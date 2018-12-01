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СпецпроектОбзор прессы

Новый сезон «охоты на ведьм»

Вода, как причина «понагнетать», и новые проверки «украинской подлинности»

На этой неделе украинские СМИ, сообщающие о ситуации на полуострове и различных темах, так или иначе связанных с Крымом, рассказали о водных проблемах, о политическом векторе новой церкви, о проверке госслужащих и о необычном ДТП на ЮБК.

Прецедент с паспортами

Судя по всему, за Перекопом стартовал новый сезон «охоты на ведьм». А именно, как сообщает украинский сайт, «СБУ проверит госслужащих с родственниками в Крыму». В частности, сообщается, что Пётр Порошенко обратился к главе Службы безопасности Украины относительно проведения контрразведкой проверки государственных служащих, чьи родственники находятся в Крыму. Также Порошенко заявил, что после завершения проверки он или компетентные органы инициируют увольнение таких чиновников. Повод для обращения — найденные российские паспорта у жены и дочери первого замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко. Паспорта были получены на полуострове. «У нас есть большое количество госслужащих, в том числе и в правоохранительных органах, у которых есть родственники в Крыму», — признал Порошенко.

Грузовик упал на аквапарк

Стало поводом для новостного сюжета и ЧП на автодороге возле Ялты, о чём сообщает сайт украинского телеканала. По предварительной информации, водитель успел выпрыгнуть из автомобиля. Многотонный «МАЗ» с отказавшей (по предварительным данным) тормозной системой на большой скорости вылетел с дороги и упал на аквапарк отеля «Ялта-Интурист», сломав несколько аква-горок этого рекреационного комплекса. Также сообщается со ссылкой на информацию МВД Крыма, что водитель грузовика не справился с управлением и успел выскочить из машины, которая на полном ходу летела с дороги в обрыв. В результате ДТП никто не пострадал — аквапарк был пуст в этот момент, но, как сообщается в комментариях, «если бы такое случилось летом, жертвы были бы неизбежны, ведь в сезон там очень много людей».

Политическая церковь

Итак, 15 декабря, как сообщают украинские новостные ресурсы, была-таки образована единая Украинская поместная православная церковь, которую и российское, и украинское духовенство (большая часть, во всяком случае) считает неканонической. Выбрали там и главу (предстоятеля) церкви, так называемого митрополита Епифания. И Епифаний с первых же шагов на новом посту дал чётко понять, что функции у смонтированной на Украине новой религиозной организации будут откровенно политические. В частности, Епифаний отметился своим заявлением о том, что «намерен работать над возвращением оккупированного Крыма и частично оккупированного Донбасса». Впрочем, ради красного словца в угоду действующей сейчас в Киеве власти ещё и не такие заявления делались, но — всё впустую.

«Водное давление» растёт

Украинский сайт опубликовал скандальное мини-интервью с бывшим советником президента России по экономическим вопросам Андреем Илларионовым. Ссылаясь на слова Илларионова, украинские журналисты с плохо скрываемой радостью сообщают, что, «как только водные запасы в Крыму закончатся и наступит лето 2019 года, местное население будет попросту обречено». Якобы экономист сообщил: «проблему обезвоживания полуострова уже признали в России и понимают, что нынешних водных запасов хватит лишь на 1 млн человек, но никак не на 2,4, которые там проживают». «Впереди засушливый сезон, первый за последние семь лет, и воды нужно будет намного больше, чем в прошлом году», — говорит «эксперт» и утверждает также, что «Кремль постарается договориться о возвращении воды в Крым уже после выборов президента (Украины), если не получится, то будет применяться силовой вариант», подразумевая, что война, мол, «пойдет за днепровскую воду для Крыма». В общем, в буквальном смысле этот господин льёт воду на мельницу, приемлемую для типичного пропагандистского украинского сайта.

Александр СКОПОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 510 от 21 декабря 2018 года

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Просмотров: 109 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:11

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