Конвейер неприятностей, или Насколько уязвим российский спорт?

Казалось, после сентябрьского решения Всемирного антидопингового агентства дать разрешение на восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА), без работы которого наш спорт остаётся уязвим в ситуациях, которые то и дело создают против россиян в различных видах спорта, «тучи» стали рассеиваться...

Не обошлось без обещаний

Наша сторона должна была дать обещание, что до 31 декабря этого года передаст все подозрительные образцы допинг-проб наших ведущих мастеров, которые были опечатаны в стенах Московской антидопинговой лаборатории.

Как всегда, понадобилась немало времени, чтобы лишь 10 декабря в Москве состоялась первая встреча экспертов ВАДА и РУСАДА, которые посетили лабораторию и договорились, что с 17 декабря начнётся передача проб. И в начале нынешней недели эксперты из Канады, Норвегии, Германии прилетели работать в Москву. На них большое впечатление произвела новая лаборатория, которая имеет куратора в лице Московского государственного университета.

Правда, не выполненным оставалось ещё одно требование ВАДА: признать доклад канадского профессора права Роберта Макларена, утверждавшего, что принятие допинга спортсменами являлось чуть ли не государственной системой развития спорта. Разумеется, такой доклад не мог получить признания, хотя и решительного отпора не последовало. Вот этим вновь и воспользовались наши «заклятые друзья» из Международного союза легкоатлетических федераций (IAAF), Международного паралимпийского комитета, которые ещё три года назад временно отстранили наших спортсменов из своих рядов, пока не будет восстановлено РУСАДА, а теперь, когда Российское антидопинговое агентство получило права на продолжение работы, упёрлись из-за нежелания нашей стороны признавать правоту доклада канадца. Это позволило им опять, не понятно на какое время, оставить в роли «временно отстранённых» наших легкоатлетов и паралимпийцев. Да, некоторых из них, по специальным разрешениям, будут допускать к международным состязаниям, но без обозначения страны, национального флага и гимна.

И опять «туши свет»

Порой приходится удивляться отсутствию интуиции у наших спортивных чиновников высокого ранга, допустивших в своей работе крупное недоразумение, как считает теперь уже МОК, связанное с неисполнением Олимпийской хартии на территории Российской Федерации. А это ведёт к немедленному исключению страны из Международного олимпийского комитета.

Дело связано с бобслеистом Александром Зубковым, которого за применение допинга спортивный арбитражный суд (CAS) лишил двух золотых медалей, за победы в двойке и четвёрке на зимних Олимпийских играх в Сочи-2014, лишив его при этом и права заниматься деятельностью в спорте. Но как-то, по всей видимости, в МОК не обратили внимание на то, что Зубков был избран президентом Федерации бобслея России, и по этому поводу не последовало моментальных выводов. Ведь суд лишил его права заниматься деятельностью в спорте. Но когда он недавно обратился в Московский городской суд с просьбой не забирать у него, вопреки решению СAS, медали олимпийского чемпиона, то, стоило арбитражу удовлетворить просьбу Зубкова, вот тогда и поднялся вселенский шум о невыполнении Олимпийской хартии в России. А этого, как говорится, нам сейчас особенно не хватает при всех иных шумных историях с допингом. Пришлось Олимпийскому комитету России обратиться в Московский горсуд, чтобы он срочно отозвал своё решение. Но тем временем уже отреагировала Международная федерация бобслея, которая временно отстранила (обратите внимание, опять «временно») тех российских бобслеистов, которых CAS ещё в марте... оправдал от всех обвинений в принятии допинга.

Спустя 20 месяцев

Столько времени прошло с того дня, как завершился чемпионат мира по биатлону-2017 в австрийском Хохфильцине, где наши «стреляющие лыжники», после большого перерыва, смогли стать чемпионами мира в эстафете среди мужчин и выиграть «бронзу» в смешанной эстафете. И прежде чем удостоиться денежных вознаграждений в тысячи евро, им довелось успешно сдать все необходимые допинг-пробы, которые, как и все последующие, а их было, как говорится, «воз и маленькая тележка», оказались «чистыми», без всяких намёков на допинг. После чего наши биатлонисты выступали на всех соревнованиях, в том числе и в Австрии.

И вдруг на минувшей неделе, в канун второго этапа розыгрыша Кубка мира 2018/19 годов, который проходил на трассах того же Хохфильцине, поздно вечером в одном из отелей, где расположилась наша сборная, появилась полиция. Причём не криминальная, а занимающаяся финансовыми хищениями. Стражи порядка предъявили обвинения пятерым спортсменам, в том числе ведущим — Антону Шипулину, Александру Логинову, Ирине Старых, Евгению Гараничеву, Александру Волкову, и пятёрке тренеров, врачей, массажистов, что они 20 месяцев назад во время чемпионата мира нарушали антидопинговые правила, за что в Австрии положен тюремный срок от трёх до пятнадцати лет. Попросили россиян дать по этому поводу объяснения. В вежливой форме, но настойчиво. И хотя официально не были предъявлены никакие факты содеянного, сразу же федерации биатлона Чехии, Канады, США, Швеции предложили Международной федерации биатлона запретить россиянам выступать в розыгрыше Кубка мира. Но исполком IBU заявил, что имеет якобы свидетельства каких-то ста свидетелей. Ну и поддакивание из-за океана по этому поводу Георгия Родченкова, изменившего своё лицо, но не привычки. Причём не самого его, а его американского адвоката...