Волшебство с историей

На этой неделе, 19 декабря, отмечали День святого Николая, традиционный для России праздник, первый в длинной череде самых чудесных событий года

Встречу Нового года не раз и не два пытались поставить на службу идеологии. Долгое время святой Николай был под запретом и маскировался под Деда Мороза...

Первый святой Николай

После воссоединения Крыма с Россией у крымчан появился еще один официальный праздник — День святого Николая. Когда его учреждали на сайте крымского правительства, цели праздника были определены как «организация досуга и отдыха детей в дни новогодних и рождественских праздников, воспитание у молодого поколения уважительного отношения к народным традициям». А если без официоза и короче, то это день помощи ближнему, или, если угодно, добрых дел. А если добро хотят сделать традицией, то это уже кое-что.

Даже самому принципиальному атеисту должно быть понятно, что любые проявления богоборчества в данном случае неуместны. Тем более что Николая Мирликийского, или Чудотворца, считают исторической личностью. Мол, жил он в 270-345 годах, и все 75 лет земного жития творил добро. Даже на свидание с Всевышним из-за своей жажды помогать ближним опоздал. Согласно древней легенде, дело было так: «Ехал себе мужик на груженой телеге, да и застрял в болоте. Как ни старался он, а выехать не мог. Сидит, грустит. Но тут появился прохожий в нарядной одежде. Мужик попросил его помочь, но тот отказался, сказал, мол, что спешит в рай. Этим прохожим оказался святой Касьян. Хорошо, что следом за ним шел Николай Угодник, который также спешил в рай, но задержался, помог мужику выбраться из грязи, хотя и испачкал свою одежду. В итоге, когда святой Николай явился к Богу, Тот спросил, почему он опоздал и грязный. Николай объяснил причину. И Бог принял решение назначить святому Касьяну праздновать его день 1 раз в четыре года — 29 февраля, а святому Николаю — два дня в год, летом — 22 мая и зимой — 19 декабря».

По многовековой традиции, православные христиане, отмечают День святого Николая с богослужения в церкви, а затем веселыми гулянками и посиделками. Обязательно в этот день дарят подарки: родным, близким и нуждающимся. Подарки могут быть разными: одежда, игрушки, игры и обязательно сладости.

С царским размахом

День святого Николая и Рождество, следующую дату в череде волшебных праздников, стали праздновать с особым размахом внутри семьи при императоре Николае I. Говорят, особую инициативу в этом деле проявила супруга самодержца Александра Фёдоровна. В канун торжества ёлки наряжали персонально для каждого члена семьи. А возле празднично украшенного дерева стоял стол с подарками. У царя было семь детей, и каждого из своих чад он любил и старался подарить в праздничный день нечто необыкновенное. К чести Николая стоит отметить, что он лично ходил по магазинам, выбирая подарки детям. И однажды своему наследнику, тринадцатилетнему Александру, который грезил о будущей ратной славе, подарил настоящее оружие. Не обходилось на праздниках и без шуток. Например, однажды Александра, дочка монарха, нашла привязанным к ёлке своего жениха.

Самые скромные торжества в царской семье имели место в период Крымской войны. Собственно, Мария Александровна, супруга Александра II, в декабре 1855-го вообще не хотела ничего праздновать. Но не забывавший доброты отца царь настоял, чтобы ёлка была. Правда, подарки в это время превратились в своего рода продуктовые наборы. Праздничная корзинка для всех придворных и царских детей включала в себя конфеты, мандарины, яблоки и «французские сюрпризы». Для императорской семьи было сделано лишь два исключения: великие князья получили в этом наборе чернослив, а император — абрикосы по три рубля за коробку.

Для последнего российского императора Николая II День святого Николая вообще был особым. Это еще и день тезоименитства Николая Александровича, который теперь тоже причислен к лику святых. Интересно, что в 1900 году именины государя, Рождество и Новый год выпали на время пребывания царской семьи в южнобережном имении «Ливадия».

Второе рождение второго Николая

Случилось это, правда, не от хорошей жизни — приехав в Крым, царь заболел и чуть не умер. Потому в тот год в Ливадии он отмечал не именины, а скорее второе рождение. Согласитесь, символично — второе рождение во второй столице империи, как именуют Ливадию некоторые историки, специализирующиеся на исследованиях и анализе событий того времени, в качестве весьма личного подарка к праздникам.

В тот год суета вокруг царской семьи началась задолго до суеты праздничной. Царский поезд прибыл в Севастополь 17 сентября 1900 года. Оттуда на прибывшей с Балтики яхте «Штандарт» дальше, к Ялтинскому молу. 23 октября император записал в своем дневнике: «Ходил к морю и смотрел на прибой. Погода была солнечной, но холодной. Поздравлял А. И. Пушкина с 10-летием на должности командующего войсками Одесского военного округа. Играл в теннис. Принял Турхан-пашу. Он привез от султана альбом с массой фотографий...» В общем ничто не предвещало... Однако уже 25 октября записи в дневнике резко изменились. «Отвратительный день с осенним ветром, — писал Николай II. — Утром гулял нехотя, т. к. чувствовал себя неважно... Лег спать рано».

Лейб-медик Гирш не распознал в недомогании царя чего-то опасного и поставил диагноз — инфлюэнца (то есть простуда или грипп). Но царю становилось все хуже. Пришлось вызывать из Петербурга профессора Военно-медицинской академии Попова, который тут же напугал всех, изменив диагноз на брюшной тиф. А еще имело место предположение, что самодержца отравили турки, мол, тот самый альбом с массой фотографий от турецкого султана исчез из дворца при весьма странных обстоятельствах. С 1 по 28 ноября царь находился в тяжелейшем состоянии. Врачи не исключали летальный исход. Но уже 30 ноября царь возобновил записи в дневнике: «Сегодня чувствую себя бодрее, значительно окрепшим, в первый раз оделся и вышел на балкон подышать свежим воздухом. Погода была солнечная и тихая. С какой радостию я снова вошел в свою комнату».

Он «вошел в комнату», а страна вышла из династического кризиса. Настоящее чудо к приближающемуся Дню святого Николая. Личный подарок для именинника. С тех пор Николай Александрович всегда отдавал предпочтение персонифицированным подаркам.

И очень трогательным выглядит тот факт, что Александра Фёдоровна, проникшаяся тем первым крымским предпраздничным чудом в истории их семьи, до конца верила, что возможно и чудо номер два. В заточении в Тобольске накануне декабрьских торжеств она молилась святому Николаю и, подобно героине из сказки Андерсена «Дикие лебеди», вязала своим дочерям и сыну одежды. Правда, не рубашки, а жилеты. Наверное, потому, что цель её отличалась от цели Элизы — она хотела не лишить крыльев, а помочь их обрести. Увы, эти последние в жизни царских детей подарки не помогли им улететь от беды.