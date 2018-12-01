Раньше было «согласно режиму», а теперь «как дома»

Как живут севастопольские малыши, оставшиеся без родителей

Сколько в городе-герое брошенных детей, какие формы устройства малышей в семьи более распространены, что необходимо знать будущим родителям, прежде чем забрать к себе кроху, и как сегодня живут эти ребята? Для того, чтобы ответить на эти и многие другие вопросы, корреспондент «Крымского Телеграфа» отправилась в севастопольский «Дом ребенка», а также пообщалась с представителем органов опеки.

Берут и с синдромом Дауна

Севастополь. Улица Володи Дубинина, 11. Большой бетонный забор под охраной. Со всех углов смотрят камеры наблюдения, а тучная женщина на проходной интересуется целью визита. В ожидании главного врача прогуливаюсь по территории. Рядом вальяжно расхаживают кошки и нежатся на разогретом солнцем асфальте. Малыши с воспитателями играют на площадках, разглядывая посторонних не с опаской, а скорей с любопытством.

Ангелина Орехова, главный врач ГБУЗС «Дом ребенка»:

«В Севастополе первый Дом ребенка появился в 1976 году и был рассчитан на 45 мест. До этого подобное учреждение было в Симферополе — для здоровых детей и в Ялте — для ребят с различными заболеваниями. Больных детей раньше было гораздо больше, поскольку медики еще не могли лечить те заболевания, лечение которых доступно сейчас. Например, с пороком сердца малышей уже не бросают в роддомах, сейчас много клиник и специалистов, которые могут им помочь. После развала СССР в стране произошел кризис и, как следствие, материальная нестабильность населения. Многие родители не могли заботиться о детях и оставляли их в роддоме, в результате количество мест в нашем Доме ребенка было увеличено вдвое».

За 40 лет работы через Дом ребенка прошло 2264 малыша, в среднем поступало 57 детей в год, из которых 75% — это дети первого года жизни.

Ангелина Ивановна работает в доме ребенка уже 15 лет. Она видела и кризис после распада СССР, и украинский период, и переход Крыма в Россию. В начале двухтысячных 80% ее подопечных были дети, оставленные в родильных домах. Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Сегодня в Доме ребенка живет 26 детей, из которых 8 малышей со статусом инвалида.

Ангелина Орехова:

«Нужность нашего учреждения перешла в другую плоскость. Дети уходят под опеку и усыновление. Малышей берут даже с синдромом Дауна, общество стало более продвинутым, для него уже меньше преград. Также у нас есть дети, у которых мама оказалась в сложной жизненной ситуации. Она приводит к нам ребенка и в течение шести месяцев может уладить свои дела, а потом забрать его обратно или же продлить время его пребывания у нас. В этом и есть суть приюта. Был еще случай, когда маму лишили родительских прав, но в течение года нашелся отец ребенка, оформил отцовство и забрал его к себе».

Всё время ищут спонсоров...

Врач рассказала, что с переходом Крыма в Россию детей всё чаще стали брать под опеку с последующим усыновлением. В 2016 году количество коек в заведении вернулось к первоначальному — 45 мест. При этом малыши не задерживаются в учреждении. В 2017 году сюда поступило 50 детей и ровно столько же выбыло.

Ангелина Орехова:

«Дети у нас находятся с рождения, поступают, как правило, в первые 10 дней своей жизни. Им необходимо сбалансированное питание, контроль развития. Педагоги, логопеды и многое другое».

Сегодня Дом ребёнка имеет современную материально-техническую базу, реабилитационное оборудование, высококвалифицированный медицинский и педагогический персонал. При этом на базе учреждения восстановление и реабилитацию могут проходить не только дети-сироты, но и малыши из обычных семей, нуждающиеся в помощи. Тут есть медицинские кабинеты, лечебная физкультура, массаж... На деньги благотворителей построена даже соляная комната, которая используется для профилактики простудных заболеваний, заболеваний верхних дыхательных путей, аллергических болезней, заболеваний сердца и сосудов, способствует укреплению иммунитета... Также есть монтесорри-кабинет, где развивают и готовят детей к окружающему миру, и многое другое.

Ангелина Орехова:

«Пока в Севастополе нет специализированного центра, было принято решение проводить реабилитацию малышей у нас. Сколько можем взять детей, столько и берем, как правило это до 15 малышей в день. Это дети до 3-х лет, с различными видами заболеваний. За 15 лет работы не было и года, чтобы мы что-то не строили. Всё это создано за счет благотворителей. Как в украинский, так и в российский периоды мы всё время ищем спонсоров».

Специалист рассказала, что содержание одного ребенка обходится в среднем в 5 тыс. рублей в месяц. Тут даже есть ребята, которые живут в заведении, но каждое утро ездят в детский сад.

Ангелина Орехова:

«С 2016 года мы пытаемся внедрить новую систему, в которой главный девиз: „как дома“. В России она применяется уже давно, мы же два года только внедряем».

...и воспитывают взаимоуважение

Суть вышеупомянутой системы в том, что детей более не переводят из одной группы в другую, когда они взрослеют, и не меняют им воспитателей. Теперь в одной комнате малыши находятся с момента рождения и вплоть до выхода из Дома ребенка. При этом нет отдельных групп для грудничков и, например, трехлеток, все дети живут, воспитываются и развиваются вместе. При этом и персонал тоже не меняется, воспитатели ведут конкретных детей, а не возрастной или иной ценз.

Ангелина Орехова:

«Это как в семье, в которой рождается второй, третий ребенок и старшие помогают маме справляться с младшими. При этом братьев и сестер мы также не разделяем. Нам эту систему внедрять чуть проще, поскольку раньше это здание было детским садом. Нам не пришлось ломать стены и делать перепланировку. Сегодня — это небольшие комнаты с отделенной столовой, спальными местами и игровой. Сложнее было перестроить мозги наших сотрудников. Раньше всё было согласно режиму, а теперь как дома. Это воспитывает взаимоуважение с раннего детства».

Анна Мачулина, заместитель начальника управления по защите прав несовершеннолетних, опеки и попечительства Департамента образования г. Севастополя, рассказала, что для того, чтобы взять малыша под опеку или усыновить, будущим родителям необходимо предоставить паспорт, автобиографию, которая пишется от руки, справку об отсутствии судимости, медицинскую справку, справку о доходах, которые они могут подтвердить. Так, для усыновления минимальная сумма не должна быть меньше прожиточного минимума, рассчитанного на всех членов семьи и плюс на ребенка. С опекой же всё проще, сумма подтвержденных доходов не должна быть меньше одного прожиточного минимума. Помимо всего прочего, необходимо предоставить документы на жилье, при этом не обязательно находящееся в собственности. Это может быть даже договор аренды, главное, чтобы семья там жила.

Анна Мачулина:

«К каждый семье у нас индивидуальный подход. Но главный документ — это свидетельство о прохождении обучения в школе приемных родителей. Его необходимо получить всем кроме кровных родственников: дедушки и бабушки, но даже тетя и дядя и те учатся в Центре помощи семье и детям. В Севастополе он расположен на Николая Музыки, 30. Обучение там бесплатное, проходит два раза в неделю, либо в первой, либо во второй половине дня. После курсов выдается пожизненное свидетельство о том, что данные курсы были пройдены».

Пока будущие родители учатся, они успевают собрать основной пакет документов и по окончании курсов встают на учет как кандидаты. Всё это занимает от одного до двух месяцев. Основное же время родители тратят на подбор конкретного ребенка.

Анна Мачулина:

«На сегодняшний день в банке Севастополя 30 детей и 62 семьи, желающие взять малыша. Например, в этом году в роддоме от детей отказалось 13 человек, из них 11 уже в новых семьях. Как правило, если мама отказывается от ребенка, то в течение двух недель малыш уже отдается в другую семью. Это происходит очень быстро».

Сложный вопрос алиментов

На учёт по усыновлению ребенка можно встать во всех субъектах Российской Федерации. При этом маленьких детей в базах очень мало, и поступают они туда крайне редко. Если у ребенка есть братья или сёстры, то их стараются не разделять. Совсем недавно в Севастополе маму лишили родительских прав, и у неё осталось 3 мальчика — 6, 12 и 14 лет. Сегодня они временно живут в детском доме, но органы опеки активно подыскивают им новую семью.

Помимо простой опеки и усыновления, в России есть и другие формы устройства. Например, гостевая опека. При ней ребенок может находиться в гостевой семье не более 90 дней в году, например на каникулы и праздники.

Анна Мачулина:

«Здесь количество документов гораздо более облегчённое. Необходимо предоставить справку о несудимости и медицинскую справку. Подобная форма подходит людям, которые ещё сомневаются в том, что готовы взять приемного ребенка. Это дает им возможность познакомиться с малышом, привыкнуть, а уже потом забирать его на постоянной основе. В этом году подобным образом забрали одного мальчика. Но при этом всё это время, пока ребёнок находится в гостевой семье, он продолжает находиться в базе и его могут в любой момент усыновить новые родители».

В Севастополе детей усыновляют, как правило, люди в возрасте от 30 до 45 лет. Бывает, что семья сначала берет одного ребенка, а потом возвращается за вторым и за третьим. При этом с момента знакомства с малышом будущим родителям дается срок в 10 дней для того, чтобы принять окончательное решение. Кто-то принимает его сразу, в тот же день, а кому-то для этого нужно время.

Анна Мачулина:

«При Украине с семьями никто не работал. Просто выявляли неблагополучную семью, забирали ребёнка и всё. Сейчас же мы пытаемся оказать максимальное содействие для родителей и детей. Если же человек отказывается от ребёнка, вне зависимости от причины, то он автоматически обязан платить алименты, которые поступают на счёт ребёнка. Конечно, большинство не платит, но у них есть эта мера ответственности. У нас, например, был случай, когда мама восстановилась в родительских правах и забрала ребенка обратно».

Еще одна форма опеки называется приёмная семья. Тут с родителями, которые берут под опеку детей, заключается договор о сотрудничестве, и они получают деньги за свою работу. При этом сумма зависит от количества детей, взятых под опеку.

На сегодняшний день всего в Севастополе стоят на учете 643 ребёнка, которые остались без попечения родителей, 30 из них находится в специализированных учреждениях и 613 — в семьях. То есть в городе сегодня 95% устроенных детей.

Анна Мачулина:

«Мы стремимся к результатам Чечни и Ингушетии, где 0 детей в приютах и где все дети находятся в семьях. Но бывает и такое, что детей возвращают обратно, при этом мы стараемся максимально быстро найти ребятам другую семью. Бывает, что люди не справляются. Например, в этом году один опекун ушёл в море и попросил вернуть ребенка, в другой семье у женщины обнаружили онкологию, и она поняла, что по состоянию здоровья не в состоянии заботиться о ребенке».