые части ВСУ активно передислоцируются на границу с Россией, и до конца действия военного положения там могут получить более 200 единиц новой военной техники, а в Черкассах парней призывного возраста отлавливают на улице и везут в военкомат, в то время как в Херсонской области детей знакомят с выживанием в бомбоубежищах, а возле станций киевского метро патрульные проверяют у парней военные билеты. А в Одессе на блокпостах и стратегических объектах дежурят кинологи с собаками.

Что же касается продления военного положения, то официальный Киев вовсю уверяет, что оно будет продолжено лишь «в случае вторжения войск Российской Федерации». Президент Украины Петр Порошенко заявляет: «Если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Российской Федерации на территорию Украины вне линии столкновения на Донбассе и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет. И начнется подготовка к выборам 31 марта 2019 года». Также «в случае открытой масштабной наземной агрессии Российской Федерации мобилизация будет объявлена незамедлительно», — добавил Порошенко. И вот все эти «если» и «в случае» как раз и настораживают экспертов.

И накаливание обстановки со стороны Запада. Постоянно то самолёты-разведчики над Крымом, то очередной корабль-разведчик. На минувшей неделе, к примеру, в Чёрное море вошел корабль-разведчик (также возможно использование как корабля управления морскими операциями) Королевского ВМФ Великобритании HMS Echo (H87). HMS Echo должен был войти в Чёрное море в следующем году, однако инцидент, произошедший вблизи Керченского пролива 25 ноября, когда корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России и были задержаны, ускорил появление корабля НАТО. «Визит в Черное море проходит в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которые удалось достичь 21 ноября 2018 года во время визита в Лондон министра обороны Украины Степана Полторака», — оправдывает Британия появление своего корабля в Чёрном море.

Впрочем, на море к неким действиям готовится, похоже, и Украина. Она, как рассказал в интервью «Би-би-си» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, готовит новый проход своих военных кораблей через Керченский пролив. Также он назвал логичным сценарий развития событий, при котором «для помощи Украине» в Азовском море появятся корабли НАТО, а Крымский мост будет разрушен — «в случае возникновения угрозы, уничтожение любой переправы или моста, в том числе и того, который очень разрекламирован, не будет для Киева проблемой».

Наши не спят

Усиление обороны полуострова — естественное желание любого государства сделать свою территорию более безопасной — антироссийское мнение упорно именует «милитаризацией». Но безопасность, тем не менее, постоянно повышается. Например, на этой неделе Министерство обороны РФ вернет на аэродром Бельбек под Севастополем более десятка истребителей Су-27СМ и Су-30М2. «10 истребителей истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО совершат перелет с аэродрома Крымск в Краснодарском крае на аэродром Бельбек (только что на аэродроме было завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, мест стоянки самолетов и площадок спецназначения. — Ред.) в Крыму к своему месту постоянной дислокации», — сказано в сообщении минобороны.

Синхронно с этим заявлено, что боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», дислоцированные в Крыму, отработали смену позиций и уничтожение воздушных целей условного противника. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота. А расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» осуществили прикрытие колоны С-400 от нападения вероятного воздушного противника во время совершения марша. Также стало известно, что, в целях отработки мероприятия по маскировке при смене позиций, совершение марша происходило в условиях задымления с применением дымовых и пиротехнических средств.

Одновременно с этим подразделения снайперов-разведчиков армейского корпуса Черноморского флота совершили марш-бросок на полигон боевой подготовки в Крыму, в ходе которого отразили нападение условного противника. Как сообщается пресс-службой ЧФ, во время марш-броска военнослужащие отразили «нападение на колонну диверсионно-разведывательной группы». Учения были максимально приближены к боевым. Разведчики не знали о готовящемся нападении и месте действий ДРГ условного противника.