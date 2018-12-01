Заявить о себе. Законно

О размещении рекламы на здании

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем, как законно можно размещать рекламу на зданиях. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Особенности согласований

Если вы планируете разместить рекламу своей деятельности или товаров на внешних частях здания, то необходимо знать, что согласовать размещение рекламы нужно не только с собственником здания, но и с органами муниципальной власти. Оба процесса согласования имеют ряд особенностей. Прежде всего необходимо определиться, будут ли считаться те сведения, которые планируется указать в наружной установке (баннере, щите и т. д.), рекламой или же они охватываются понятием информационной вывески (информационного указателя). Если это информационная вывеска (информационный указатель), то на порядок размещения информационной конструкции не распространяются особые требования Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Сведения, распространение которых по форме и содержанию является для юридического лица обязательным на основании закона, не относятся к рекламной информации независимо от манеры их исполнения на соответствующей вывеске. Указание юридическим лицом своего фирменного наименования на вывеске в месте нахождения не является рекламой. Но если по адресу компании будет размещена конструкция с изображением единиц продукции конкретных видов товаров (с маркировкой, наименованием, товарным знаком или иными обозначениями, позволяющими индивидуализировать конкретного производителя и марку товара), такие изображения будут признаваться рекламой соответствующего товара, а не информационной вывеской.

Кроме того, размещение коммерческого обозначения в месте осуществления деятельности компании, применяемого для идентификации места осуществления своей деятельности, а также профиля своей деятельности и вида реализуемых товаров, оказываемых услуг, может признаваться обычаем делового оборота. Размещение слов и выражений, представляющих обобщенное наименование группы товаров (без выделения конкретного товара среди ряда однородных товаров) в месте осуществления производства или реализации таких товаров может рассматриваться как обозначение вида деятельности, осуществляемого в данном месте. Это не должно расцениваться в качестве рекламы. Указание на здании в месте нахождения компании ее наименования, в том числе если такое указание осуществляется с использованием товарного знака или его части, а также профиля деятельности и перечня оказываемых услуг тоже не может рассматриваться в качестве рекламы.

Вопросы назначения и вопросы технические

Однако необходимо учитывать целевое назначение сведений и обстоятельства их размещения. Если цель состоит не в информировании о месте нахождения компании, то такие сведения можно квалифицировать как рекламу. Если баннер или иную конструкцию, которую собирается разместить рекламодатель, нельзя отнести к информационной вывеске (то есть это однозначно реклама), то необходимо учитывать требования закона «О рекламе». Порядок установки наружной рекламы с использованием любых технических средств стабильного территориального размещения, монтируемых и располагаемых на конструктивных элементах зданий, строений и сооружений, регулируется статьей 19 вышеуказанного закона.

Для установки такой рекламной конструкции ее собственник или иной владелец (то есть лицо, обладающее правом владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником) должен, во-первых, заключить с собственником здания, на котором планируется монтаж, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, согласно п. 5 ст. 19 закона «О рекламе». Во-вторых, необходимо получить разрешение органа местного самоуправления, на территории которого предполагается осуществлять установку конструкции. Причем за таким разрешением может обратиться как собственник (владелец) рекламной конструкции, так и собственник здания, на котором она будет смонтирована.

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