Два месяца перерыва

Провальная осень и надежды на «армейцев»

В России официально завершился футбольный сезон 2018 года, который в его первой половине обрадовал блестяще проведенным чемпионатом мира. Но вот пришла осень и свалила наш футбол на дно: избиения и суды, интриги, пьяные вождения, постоянные сливы сообщений о личной жизни известных звёзд отечественного футбола. И хотя это всё происходило вне спортивных арен, но и на стадионах было мало утешительного...

Осенние страдания

В копилке негатива — бесславный финиш восьмой по рангу на ЧМ-2018 сборной России во впервые проводимой Лиге наций УЕФА, где она безвольно уступила шведам путь в финальный турнир дивизиона B. Ну, и конечно же, частичный провал нашего клубного футбола, который после заметного рывка в сезоне 2017/18 года (нашим командам в рейтинге УЕФА удалось оттеснить Португалию на седьмое место, получили право на участие шести клубов в «зоне УЕФА»), казалось, засияет на футбольных полях Европы. Но, увы, подобного не произошло.

На последних местах в групповых турнирах Лиги чемпионов — 2018/19 остались пока ещё действующие чемпион и вице-чемпион России московские «Локомотив» и ЦСКА, выбыв в число зрителей. По такому же печальному пути последовал и экс-чемпион страны московский «Спартак». А ведь «народная команда» стартовала в Лиге чемпионов, но, не выдержав в ней испытаний на мастерство, отступила в Лигу Европы УЕФА. И здесь умудрилась, впервые в истории российского футбола, занять последнее место в групповом турнире. Даже «Уфа», благодаря форс-мажорным обстоятельствам попавшая на этот турнир, выступала в нём лучше, чем избалованные высоченными гонорарами столичные спартаковцы.

Лишь санкт-петербургский «Зенит» и наши соседи из ФК «Краснодар», как говорится в тяжёлых родах, смогли выйти из групповых турниров в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА, игры которого состоятся в конце февраля следующего года. Но эти результаты не могут компенсировать потери, которые в клубном рейтинге УЕФА понёс наш футбол. Они не только поставили под угрозу шестое место россиян, к которым вплотную приблизились португальцы, но и вновь продемонстрировали, будем называть вещи своими именами, ущербность даже наших ведущих клубов. И в какой уже раз в декабре, если календарь сводит их на международной арене с соперниками из Испании, Германии, Англии, Италии, Франции, то очень редко россияне празднуют победу. Подтверждением этого вывода могут послужить результаты наших команд на выезде в заключительном, шестом туре групповых состязаний: «Локомотив» — немецкий «Шальке-04» из Гельзенкирхена — 0:1, «Зенит» — чешская «Славия» из Праги — 0:2, «Спартак» — испанский «Вильярреал» — 0:2, «Краснодар» — испанская «Севилья» — 0:3. А ведь из этих соперников только многократного владельца Кубка Лиги Европы УЕФА и одного из лидеров чемпионата Испании «Севилью» можно сегодня считать «не проходимым» противником на его поле, где он ныне громит всех соперников, без разбора, кто есть кто.

Браво, «пацаны»!

И только когда команда настраивается на победу «от зубов», как это удалось сделать ребятам, руководимым амбициозным наставником московского ЦСКА Виктором Гончаренко, которых на мадридском стадионе «Сантьяго Бернаберо» поджидал нынешний владелец Кубка чемпионов легендарный «Реал», пусть и не в самом своём сильнейшем составе (хотя «слабаков» туда не приглашают), можно надеяться на сенсацию. Тем более что сейчас резко помолодевшие «армейцы», цвета которых защищают не известные широкой европейской футбольной торсиде талантливые ребята, являются теми, с кем связаны надежды на международной арене. Особенно после того, как в первом круге этого турнира в Москве они обыграли «Реал» (1:0). И вот теперь на глазах 60 тысяч своих поклонников легендарный клуб был бит «пацанами», во главе со своим «дядькой Черномором» вратарём Игорем Акинфеевым — 3:0. А признанный лучшим голкипером Мундиаля-2018 вратарь сборной Бельгии Тим Куртуа, защищавший на этот раз «рамку» «Реала», был не в состоянии спасти ворота своего нового клуба после снайперских ударов москвичей: форварда Фёдора Чалова, защитника Георгия Щенникова и полузащитника из Исландии Арнора Сигурдссона. Кстати, в истории лучшего европейского и испанского клуба это было лишь четвёртое поражение на международной арене в двух поединках одного турнира. И даже тот факт, что «армейцы» с двумя победами над «Реалом» не заняли третьего места в группе, можно отнести к своеобразной «болезни роста». Иначе, поверьте, они бы не уступили у себя в столице не только чешской «Виктории» из Пльзеня, но и итальянской «Роме» из Рима.

Вот чем завершилась борьба в двух групповых турнирах Лиги чемпионов, в которых выступали российские команды.

Группа D. «Порту» (Португалия) — 16, «Шальке-04» (Германия) — 11, «Галатасарай» (Турция) — 4, «Локомотив» (Москва) — 3 очка.

Группа G. «Реал» (Испания) — 12, «Рома» (Италия) — 8, «Виктория» (Чехия) — 7, ЦСКА (Москва) — 7 очков.

А теперь познакомьтесь с такими же результатами в розыгрыше Лиги Европы УЕФА.

Группа C. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 11, «Славия» (Чехия) — 10, «Бордо» (Франция) — 7, «Копенгаген» (Дания) — 7 очков.

Группа G. «Вильярреал» (Испания) — 10, «Рапид» (Австрия) — 10, «Рейнджерс» (Шотландия) — 6, «Спартак» (Москва) — 5 очков.

Группа J. «Севилья» (Испания) — 12, «Краснодар» — 12, «Стандард» (Бельгия) — 10, «Акхисар» (Турция) — 1 очко.

В плей-офф

В Лиге чемпионов на этом этапе примут участие шестнадцать клубов: испанские — мадридские «Реал» и «Атлетико», «Барселона», немецкие — дортмундская «Боруссия», гельзенкирхенский «Шальке-04», мюнхенская «Бавария», английские — лондонский «Тоттенхэм Хотспурс», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», французские — парижский ПСЖ, лионский «Олимпик», португальское «Порту», голландский «Аякс» из Амстердама, итальянские — римская «Рома», туринский «Ювентус».

А вот кто добился права стартовать в 1/16 финала плей-офф Кубка Лиги Европы УЕФА. Это восемь клубов, занявшие третьи места в групповых турнирах у «чемпионов», и 24 команды, расположившиеся на первых и вторых местах — у «европейцев». В их число входят: бельгийские — «Брюгге», «Гент», итальянские — миланский «Интернационале», неапольский «Наполи», римское «Лацио», турецкие — стамбульские «Галатасарай» и «Фенербахче», португальские — лиссабонские «Бенфика» и «Спортинг», украинские — донецкий «Шахтёр», киевское «Динамо», чешская пльзеньская «Виктория», испанские — «Валенсия», «Реал» из Бетиса, «Вильярреал», «Севилья», немецкие — леверкузенский «Байер», франкфуртский «Айнтрах», швейцарский «Цюрих», австрийские — зальцбургский «Ред Булл», венский «Рапид», шотландский «Селтик» из Глазго, российские — санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар», чешская пражская «Славия», хорватское загребское «Динамо», английские — лондонские «Арсенал» и «Челси», греческий пирейский «Олимпиакос», шведский «Мальмё», французский «Ренн», белорусский борисовский БАТЭ.